LIVE Giro: Sprintersploegen houden kopgroep met Senne Leysen netjes binnen schot

15:51 Etenstijd. Op 70km van de streep in Caorle vliegt het peloton in een lang lijn door de tweede bevoorradingszone. De ervaren Arashiro levert al een hele dag uitstekend werk voor zijn kopman Milan.

15:41 Zwaar, zwaarder, zwaarst. In een kalme etappe als vandaag kan het geen kwaad om al eens vooruit te kijken naar het moordende drieluik dat nog komt en de Giro in een definitieve plooi zal leggen. - etappe 18: aankomst boven, 5 beklimmingen onderweg - etappe 19: koninginnenrit met 5 Dolomieten-reuzen, aankomst op legendarische Tre Cime di Lavaredo - etappe 20: steile klimtijdrit op de Monte Lussari Thomas heeft 18" seconden bonus op eerste achtervolger Almeida, Roglic volgt op 29 tellen. Verwaarloosbare verschillen met het oog op wat nog komen moet...

- etappe 18: aankomst boven, 5 beklimmingen onderweg - etappe 19: koninginnenrit met 5 Dolomieten-reuzen, aankomst op legendarische Tre Cime di Lavaredo - etappe 20: steile klimtijdrit op de Monte Lussari

Thomas heeft 18" seconden bonus op eerste achtervolger Almeida, Roglic volgt op 29 tellen. Verwaarloosbare verschillen met het oog op wat nog komen moet...

15:34 Wie van deze mannen schiet straks raak? Pascal Ackermann (Dui/UAE Team Emirates) Vincenzo Albanese (Ita/Eolo-Kometa) Niccolo Bonifazio (Ita/Intermarché-Circus-Wanty) Mark Cavendish (GBr/Astana) Simone Consonni (Ita/Cofidis) Alberto Dainese (Ita/DSM) Nicolas Dalla Valle (Ita/Corratec) Filippo Fiorelli (Ita/Green Project-Bardiani) Fernando Gaviria (Col/Movistar) Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty) Michael Matthews (Aus/Jayco-AlUla) Marius Mayrhofer (Dui/DSM) Jonathan Milan (Ita/Bahrain-Victorious) Jake Stewart (GBr/Groupama-FDJ)

15:29 Als het een andere race was geweest, had ik tegen Senne gezegd om terug te keren naar het peloton. Maar dit is de Giro en dan is deel uitmaken van de vlucht wel belangrijk. Bart Leysen (Alpecin-Deceuninck) op Eurosport

15:23 2'18". Na de tussensprint hebben de sprintersploegen weer wat gas teruggenomen in het peloton. Leysen en co. hebben op 90km van de finishlijn weer 2'18". Dat zal niet volstaan om een gooi te doen naar etappewinst.

15:15 Wie is Charlie Quartermann? Op 100km van de finishlijn in Caorle is het tijd om de vierde en laatste vluchter aan u voor te stellen. Charlie Quartermann is een 24-jarige Brit, die sinds dit seizoen voor Corratec rijdt. Het is geen verrassing, maar ook hij heeft nog een maagdelijk witte erelijst. In het verleden reed Quartermann, die een sterke tijdrit heeft, drie seizoen voor Trek-Segafredo, maar echt doorbreken kon de Oxfordenaar niet.

In het verleden reed Quartermann, die een sterke tijdrit heeft, drie seizoen voor Trek-Segafredo, maar echt doorbreken kon de Oxfordenaar niet.

15:09 Met Ben Healy (EF) en Eddie Dunbar (Jayco) beleeft het Ierse wielrennen hoogdagen in deze Giro. Healy won al een rit en is leider in het bergklassement, Dunbar staat na meer dan 2 weken 5e in het klassement.

15:08 We zijn bijna halverwege in deze geschiedenisloze overgangsetappe. Geraint Thomas komt in het wiel van Salvatore Puccio weer aansluiten in het peloton na een sanitaire stop. De Ineos-outfit van de leider is netjes aangepast, maar van een roze tuig is nog geen sprake bij de ex-Tour-winnaar.

De Ineos-outfit van de leider is netjes aangepast, maar van een roze tuig is nog geen sprake bij de ex-Tour-winnaar.

15:03 Tussenstand puntenklassement: 1. Jonathan Milan - 180 punten 2. Derek Gee - 121 3. Pascal Ackermann - 89 4. Toms Skujins - 79 5. Nico Denz - 75 6. Michael Matthews - 68 7. Magnus Cort - 56 8. Marius Mayrhofer - 53 9. Mark Cavendish - 51 10. Vincenzo Albanese - 46 Straks liggen er 50 punten te wachten op de ritwinnaar.

Straks liggen er 50 punten te wachten op de ritwinnaar.

14:56 Senne bij Bart. Senne Leysen krijgt van vader Bart nog wat tactische richtlijnen en wat proviand toegestoken vanuit de volgwagen. Veel valt er niet te zeggen, want het is al een tijdje duidelijk dat we straks een massasprint krijgen.

14:53 Opvallend Atje voor de sfeer! Marco Frigo houdt halt tijdens etappe en drinkt glaasje met fanclub

14:51 4 punten erbij voor Milan. Na 83km zijn de 12 punten en de poen voor Champion, die als eerste doorkomt in Rosa. Wat verderop doet Milan wat van hem verwacht wordt door als eerste van het peloton de tussensprint te regelen.

14:46 Nog 3km en de kopgroep is in Rosa, waar de tussensprint voor de punten ligt vandaag. Jonathan Milan kan als 5e nog 4 punten pakken om nog wat verder uit te lopen in het paarse klassement.

14:44 1'32". Op 120km van het einde is de voorsprong van Leysen, Quartermann, Sevilla en Champion nog 1'32". De sprintersploegen zijn absoluut niet van plan om zich te laten verrassen vandaag.

14:38 Ondertussen is Thomas Champion voorbij Toms Skujins gegaan in het vluchtersklassement. Hij reed nu al 600km in de aanval in deze Giro.