LIVE Giro: 15-tal rijdt weg in "Tappone" richting Tre Cime di Lavaredo, straks strijd op twee fronten?

clock 14:00

14 uur . Mooi volk mee. Het loont de moeite om toch eens in te zoomen op de 15 leiders. Met Carlos Verona, Santiago Buitrago, Patrick Konrad en de onvermoeibare Derek Gee is er heel mooi volk mee dat misschien wel voor de etappezege kan gaan. Voor Gee is het al de 7e keer in de ontsnapping, ook Veljko Stojnic en Vadim Pronskiy zijn er al erg vaak bij geweest voorin. Magnus Cort won dit jaar de 10e rit, Stefano Oldani was vorig jaar de beste in rit 12. Op dit terrein verwachten we die twee straks niet meteen helemaal voorin. .