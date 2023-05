LIVE: Healy en Rubio knokken (letterlijk) om de KOM, ook Huys is mee met sterke kopgroep

clock 13:55 13 uur 55. Stand van zaken. De kopgroep kronkelt zich een weg naar beneden in de afdaling van de Valcava. Zo zullen Laurens Huys en co in de vallei arriveren met ongeveer zes en een halve minuut voorsprong op het peloton, waar Groupama-FDJ nog steeds de kop kleurt. Over een kleine 20 kilometer is het opnieuw klimmen geblazen. De Selvino en de Miragolo San Salvatore volgen elkaar dan in sneltempo op. . Stand van zaken De kopgroep kronkelt zich een weg naar beneden in de afdaling van de Valcava. Zo zullen Laurens Huys en co in de vallei arriveren met ongeveer zes en een halve minuut voorsprong op het peloton, waar Groupama-FDJ nog steeds de kop kleurt. Over een kleine 20 kilometer is het opnieuw klimmen geblazen. De Selvino en de Miragolo San Salvatore volgen elkaar dan in sneltempo op.

clock 13:36 13 uur 36. Kopgroep au grand complet. Dainese had de voeling met de kopgroep verloren in de laatste honderden meters van de klim, maar de snelle man van Team DSM heeft in de afdaling het gat toch weer kunnen dichten. Ook Marcellusi heeft opnieuw een Houdini'tje gedaan. De 17-koppige kopgroep blijft zo op volle sterkte om de volgende drie beklimmingen aan te vatten. . Kopgroep au grand complet Dainese had de voeling met de kopgroep verloren in de laatste honderden meters van de klim, maar de snelle man van Team DSM heeft in de afdaling het gat toch weer kunnen dichten. Ook Marcellusi heeft opnieuw een Houdini'tje gedaan. De 17-koppige kopgroep blijft zo op volle sterkte om de volgende drie beklimmingen aan te vatten.

clock 13:36 Herbekijk de strijd tussen Healy en Rubio voor de bergpunten:. 13 uur 36. Herbekijk de strijd tussen Healy en Rubio voor de bergpunten:

clock 13:34 13 uur 34. Virtueel bergklassement:. 1. Davide Bais: 144 punten 2. Thibaut Pinot: 114 punten 3. Einer Rubio: 86 punten 4. Ben Healy: 64 punten 5. Tom Skujins: 42 punten . Virtueel bergklassement: 1. Davide Bais: 144 punten 2. Thibaut Pinot: 114 punten 3. Einer Rubio: 86 punten 4. Ben Healy: 64 punten 5. Tom Skujins: 42 punten

clock 13:33 13 uur 33. Healy en Rubio hebben hun zinnen gezet op de bergpunten.

clock 13:27 13 uur 27. Knokken om de KOM. Rubio en Healy vechten schouder aan schouder om de bergpunten op de top van de Valcava. De pocketklimmer van Movistar duwt zijn tegenstander naar de zijkant, waar heel wat fans op de weg staan. Gelukkig heeft Healy nog wat extra in de tank om te versnellen uit de gevarenzone. De Ier pakt zo de volle 40 punten en doet vandaag opeens vol mee voor het KOM-klassement. Rubio sprokkelt 18 gulden en nadert zo op Pinot en Bais. . Knokken om de KOM Rubio en Healy vechten schouder aan schouder om de bergpunten op de top van de Valcava. De pocketklimmer van Movistar duwt zijn tegenstander naar de zijkant, waar heel wat fans op de weg staan. Gelukkig heeft Healy nog wat extra in de tank om te versnellen uit de gevarenzone. De Ier pakt zo de volle 40 punten en doet vandaag opeens vol mee voor het KOM-klassement. Rubio sprokkelt 18 gulden en nadert zo op Pinot en Bais.



clock 13:16 13 uur 16. Ballerini baas op de Valcava. Davide Ballerini speelt voor portier in de kopgroep. Met zijn stevige tempo zwaait de Italiaan de achterdeur open. De snelle man van DSM Alberto Dainese is de eerste die enkele meters moet laten. Marcelussi lijkt ook de tol van zijn voorgaande inspanning te betalen. Nog twee kilometer vooraleer de afdaling lonkt. . Ballerini baas op de Valcava Davide Ballerini speelt voor portier in de kopgroep. Met zijn stevige tempo zwaait de Italiaan de achterdeur open. De snelle man van DSM Alberto Dainese is de eerste die enkele meters moet laten. Marcelussi lijkt ook de tol van zijn voorgaande inspanning te betalen. Nog twee kilometer vooraleer de afdaling lonkt.

clock 13:12 + 7 minuten voor Huys en co. Onder impuls van Davide Ballerini heeft de kopgroep 7 minuten bonus gesprokkeld op het peloton, dat nog steeds door Groupama-FDJ gecontroleerd wordt. De top van de Valcava is inmiddels in zicht. Voor de volledigheid nogmaals de samenstelling van de kopgroep van 17. - Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) - Simone Velasco (Astana) - Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) - Francois Bidard (Cofidis) - Ben Healy (EF Education-EasyPost) - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) - Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) - Martin Marcellusi (Bardiani) - Niccolo Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) - Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) - Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) - José Joaquin Rojas (Movistar) - Einer Augusto Rubio (Movistar) - Alberto Dainese (DSM) - Bauke Mollema (Trek-Segafredo) - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) . 13 uur 12. time difference + 7 minuten voor Huys en co Onder impuls van Davide Ballerini heeft de kopgroep 7 minuten bonus gesprokkeld op het peloton, dat nog steeds door Groupama-FDJ gecontroleerd wordt. De top van de Valcava is inmiddels in zicht. Voor de volledigheid nogmaals de samenstelling van de kopgroep van 17.

- Davide Ballerini (Soudal-Quick Step) - Simone Velasco (Astana) - Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) - Francois Bidard (Cofidis) - Ben Healy (EF Education-EasyPost) - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) - Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa) - Martin Marcellusi (Bardiani) - Niccolo Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) - Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) - Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) - Marco Frigo (Israel-Premier Tech) - José Joaquin Rojas (Movistar) - Einer Augusto Rubio (Movistar) - Alberto Dainese (DSM) - Bauke Mollema (Trek-Segafredo) - Brandon McNulty (UAE Team Emirates)

clock 13:11 13 uur 11. Marcellusi is diep gegaan.

clock 13:03 13 uur 03. Marcellusi is mee. Als een duiveltje uit een doosje duikt ook Martin Marcellusi op in de kop van de wedstrijd. De 23-jarige klimmer van Bardiani had eerder nog de rol moeten lossen bij Rubio, maar maakt op de laatste hellende stroken van de eerste beklimming dan toch de aansluiting. De Italiaan is geen onbekende in de Sporza Giromanager, zorgt hij vandaag voor puntjes? . Marcellusi is mee Als een duiveltje uit een doosje duikt ook Martin Marcellusi op in de kop van de wedstrijd. De 23-jarige klimmer van Bardiani had eerder nog de rol moeten lossen bij Rubio, maar maakt op de laatste hellende stroken van de eerste beklimming dan toch de aansluiting. De Italiaan is geen onbekende in de Sporza Giromanager, zorgt hij vandaag voor puntjes?

clock 13:02 Davide Ballerini is al voor de tweede dag op rij mee met de kopgroep. De Italiaan werd gisteren nog vijfde in een sprint. 13 uur 02. Davide Ballerini is al voor de tweede dag op rij mee met de kopgroep. De Italiaan werd gisteren nog vijfde in een sprint.

clock 12:52 12 uur 52. Toen waren ze met 16. De kleine Einer Augusto Rubio heeft na een lange achtervolging de aansluiting gemaakt met de kopgroep. Dit tot spijt van de rest van de vluchters: de pocketklimmer van Movistar is goed in vorm en won zo ook al de 13e rit na Crans-Montana. . Toen waren ze met 16. De kleine Einer Augusto Rubio heeft na een lange achtervolging de aansluiting gemaakt met de kopgroep. Dit tot spijt van de rest van de vluchters: de pocketklimmer van Movistar is goed in vorm en won zo ook al de 13e rit na Crans-Montana.

clock 12:51 12 uur 51. Het is misschien wel mijn beste kans tot nu toe om de Giro te winnen. . João Almeida (UAE). Het is misschien wel mijn beste kans tot nu toe om de Giro te winnen. João Almeida (UAE)

clock 12:44 12 uur 44. Een top 10 plaats in Rome? Dat zou mooi zijn, maar ik moet vooral eerst gewoon Rome halen. Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step). Een top 10 plaats in Rome? Dat zou mooi zijn, maar ik moet vooral eerst gewoon Rome halen. Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step)

clock 12:43 12 uur 43. Vrije rol Van Wilder. Ilan Van Wilder moest na het vertrek van zijn kopman Remco Evenepoel het geweer van schouder wisselen. Het klimtalent van Soudal-Quick Step krijgt dan wel een vrije rol van de ploeg, maar van het peloton allerminst. "Meeglippen in de vroege vlucht is voor mij geen evidentie. Ik heb al gemerkt dat de rest me niet zomaar laat rijden. Ik kan wel proberen, maar als ik opnieuw merk dat ze me in de gaten houden, zal ik er geen energie aan verspillen", vertelde Van Wilder voor de start. En zo geschiedde, onze landgenoot maakte niet nadrukkelijk aanstalten om mee te glippen met de vlucht. Dan maar mee met de klassementsmannen? "Dat zal niet gemakkelijk zijn. Normaal gezien zal ik bijna de volledige rit alleen moeten rijden, mijn twee overgebleven ploeggenoten hebben gisteren al hard moeten werken in de ontsnapping. Ik zal mijn plekje proberen te vinden en dan zien we wel waar ik geraak. . Vrije rol Van Wilder Ilan Van Wilder moest na het vertrek van zijn kopman Remco Evenepoel het geweer van schouder wisselen. Het klimtalent van Soudal-Quick Step krijgt dan wel een vrije rol van de ploeg, maar van het peloton allerminst.

"Meeglippen in de vroege vlucht is voor mij geen evidentie. Ik heb al gemerkt dat de rest me niet zomaar laat rijden. Ik kan wel proberen, maar als ik opnieuw merk dat ze me in de gaten houden, zal ik er geen energie aan verspillen", vertelde Van Wilder voor de start.

En zo geschiedde, onze landgenoot maakte niet nadrukkelijk aanstalten om mee te glippen met de vlucht. Dan maar mee met de klassementsmannen?

"Dat zal niet gemakkelijk zijn. Normaal gezien zal ik bijna de volledige rit alleen moeten rijden, mijn twee overgebleven ploeggenoten hebben gisteren al hard moeten werken in de ontsnapping. Ik zal mijn plekje proberen te vinden en dan zien we wel waar ik geraak.

clock 12:35 12 uur 35. Ilan Van Wilder: "Er moet niets meer, we gaan genieten van elke rit". Ilan Van Wilder: "Er moet niets meer, we gaan genieten van elke rit"

clock 12:30 12 uur 30. Groupama-FDJ - dat met Bruno Armirail de nieuwe leider in zijn gelederen heeft - toont zich plichtsbewust en zet zich ostentatief op kop van het peloton. De blauwe brigade houdt de vluchters in het vizier. Zomaar de roze trui afgeven, lijken de Fransmannen niet van plan. . Groupama-FDJ - dat met Bruno Armirail de nieuwe leider in zijn gelederen heeft - toont zich plichtsbewust en zet zich ostentatief op kop van het peloton. De blauwe brigade houdt de vluchters in het vizier. Zomaar de roze trui afgeven, lijken de Fransmannen niet van plan.