LIVE: Sterke kopgroep met Healy en Huys gaat op avontuur in pittige bergetappe

clock 13:16 13 uur 16. Ballerini baas op de Valcava. Davide Ballerini speelt voor portier in de kopgroep. Met zijn stevige tempo zwaait de Italiaan de achterdeur open. De snelle man van DSM Alberto Dainese is de eerste die enkele meters moet laten. Marcelussi lijkt ook de tol van zijn voorgaande inspanning te betalen. Nog twee kilometer vooraleer de afdaling lonkt. . Ballerini baas op de Valcava Davide Ballerini speelt voor portier in de kopgroep. Met zijn stevige tempo zwaait de Italiaan de achterdeur open. De snelle man van DSM Alberto Dainese is de eerste die enkele meters moet laten. Marcelussi lijkt ook de tol van zijn voorgaande inspanning te betalen. Nog twee kilometer vooraleer de afdaling lonkt.

clock 13:12 + 7 minuten voor Huys en co. Onder impuls van Davide Ballerini heeft de kopgroep 7 minuten bonus gesprokkeld op het peloton, dat nog steeds door Groupama-FDJ gecontroleerd wordt. De top van de Valcava is inmiddels in zicht. Voor de volledigheid nogmaals de samenstelling van de kopgroep van 17. - Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) - Simone Velasco (Astana) - Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) - Francois Bidard (Cofidis) - Ben Healy (EF Education-EasyPost) - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) - Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) - Martin Marcellusi (Bardiani) - Niccolo Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) - Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) - Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) - José Joaquin Rojas (Movistar) - Einer Augusto Rubio (Movistar) - Alberto Dainese (DSM) - Bauke Mollema (Trek-Segafredo) - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) . 13 uur 12. time difference + 7 minuten voor Huys en co Onder impuls van Davide Ballerini heeft de kopgroep 7 minuten bonus gesprokkeld op het peloton, dat nog steeds door Groupama-FDJ gecontroleerd wordt. De top van de Valcava is inmiddels in zicht. Voor de volledigheid nogmaals de samenstelling van de kopgroep van 17.

- Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) - Simone Velasco (Astana) - Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) - Francois Bidard (Cofidis) - Ben Healy (EF Education-EasyPost) - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) - Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) - Martin Marcellusi (Bardiani) - Niccolo Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) - Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) - Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) - José Joaquin Rojas (Movistar) - Einer Augusto Rubio (Movistar) - Alberto Dainese (DSM) - Bauke Mollema (Trek-Segafredo) - Brandon McNulty (UAE Team Emirates)

clock 13:11 13 uur 11. Marcellusi is diep gegaan.

clock 13:03 13 uur 03. Marcellusi is mee. Als een duiveltje uit een doosje duikt ook Martin Marcellusi op in de kop van de wedstrijd. De 23-jarige klimmer van Bardiani had eerder nog de rol moeten lossen bij Rubio, maar maakt op de laatste hellende stroken van de eerste beklimming dan toch de aansluiting. De Italiaan is geen onbekende in de Sporza Giromanager, zorgt hij vandaag voor puntjes? . Marcellusi is mee Als een duiveltje uit een doosje duikt ook Martin Marcellusi op in de kop van de wedstrijd. De 23-jarige klimmer van Bardiani had eerder nog de rol moeten lossen bij Rubio, maar maakt op de laatste hellende stroken van de eerste beklimming dan toch de aansluiting. De Italiaan is geen onbekende in de Sporza Giromanager, zorgt hij vandaag voor puntjes?

clock 13:02 Davide Ballerini is al voor de tweede dag op rij mee met de kopgroep. De Italiaan werd gisteren nog vijfde in een sprint. 13 uur 02. Davide Ballerini is al voor de tweede dag op rij mee met de kopgroep. De Italiaan werd gisteren nog vijfde in een sprint.

clock 12:52 12 uur 52. Toen waren ze met 16. De kleine Einer Augusto Rubio heeft na een lange achtervolging de aansluiting gemaakt met de kopgroep. Dit tot spijt van de rest van de vluchters: de pocketklimmer van Movistar is goed in vorm en won zo ook al de 13e rit na Crans-Montana. . Toen waren ze met 16. De kleine Einer Augusto Rubio heeft na een lange achtervolging de aansluiting gemaakt met de kopgroep. Dit tot spijt van de rest van de vluchters: de pocketklimmer van Movistar is goed in vorm en won zo ook al de 13e rit na Crans-Montana.

clock 12:51 12 uur 51. Het is misschien wel mijn beste kans tot nu toe om de Giro te winnen. . João Almeida (UAE). Het is misschien wel mijn beste kans tot nu toe om de Giro te winnen. João Almeida (UAE)

clock 12:44 12 uur 44. Een top 10 plaats in Rome? Dat zou mooi zijn, maar ik moet vooral eerst gewoon Rome halen. Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step). Een top 10 plaats in Rome? Dat zou mooi zijn, maar ik moet vooral eerst gewoon Rome halen. Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step)

clock 12:43 12 uur 43. Vrije rol Van Wilder. Ilan Van Wilder moest na het vertrek van zijn kopman Remco Evenepoel het geweer van schouder wisselen. Het klimtalent van Soudal-Quick Step krijgt dan wel een vrije rol van de ploeg, maar van het peloton allerminst. "Meeglippen in de vroege vlucht is voor mij geen evidentie. Ik heb al gemerkt dat de rest me niet zomaar laat rijden. Ik kan wel proberen, maar als ik opnieuw merk dat ze me in de gaten houden, zal ik er geen energie aan verspillen", vertelde Van Wilder voor de start. En zo geschiedde, onze landgenoot maakte niet nadrukkelijk aanstalten om mee te glippen met de vlucht. Dan maar mee met de klassementsmannen? "Dat zal niet gemakkelijk zijn. Normaal gezien zal ik bijna de volledige rit alleen moeten rijden, mijn twee overgebleven ploeggenoten hebben gisteren al hard moeten werken in de ontsnapping. Ik zal mijn plekje proberen te vinden en dan zien we wel waar ik geraak. . Vrije rol Van Wilder Ilan Van Wilder moest na het vertrek van zijn kopman Remco Evenepoel het geweer van schouder wisselen. Het klimtalent van Soudal-Quick Step krijgt dan wel een vrije rol van de ploeg, maar van het peloton allerminst.

"Meeglippen in de vroege vlucht is voor mij geen evidentie. Ik heb al gemerkt dat de rest me niet zomaar laat rijden. Ik kan wel proberen, maar als ik opnieuw merk dat ze me in de gaten houden, zal ik er geen energie aan verspillen", vertelde Van Wilder voor de start.

En zo geschiedde, onze landgenoot maakte niet nadrukkelijk aanstalten om mee te glippen met de vlucht. Dan maar mee met de klassementsmannen?

"Dat zal niet gemakkelijk zijn. Normaal gezien zal ik bijna de volledige rit alleen moeten rijden, mijn twee overgebleven ploeggenoten hebben gisteren al hard moeten werken in de ontsnapping. Ik zal mijn plekje proberen te vinden en dan zien we wel waar ik geraak.

clock 12:35 12 uur 35. Ilan Van Wilder: "Er moet niets meer, we gaan genieten van elke rit". Ilan Van Wilder: "Er moet niets meer, we gaan genieten van elke rit"

clock 12:30 12 uur 30. Groupama-FDJ - dat met Bruno Armirail de nieuwe leider in zijn gelederen heeft - toont zich plichtsbewust en zet zich ostentatief op kop van het peloton. De blauwe brigade houdt de vluchters in het vizier. Zomaar de roze trui afgeven, lijken de Fransmannen niet van plan. . Groupama-FDJ - dat met Bruno Armirail de nieuwe leider in zijn gelederen heeft - toont zich plichtsbewust en zet zich ostentatief op kop van het peloton. De blauwe brigade houdt de vluchters in het vizier. Zomaar de roze trui afgeven, lijken de Fransmannen niet van plan.

clock 12:29 Valico di Valcava. De eerste beklimming van de dag is meteen als zwaarste gecatalogeerd. De kopgroep heeft intussen de voet van de Valico di Valcava bereikt. Een klim van eerste categorie, die 12 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8% gaat. . 12 uur 29. mountain Valico di Valcava De eerste beklimming van de dag is meteen als zwaarste gecatalogeerd. De kopgroep heeft intussen de voet van de Valico di Valcava bereikt. Een klim van eerste categorie, die 12 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8% gaat.

clock 12:25 Roze rook: de Giro heeft een nieuwe (tussen)paus. 12 uur 25. Roze rook: de Giro heeft een nieuwe (tussen)paus De manschappen van leider Armirail doen hun job.

clock 12:22 12 uur 22. Kopgroep van 15. De samensmelting is een feit. Het peloton heeft zijn zegen gegeven aan deze 15 vrijbuiters: - Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) - Simone Velasco (Astana) - Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) - Francois Bidard (Cofidis) - Ben Healy (EF Education-EasyPost) - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) - Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) - Niccolo Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) - Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) - Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) - José Joaquin Rojas (Movistar) - Alberto Dainese (DSM) - Bauke Mollema (Trek-Segafredo) - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) . Kopgroep van 15 De samensmelting is een feit. Het peloton heeft zijn zegen gegeven aan deze 15 vrijbuiters: - Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) - Simone Velasco (Astana) - Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) - Francois Bidard (Cofidis) - Ben Healy (EF Education-EasyPost) - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) - Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) - Niccolo Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) - Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) - Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) - José Joaquin Rojas (Movistar) - Alberto Dainese (DSM) - Bauke Mollema (Trek-Segafredo) - Brandon McNulty (UAE Team Emirates)

clock 12:18 12 uur 18. De grote vluchtersgroep hoopt de aansluiting nog te vinden voor de eerste beklimming van de dag. Op 35 kilometer ligt de Valico di Valcava, een ferme klim van eerste categorie. De sprinters die verscholen zitten in de vlucht bidden zo dat er al controle is wanneer de eerste hoogtemeters voorgeschoteld worden. . De grote vluchtersgroep hoopt de aansluiting nog te vinden voor de eerste beklimming van de dag. Op 35 kilometer ligt de Valico di Valcava, een ferme klim van eerste categorie. De sprinters die verscholen zitten in de vlucht bidden zo dat er al controle is wanneer de eerste hoogtemeters voorgeschoteld worden.

clock 12:17 Jarig jobje Mark Cavendish kreeg alvast een taart bij de start. 12 uur 17. Jarig jobje Mark Cavendish kreeg alvast een taart bij de start.

clock 12:07 12 uur 07. De Italiaan Simone Velasco heeft intussen de aansluiting bij Ben Healy gemaakt. Achter het duo heeft er zich een mooie groep gevormd met heel wat bekende gezichten. Ballerini, Pasqualon, Bidard, Albanese, Gavazzi, Bonifazio, Frigo, Rojas, Dainese, Mollema, Skujins, McNulty en onze landgenoot Laurens Huys proberen het gat naar Healy en Velasco te overbruggen. . De Italiaan Simone Velasco heeft intussen de aansluiting bij Ben Healy gemaakt. Achter het duo heeft er zich een mooie groep gevormd met heel wat bekende gezichten. Ballerini, Pasqualon, Bidard, Albanese, Gavazzi, Bonifazio, Frigo, Rojas, Dainese, Mollema, Skujins, McNulty en onze landgenoot Laurens Huys proberen het gat naar Healy en Velasco te overbruggen.