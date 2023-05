LIVE: Oorlog in de kopgroep met Healy en Huys, krijgen we ook (eindelijk) strijd om het klassement?

Fase per fase

clock 16:02 Roncola Alta. Bonifazio beukt richting de laatste beklimming van de dag. De Italiaan komt met een bonus van 40 seconden aan aan de voet van de Roncola Alta, een beklimming van tweede categorie - die 10 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7% koppelt. . 16 uur 02. mountain Roncola Alta Bonifazio beukt richting de laatste beklimming van de dag. De Italiaan komt met een bonus van 40 seconden aan aan de voet van de Roncola Alta, een beklimming van tweede categorie - die 10 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7% koppelt.

clock 15:56 15 uur 56. Ook Bonifazio heeft door dat hij nog iets zal moeten forceren vooraleer de kopgroep samen begint te klimmen. De Italiaan heeft iets meer succes in zijn opzet en slaat een gaatje. Maar is het genoeg om de Roncola Alta te overleven? . Ook Bonifazio heeft door dat hij nog iets zal moeten forceren vooraleer de kopgroep samen begint te klimmen. De Italiaan heeft iets meer succes in zijn opzet en slaat een gaatje. Maar is het genoeg om de Roncola Alta te overleven?

clock 15:52 15 uur 52. Move van Mollema. Bauke Mollema probeert nog te anticiperen op de laatste beklimming, maar slaagt er niet in om zich van de kopgroep te onderscheiden. De niet-klimmers hebben zich schijnbaar naar de slachtbank laten leiden door mannen zoals Ben Healy. . Move van Mollema Bauke Mollema probeert nog te anticiperen op de laatste beklimming, maar slaagt er niet in om zich van de kopgroep te onderscheiden. De niet-klimmers hebben zich schijnbaar naar de slachtbank laten leiden door mannen zoals Ben Healy.

clock 15:48 15 uur 48. De kopgroep is inmiddels over de finishlijn gereden en moet nog één lus rond Bergamo afwerken. Op het parcours ligt nog een beklimming van tweede categorie en een zeer punchy finale. Nog een dikke 50 kilometer te gaan. . De kopgroep is inmiddels over de finishlijn gereden en moet nog één lus rond Bergamo afwerken. Op het parcours ligt nog een beklimming van tweede categorie en een zeer punchy finale. Nog een dikke 50 kilometer te gaan.

clock 15:45 15 uur 45. Versnelling Velasco. Simone Velasco schudt even aan de boom. De man van Astana lijkt de weerbarstige Ballerini zo definitief los te weken. Bonifazio doet er nog een schepje bovenop met een tegenprik, maar de rest volgt voorlopig in zijn zog. . Versnelling Velasco Simone Velasco schudt even aan de boom. De man van Astana lijkt de weerbarstige Ballerini zo definitief los te weken. Bonifazio doet er nog een schepje bovenop met een tegenprik, maar de rest volgt voorlopig in zijn zog.

clock 15:40 Het Groupama-FDJ van leider Bruno Armirail zit al de volledige dag op de kop van het peloton gepositioneerd. De blauwe brigade houdt de bonus van de vluchters zo steeds op ongeveer zes en een halve minuut. 15 uur 40. Het Groupama-FDJ van leider Bruno Armirail zit al de volledige dag op de kop van het peloton gepositioneerd. De blauwe brigade houdt de bonus van de vluchters zo steeds op ongeveer zes en een halve minuut.

clock 15:33 Valpartij Sivakov. In de achtergrond is Pavel Sivakov tegen de vlakte gegaan. De renner van Ineos sluit opnieuw aan in het peloton, maar heeft wel een ferm verband rond zijn elleboog hangen. . 15 uur 33. fall Valpartij Sivakov In de achtergrond is Pavel Sivakov tegen de vlakte gegaan. De renner van Ineos sluit opnieuw aan in het peloton, maar heeft wel een ferm verband rond zijn elleboog hangen.

clock 15:25 15 uur 25. Schijnmanoeuvre Healy. Ben Healy profiteert even van de chaos in de kopgroep en sluipt op kousenvoeten weg. Even lijkt het erop alsof de Ier aan een solo van 69 kilometer wil beginnen, maar ook hij lijkt te beseffen dat dit nu nog een kamikaze-actie zou zijn. Hij houdt de benen weer stil. De rest is alvast gewaarschuwd. . Schijnmanoeuvre Healy Ben Healy profiteert even van de chaos in de kopgroep en sluipt op kousenvoeten weg. Even lijkt het erop alsof de Ier aan een solo van 69 kilometer wil beginnen, maar ook hij lijkt te beseffen dat dit nu nog een kamikaze-actie zou zijn. Hij houdt de benen weer stil. De rest is alvast gewaarschuwd.

clock 15:18 15 uur 18. Virtueel bergklassement:. 1. Davide Bais: 144 punten 2. Thibaut Pinot: 114 punten 3. Einer Rubio: 112 punten 4. Ben Healy: 90 punten 5. Tom Skujins: 42 punten . Virtueel bergklassement: 1. Davide Bais: 144 punten 2. Thibaut Pinot: 114 punten 3. Einer Rubio: 112 punten 4. Ben Healy: 90 punten 5. Tom Skujins: 42 punten

clock 15:15 15 uur 15. Rubio haalt zijn gram. De Healy vs. Rubio-saga blijft voortduren. Op de top van de Miragolo San Salvatore gaat het duo een nieuw sprintje aan voor de aanwezige bergpunten. Healy blijft in zijn zadel zitten, maar komt tijdens de laatste meters nog naast Rubio. Het scheelt geen haar, maar de organisatie kent de 18 punten toch toe aan de man van Movistar, die zo tot op twee punten van Pinot (2e) nadert. Healy moet vrede nemen met 8 stuks. . Rubio haalt zijn gram De Healy vs. Rubio-saga blijft voortduren. Op de top van de Miragolo San Salvatore gaat het duo een nieuw sprintje aan voor de aanwezige bergpunten. Healy blijft in zijn zadel zitten, maar komt tijdens de laatste meters nog naast Rubio. Het scheelt geen haar, maar de organisatie kent de 18 punten toch toe aan de man van Movistar, die zo tot op twee punten van Pinot (2e) nadert. Healy moet vrede nemen met 8 stuks.

clock 15:14 15 uur 14. Ballerini moest uitpakken met een goede reflex.

clock 15:08 15 uur 08. Stuntman Ballerini. Ballerini ontsnapt zomaar even aan een aanrijding met de ploegwagen van Intermarché-Circus-Wanty. De auto van de Belgische ploeg wil opschuiven naar voren en schiet daarom bruusk naar de linkerkant van de weg, maar daar zat Ballerini verscholen. De Italiaan moet fel aan zijn stuur trekken, maar slaagt erin om de ploegwagen op miraculeuze wijze te ontwijken. De "oef" uit het kamp van Soudal-Quick Step is in volledig Lombardije hoorbaar. . Stuntman Ballerini Ballerini ontsnapt zomaar even aan een aanrijding met de ploegwagen van Intermarché-Circus-Wanty. De auto van de Belgische ploeg wil opschuiven naar voren en schiet daarom bruusk naar de linkerkant van de weg, maar daar zat Ballerini verscholen. De Italiaan moet fel aan zijn stuur trekken, maar slaagt erin om de ploegwagen op miraculeuze wijze te ontwijken. De "oef" uit het kamp van Soudal-Quick Step is in volledig Lombardije hoorbaar.

clock 15:06 Ben Healy is het inmiddels zo gewend om tijdens de Giro in de regen te rijden dat hij het even laat druppelen op zijn kruin. . 15 uur 06. Ben Healy is het inmiddels zo gewend om tijdens de Giro in de regen te rijden dat hij het even laat druppelen op zijn kruin.

clock 15:02 15 uur 02. Ballerini staat op breken. De snelle man van Soudal-Quick Step was gisteren al mee met de vroege vlucht en lijkt die inspanning nu ook cash te betalen. Dit bergachtige parcours is anderzijds ook niet volledig op het lijf van de Italiaan geschreven. Hoe lang duurt het spel met de elastiek? . Ballerini staat op breken. De snelle man van Soudal-Quick Step was gisteren al mee met de vroege vlucht en lijkt die inspanning nu ook cash te betalen. Dit bergachtige parcours is anderzijds ook niet volledig op het lijf van de Italiaan geschreven. Hoe lang duurt het spel met de elastiek?

clock 14:54 Miragolo San Salvatore. De renners hebben even kunnen uitblazen in de afdaling van de Selvino, maar moeten meteen weer aan bak. De Miragolo San Salvatore zorgt voor een ferme tweetrapsraket. De klim van 5 kilometer heeft pieken tot maximum 12%, maar de relatief gematigde laatste kilometer zorgt voor een gemiddeld stijgingspercentage van 7,2%. . 14 uur 54. mountain Miragolo San Salvatore De renners hebben even kunnen uitblazen in de afdaling van de Selvino, maar moeten meteen weer aan bak. De Miragolo San Salvatore zorgt voor een ferme tweetrapsraket. De klim van 5 kilometer heeft pieken tot maximum 12%, maar de relatief gematigde laatste kilometer zorgt voor een gemiddeld stijgingspercentage van 7,2%.

clock 14:50 14 uur 50. Deze keer durft Rubio het niet aan om Healy het vuur aan de schenen te leggen voor de bergpunten. De renner van Movistar laat zijn Ierse collega de volle buit pakken op de top van de Selvino. . Deze keer durft Rubio het niet aan om Healy het vuur aan de schenen te leggen voor de bergpunten. De renner van Movistar laat zijn Ierse collega de volle buit pakken op de top van de Selvino.

clock 14:48 14 uur 48. De valpartij heeft niet al te veel schade opgeleverd.

clock 14:46 Vleeshoop bij de vluchters. En een val ... Als een donderslag bij heldere hemel liggen er opeens drie renners van de kopgroep opeengestapeld op het asfalt. Velasco maakt een schuiver en trekt zo het duo Berwick/Frigo van Israel-Premier Tech mee in zijn val. Ook McNulty staat vast achter de duikelingen. Veel schade lijkt het trio niet opgelopen te hebben. . 14 uur 46. fall Vleeshoop bij de vluchters En een val ... Als een donderslag bij heldere hemel liggen er opeens drie renners van de kopgroep opeengestapeld op het asfalt. Velasco maakt een schuiver en trekt zo het duo Berwick/Frigo van Israel-Premier Tech mee in zijn val. Ook McNulty staat vast achter de duikelingen. Veel schade lijkt het trio niet opgelopen te hebben.

clock 14:39 + 6 minuten voor Huys en co. Met nog 100 kilometer op de teller heeft de kopgroep nog steeds meer dan zes minuten voorsprong op het peloton, dat onder impuls van Groupama-FDJ blijft bollen. Krijgen we een strijd op twee fronten, alsnog een samensmelting tussen kopgroep en vluchters of opnieuw een staakt-het-vuren bij de klassementsmannen? . 14 uur 39. time difference + 6 minuten voor Huys en co Met nog 100 kilometer op de teller heeft de kopgroep nog steeds meer dan zes minuten voorsprong op het peloton, dat onder impuls van Groupama-FDJ blijft bollen. Krijgen we een strijd op twee fronten, alsnog een samensmelting tussen kopgroep en vluchters of opnieuw een staakt-het-vuren bij de klassementsmannen?