LIVE Giro: Groepje met Pinot gaat ervandoor, Ineos zet Roglic vroeg onder druk

Filippo Zana (Jayco) is mee in de vlucht van de dag.

Filippo Zana (Jayco) is mee in de vlucht van de dag.

Vandaag is mijn laatste kans om voor een ritzege te gaan. Morgen en overmorgen is het sowieso aan de klassementsmannen.

14 uur 43. Vandaag is mijn laatste kans om voor een ritzege te gaan. Morgen en overmorgen is het sowieso aan de klassementsmannen. Filippo Zana (Jayco) is mee in de vlucht van de dag.

clock 14:22

14 uur 22. Sterke kopgroep. We hebben er nog geen tijd voor gehad na de hectische beginfase, maar het loont wel de moeite om de kopgroep kort voor te stellen. Aurélien Paret-Peintre won eerder al een rit in deze Giro en Derek Gee werd liefst drie keer tweede. De Canadees, die in april nog allerlaatste werd in Parijs-Roubaix, heeft met Marco Frigo nog een ploegmaat mee. Op de Monte Bondone verrichtte Italiaans kampioen Filippo Zana nog uitstekend werk voor kopman Eddie Dunbar, ook de Kazak Vadim Ponskiy liet in die rit leuke dingen zien. Afsluiten doen we met de ervaren Fransen Thibaut Pinot en Warren Barguil . Dat het twee sterke beren zijn, hoeft geen betoog meer. .