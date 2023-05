LIVE Giro: Krijgen we eindelijk spektakel richting Monte Bondone?

Ook Andreas Leknessund en Lennard Kämna, de nummers 5 en 7 in het klassement, hebben zich laten verrassen en zitten in de tweede groep. DSM, Bora en FDJ bundelen de krachten en proberen de kloof te dichten.

11 uur 29. Roze trui op achterstand. Door de eerdere val met De Plus en Kuss is een scheur in het peloton ontstaan. Onder meer roze trui Armirail zit in een groepje op 30 seconden. .