LIVE Giro: Ineos gunt kopgroep met Buitrago, Konrad en Gee veel ruimte richting Tre Cime di Lavaredo

Op naar de Giau Na de Valparola dalen we bijna tot aan de voet van de Giau, de volgende reus die opdoemt. In de vallei ligt wel nog een klein knikje, maar in een etappe als vandaag lachen de renners daarmee.

Ook UAE is het lanterfanten beu en stuurt een mannetje naar voren.

15 uur 11. time difference 8'14" Op een kilometer voor de top van de Valparola zetten ze bij Jayco-AlUla nu toch een mannetje bij voorin het peloton. De vierde plaats van Dunbar is in gevaar bij een verschil van meer dan 8 minuten.

clock 15:07 15 uur 07.

Tussenstand bergklassement: 1. Thibaut Pinot - 227 2. Ben Healy - 164 3. Davide Bais - 144 4. Einer Rubio - 118 5. Derek Gee - 112 6. Davide Gabburo - 69

15 uur 05. mountain Punten voor Gee Op de Valparola zijn de 40 punten voor Gee na een stevig sprintje met Gabburo. De Canadees heeft nu 112 punten en komt dus nog niet in de buurt van leider Pinot (227)

De top van de Valparola ligt ruim boven de 2.000m. Dat is ook te zien aan het landschap langs beide kanten van de weg. Dat wordt steeds witter hoe hoger de kopgroep komt.

Op 3km van de top van de tweede klim van de dag geeft Buitrago nog steeds de beste indruk. Ook Hepburn, Baudin, Prodhomme, Gabburo en Konrad zien er nog goed uit.

14 uur 51. Het decor van de rit van vandaag mag gerust de stempel "adembenemend" krijgen.

Buitrago is op papier voorin de beste klimmer en dat laat hij op de Valparola ook zien. Voor Rojas, Oldani, Warbasse, de gehavende Verona en Pronskiy gaat het eventjes te snel na een prik van de kleine Colombiaan.

14 uur 49. De gehavende elleboog van Verona.

14 uur 48. medical issue Verona bij de dokter na val Opschudding voorin, waar Verona plots medische hulp nodig heeft van de Giro-dokter. Zijn rechterkant vertoont sporen van een val, die buiten beeld moet gebeurd zijn.

14 uur 45. time difference Buitrago al in de top 10 In het peloton neemt voorlopig niemand over van Ineos. Buitrago, die op 12 minuten staat in het klassement, komt dankzij de voorsprong van 7'41" bijna de top 5 binnen.

clock 14:43 14 uur 43.

Mocht een vluchter vandaag de etappe winnen, dan is dat al de 10e keer het geval in deze Giro. Ook in 2019, 2021 en 2022 was dat het geval.

Op de Valparola krijgt Stojnic het voorin als eerste moeilijk. De Serviër van Corratec moet een gaatje laten.

14 uur 35. food Straks strijd op twee fronten? Na de sanitaire stop is het nu etenstijd in het peloton. Ze zien het voorin allemaal graag gebeuren: 7'12".

Langsweg het peloton begeleidt De Plus zijn kopman weer naar voren.