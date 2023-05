LIVE Giro: Groepje met Pinot gaat ervandoor op eerste klim, bergkoning Healy in de problemen

Roglic en zijn luitenant Kuss bengelen achterin het groepje der favorieten, terwijl drie ploegmaats het tempo bepalen. Conclusies moeten we daar niet aan verbinden, want ook richting Monte Bondone deden ze het ook zo bij Jumbo-Visma.

Opvallende aanwezige in de roze groep is Pascal Ackermann. UAE-kopman Joao Almeida zal maar wat blij zijn met de aanwezigheid van de Duitse sprinter.

Vadim Ponskiy van Astana hangt als enige nog tussen de vijf leiders en het peloton. We krijgen wellicht een kopgroep van zes, want de gele trein volgt op 45 tellen.

Pinot heeft gehoord wat er met Healy aan de hand is. De Fransman gaat op zoek naar Gee en Frigo, die met z'n tweeën nog voorin rijden. Alle anderen zijn weer tot de orde geroepen door de gele mannen van Jumbo-Visma.

13 uur 24. Het peloton met de favorieten is plots wel heel erg klein geworden op de eerste klim van de dag. We tellen nog een man of 30. .