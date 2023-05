LIVE Giro: Grote kopgroep krijgt geen vrijgeleide van de klassementsmannen, straks vuurwerk bergop?

Sportiviteit in het peloton. In het peloton werken de jongens van Jumbo-Visma en FDJ nog altijd heel goed samen. Meer nog: Stewart steekt Affini zelfs nog een beetje proviand toe vanuit zijn eigen bevoorradingszakje. . 13 uur 59.

De missie van Milan is geslaagd. De leider in het puntenklassement laat de andere koplopers rijden en kan al aan morgen beginnen te denken. Dan krijgen de overgebleven sprinters wellicht een voorlaatste kans in deze Giro.

Na de tussensprint loert de derde beklimming van de dag al om de hoek. De Matassone is zeker niet de lastigste klim van vandaag, maar de 11,3km aan 5,5% kruipen zeker in de kleren.

12 punten erbij voor Milan. Skujins probeert Milan te verrassen, maar de Italiaan is toch duidelijk de snelste in Rovereto. Hij pakt de 12 punten en is zo weer steviger leider in het puntenklassement. . 13 uur 48.