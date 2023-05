Giro-rit 18: duivels drieluik opent met aankomst bergop in Val di Zoldo, roze trui is jarig

clock 07:36

07 uur 36. 5 cols, tweetrapsfinale. La Crosetta is een klim van 1e categorie (11,6 km à 7,1%) met de top na 40 km. 28 km verderop zit de Pieve di Cadore (7,3 km à 4,8%) erop, een berg van 4e categorie. De finale is spetterend. We komen boven op Forcella Cibiana (1e cat., 9,6 km à 7,8%) op 26 km van de streep. Daarna is het 12 km bergaf en begint de tweetrapsraket naar de finish. Omdat het geen te lange beklimmingen zijn, zijn ze van 2e categorie. Maar de Coi is met 5,7 km klimmen aan 9,7% met stukken tot 19% meer dan brutaal. De renners mogen heel even verpozen tijdens een afdaling van 2 km om dan naar skioord Val di Zoldo te knallen op de Refugio Palafavera (2,7 km à 6,4%). Na 161 km ligt daar de streep. .