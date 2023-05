LIVE Giro: Pinot steekt zijn hand uit naar de ritzege, wat gebeurt in het peloton?

Pinot steekt op de top van de Coi weer 18 punten in zijn rugzakje. Het blauw van de Fransman wordt steeds blauwer.

Coi (cat. 2). Pinot steekt op de top van de Coi weer 18 punten in zijn rugzakje. Het blauw van de Fransman wordt steeds blauwer. . 16 uur 50.

16 uur 49. Kuss en Dunbar komen in geen tijd terug bij Roglic en Thomas. .

16 uur 47. Vine houdt het gaatje met Roglic, Thomas, Kuss, Dunbar en Arensman in zijn eentje aanvaardbaar. Meer dan tien seconden is het verschil nog niet. .

16 uur 44. Het is niet de dag van Almeida, die Vine tot de orde roept. Wel nog goed mee met de besten: Arensman. .

16 uur 43. Jumbo-Visma neemt over. Op een heel steil stuk nemen Kuss en Roglic de regie in handen. Thomas en Dunbar volgen gezwind, Almeida moet een gaatje laten. .

16 uur 42. Het kan bijna niet anders dan dat in het peloton ook iets gebeurt op dit smalle en steile stuk. Arensman en De Plus gaan dit niet blijven bolwerken. .

16 uur 41. In 2017 won Pinot al eens een rit in de Giro. Hij is goed op weg naar nummer 2, maar ook Zana ziet er nog fris uit. .