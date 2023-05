Giro-rit 19: koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo nodigt uit tot spektakel

Sneeuw zoals in 2013 wordt er niet verwacht

Sneeuw zoals in 2013 wordt er niet verwacht. 20 uur 38.

clock 20:22

20 uur 22. Koninginnenrit. Een vijfsterrenetappe en wat voor één! Er wacht de renners vrijdag een klauterfestival van 5.400 hoogtemeters. 4 kanjers met onder meer de Passo Giau en de Passo Tre Croci slopen het peloton richting Tre Cime di Lavaredo (7,2 km en 18% max). De etappe heeft alle ingrediënten voor een epische strijd, mano a mano. Haalt een kopman het in zijn hoofd om de Giro al vroeg in de etappe op zijn kop te zetten, zoals Froome in 2018? De gedoodverfde eindwinnaar Simon Yates kreeg toen bijna 40 minuten aan zijn broek. .