LIVE (12 uur): Het peloton sluit de tweede week af met een mini-Ronde van Lombardije

Cadeautje voor Cav en Leknessund? Er rijden vandaag twee jarigen rond in het peloton. Zowel Mark Cavendish als Andreas Leknessund heeft aan het ontbijt kaarsjes mogen uitblazen. De Britse sprintbom is 38 jaar geworden, zijn jongere collega - die nog steeds vijfde staat in het klassement - pas 24. . 11 uur 45.

11 uur 09. Sun-day, fun-day. Bij het opentrekken van de gordijnen, zal er na lange tijd nog eens een glimlach op het gelaat van de renners hebben gestaan. Het ziet ernaar uit dat het Giro-peloton na dagen in de regen, eindelijk nog eens in het zonnetje mag fietsen. Het lokale weerbericht: rond de 20 graden en zonnig. .

10 uur 55. Ik dacht pas in de laatste 5 kilometer aan het roze, daarvoor ging ik meer aan de etappezege. Voor het team is dit geweldig na de 2e plaats van Thibaut (Pinot, red.) gisteren. Voor mij persoonlijk is dit een droom die uitkomt. Kersverse rozetruidrager, Bruno Armirail.

10 uur 40. Zo ging het gisteren:. Nico Denz (Bora-Hansgrohe) heeft gisteren zijn tweede etappezege gepakt in deze Giro. De Duitser klopte zijn medevluchters in een ultieme sprint na een vermoeiende, uitgeregende etappe. Geraint Thomas pakte een snipperdag en schonk de roze trui aan Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Lees het volledige verslag hieronder. .

10 uur 34. Mini-Lombardije. Na een vleugje Tirreno-Adriatico met de Muri-rit ronden we de tweede week af met een knipoog naar de Ronde van Lombardije. Het peloton cirkelt via enkele lussen rond Bergamo, dat een beurtrol heeft met Como als aankomstplaats van Il Lombardia. Finishen doen we na traditionele stadsklim over de keitjes. Tadej Pogacar was er in 2021 de sterkste in het laatste monument van het seizoen. Primoz Roglic werd dat jaar 4e. .