LIVE Giro: Senne Leysen trekt ten aanval in voorlaatste sprintersrit

In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden is Thomas Champion (nog) geen veelwinnaar bij de profs. De 23-jarige Fransman uit de buurt van Nantesstaat nog droog, maar laat in deze Giro wel zien dat hij uit het goede hout gesneden is. Hij is vandaag al voor de vijfde keer mee in de vlucht in zijn tweede grote ronde.

clock 13:32

13 uur 32. Wie is Senne Leysen? Tijd om de vluchters één voor één voor te stellen. Beginnen doen we uiteraard met Senne Leysen, de enige Belg voorin. Leysen is de zoon van ex-prof Bart Leysen, die in de jaren '90 en '00 voor Lotto en Mapei reed. In 1995 won hij de E3 Harelbeke, zijn mooiste zege. Zoon Senne, 27 ondertussen, is bezig aan zijn zesde jaar bij de profs, zijn vierde in het team van de broers-Roodhooft. De Giro is zijn derde grote ronde en hij wordt vooral ingezet als knecht, al heeft hij ook een goede tijdrit in huis. Zo werd hij op het WK in Bergen in 2017 6e bij de beloften. Winnen bij de profs kon Leysen nog niet en dat zal wellicht vandaag ook niet gebeuren. .