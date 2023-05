Giro-rit 18: duivels drieluik opent met aankomst bergop in Val di Zoldo

clock 20:03

20 uur 03. Aankomst bergop. Het duivelse drieluik in de Dolomieten opent met een bergetappe naar Val di Zoldo. Omcirkel vooral de voorlaatste klim met rood, want dat is een puist die het melkzuur zal laten opborrelen in de rennersbenen. 5,7 km klauteren tegen een gemiddelde van 9,7%, met een uitspatting tot 19%. Op de korte slotklim naar skioord Val di Zoldo zullen niet de grootste verschillen te noteren zijn. Veel renners zullen dan al met hun gedachten bij de koninginnenrit van daags nadien zitten. .