LIVE: sprinters of aanvallers, wie trekt het laken naar zich toe in overgangsetappe?

clock 12:22 12 uur 22. We herkennen onder meer 'de Kraai van Aalter', Pieter Serry, in de eerste aanvalspogingen van de dag. Tot afscheiding komt het nog niet in de openingsfase. . We herkennen onder meer 'de Kraai van Aalter', Pieter Serry, in de eerste aanvalspogingen van de dag. Tot afscheiding komt het nog niet in de openingsfase.

clock 12:20 12 uur 20 match begonnen start time Officiële start Na een korte neutralisatie bij het buitenrijden van Sierre is het tijd om de 14e etappe op gang te vlaggen. Op een knikje na is de openingsfase van deze etappe een uitgestrekte vlakte van 35 kilometer. Zo is er misschien wat meer controle over hoeveel renners er in de kopgroep (mogen) zitten dan wanneer de start bergop zou zijn. Maar nogmaals: wie neemt de handschoen dan op in het peloton om die kopgroep te controleren? We zullen ons dus mogen opmaken voor een spervuur van kandidaten die mee willen zitten in die kopgroep.

clock 12:06 12 uur 06. 10 minuten tot de start. Bij startplaats Sierre denken we in België aan een dramatische gebeurtenis van 11 jaar geleden. Op 13 maart 2012 was het hele land in shock door het busongeluk in de Zwitserse stad. Op de terugweg van sneeuwklassen gebeurde het ondenkbare voor scholen uit Lommel en Heverlee. 28 doden vielen die dag te betreuren, onder wie 22 kinderen. Het is een plek met een gitzwarte rand dus. Eentje waar de Giro overigens voor de 2e keer vertrekt, nadat er eerder al de 13e rit vertrok in 1963. . 10 minuten tot de start Bij startplaats Sierre denken we in België aan een dramatische gebeurtenis van 11 jaar geleden. Op 13 maart 2012 was het hele land in shock door het busongeluk in de Zwitserse stad. Op de terugweg van sneeuwklassen gebeurde het ondenkbare voor scholen uit Lommel en Heverlee. 28 doden vielen die dag te betreuren, onder wie 22 kinderen. Het is een plek met een gitzwarte rand dus. Eentje waar de Giro overigens voor de 2e keer vertrekt, nadat er eerder al de 13e rit vertrok in 1963.

clock 11:56 11 uur 56. Zoals u tussen de lijnen al wel hebt kunnen lezen, geloven wij zeker niet voor de volle 100% in de sprinterkansen vandaag. Maar welke ploegen zouden nog wel het commando in handen kunnen nemen om het zover te laten komen? Dat Mark Cavendish nog in Italië rondrijdt, wil toch zeggen dat hij nog kansen ziet voor zichzelf. Misschien is vandaag er zo wel eentje, bij zijn ploeg Astana kwamen ze namelijk nog niet echt in de buurt van dagwinst. De Britse sprinter lijkt hun beste kans daarop. Verder is het toch met een vergrootglas speuren naar een team dat resoluut zal aansturen op een groepssprint in Cassano Magnago. Wij dichten een ontsnapping dus het meeste kansen toe. Het zou al de 7e keer in 12 ritten in lijn zijn dat een vluchter zegeviert in deze Giro. . Zoals u tussen de lijnen al wel hebt kunnen lezen, geloven wij zeker niet voor de volle 100% in de sprinterkansen vandaag. Maar welke ploegen zouden nog wel het commando in handen kunnen nemen om het zover te laten komen? Dat Mark Cavendish nog in Italië rondrijdt, wil toch zeggen dat hij nog kansen ziet voor zichzelf. Misschien is vandaag er zo wel eentje, bij zijn ploeg Astana kwamen ze namelijk nog niet echt in de buurt van dagwinst. De Britse sprinter lijkt hun beste kans daarop. Verder is het toch met een vergrootglas speuren naar een team dat resoluut zal aansturen op een groepssprint in Cassano Magnago. Wij dichten een ontsnapping dus het meeste kansen toe. Het zou al de 7e keer in 12 ritten in lijn zijn dat een vluchter zegeviert in deze Giro.

clock 11:52 11 uur 52. Start in Zwitserland, aankomst in Italië. Na de noordwaartse tocht van de voorbije dagen hebben we het zo goed als meest noordelijke punt van deze Giro bereikt. Ook de start van de etappe van vandaag ligt nog in Zwitserland, namelijk in de stad Sierre. Van daaruit trekken we via de Alpen heel de dag in zuidoostelijke richting tot we aankomen in Cassano Magnago. Die stad in het noorden van Italië mag voor het eerst de landelijke Grote Ronde verwelkomen. . Start in Zwitserland, aankomst in Italië Na de noordwaartse tocht van de voorbije dagen hebben we het zo goed als meest noordelijke punt van deze Giro bereikt. Ook de start van de etappe van vandaag ligt nog in Zwitserland, namelijk in de stad Sierre. Van daaruit trekken we via de Alpen heel de dag in zuidoostelijke richting tot we aankomen in Cassano Magnago. Die stad in het noorden van Italië mag voor het eerst de landelijke Grote Ronde verwelkomen.

clock 11:46 We zijn ondertussen al bijna vertrouwd met het zicht van de 3 Wolven op het startpodium. 11 uur 46. We zijn ondertussen al bijna vertrouwd met het zicht van de 3 Wolven op het startpodium.

clock 11:43 11 uur 43. Enthousiaste sprintersploegen gezocht. Kaden Groves is er ook niet meer bij dus Alpecin-Deceuninck zal waarschijnlijk de kaart van de aanval trekken. De kans dat Bahrain Victorious en UAE alles op alles zullen zetten om een massasprint te krijgen is ook eerder kleiner. Beide ploegen hebben hun etappezege al beet met sprinters Jonathan Milan en Pascal Ackermann. Dat zij hun hele ploegen op soepperen met ook nog kopmannen Damiano Caruso en Joao Almeida in de rangen lijkt onwaarschijnlijk. Bij Movistar zijn ze misschien al voldaan door de etappezege van Einer Rubio gisteren. Of kan Fernando Gaviria zijn maats toch nog motiveren om zich leeg te rijden in zijn dienst? Voorlopig kwam de Colombiaan er niet aan te pas in de sprints. . Enthousiaste sprintersploegen gezocht Kaden Groves is er ook niet meer bij dus Alpecin-Deceuninck zal waarschijnlijk de kaart van de aanval trekken. De kans dat Bahrain Victorious en UAE alles op alles zullen zetten om een massasprint te krijgen is ook eerder kleiner. Beide ploegen hebben hun etappezege al beet met sprinters Jonathan Milan en Pascal Ackermann. Dat zij hun hele ploegen op soepperen met ook nog kopmannen Damiano Caruso en Joao Almeida in de rangen lijkt onwaarschijnlijk. Bij Movistar zijn ze misschien al voldaan door de etappezege van Einer Rubio gisteren. Of kan Fernando Gaviria zijn maats toch nog motiveren om zich leeg te rijden in zijn dienst? Voorlopig kwam de Colombiaan er niet aan te pas in de sprints.

clock 11:37 11 uur 37. Gisteren was Mads Pedersen de enige renner die uit de Giro stapte. Dat is het minst aantal opgaves dat we te verwerken kregen sinds etappe 6. Toen was Russo de eerste renner die er de brui aan gaf na een positieve coronatest, waarna de bal aan het rollen ging. Maar vooral belangrijk voor de rit van vandaag: zonder Pedersen is er een ploeg minder die geïnteresseerd is om het op een groepssprint uit te laten lopen. . Gisteren was Mads Pedersen de enige renner die uit de Giro stapte. Dat is het minst aantal opgaves dat we te verwerken kregen sinds etappe 6. Toen was Russo de eerste renner die er de brui aan gaf na een positieve coronatest, waarna de bal aan het rollen ging. Maar vooral belangrijk voor de rit van vandaag: zonder Pedersen is er een ploeg minder die geïnteresseerd is om het op een groepssprint uit te laten lopen.

clock 11:29 Al een tweede opgave van de dag: de Zuid-Afrikaan Stefan de Bod kampt met een geïnfecteerde wonde na een val eerder deze Giro. . 11 uur 29. Al een tweede opgave van de dag: de Zuid-Afrikaan Stefan de Bod kampt met een geïnfecteerde wonde na een val eerder deze Giro.

clock 11:26 11 uur 26. Wat brengt de dag? Voor de etappe van vandaag betekent het uitvallen van Battistella een mannetje minder in steun van Astana, een van de grootste geïnteresseerden in een massasprint. Een etappe met een bergpas boven de 2000 meter erin die zou uitmonden in een massasprint, op papier klinkt het erg ongeloofwaardig. Het behoort vandaag echter tot de mogelijkheden in een rit die slechts met 2 sterren werd beoordeeld door de organisatie. Hoe zwaar weegt de Simplonpas in het begin van de etappe door bij de sprinters in het peloton? Maar vooral: hoe groot is de groep aanvallers die voorop rijdt na die Simplonpas? Met nog 140 overwegend vlakke kilometers tot de finish na de top van die Simplonpas is er ruimte genoeg om een scheve situatie recht te zetten. De hamvraag is of er ook genoeg dadendrang is in het peloton. . Wat brengt de dag? Voor de etappe van vandaag betekent het uitvallen van Battistella een mannetje minder in steun van Astana, een van de grootste geïnteresseerden in een massasprint. Een etappe met een bergpas boven de 2000 meter erin die zou uitmonden in een massasprint, op papier klinkt het erg ongeloofwaardig. Het behoort vandaag echter tot de mogelijkheden in een rit die slechts met 2 sterren werd beoordeeld door de organisatie. Hoe zwaar weegt de Simplonpas in het begin van de etappe door bij de sprinters in het peloton? Maar vooral: hoe groot is de groep aanvallers die voorop rijdt na die Simplonpas? Met nog 140 overwegend vlakke kilometers tot de finish na de top van die Simplonpas is er ruimte genoeg om een scheve situatie recht te zetten. De hamvraag is of er ook genoeg dadendrang is in het peloton.

clock 11:23 11 uur 23. Door de opgave van Battistella zijn enkel Bahrain Victorious en Jumbo-Visma nog voltallig. Het wordt stilaan de vraag of er wel een ploeg zal zijn die met 8 in Rome aankomt. Wel goed nieuws: het coronavirus lijkt niet meer zo sterk om zich heen te grijpen in het peloton. De laatste bevestigde COVID-opgave dateert toch alweer van 3 dagen geleden, toen 4 renners van Soudal-Quick Step en 2 andere coureurs de Giro moesten verlaten. . Door de opgave van Battistella zijn enkel Bahrain Victorious en Jumbo-Visma nog voltallig. Het wordt stilaan de vraag of er wel een ploeg zal zijn die met 8 in Rome aankomt. Wel goed nieuws: het coronavirus lijkt niet meer zo sterk om zich heen te grijpen in het peloton. De laatste bevestigde COVID-opgave dateert toch alweer van 3 dagen geleden, toen 4 renners van Soudal-Quick Step en 2 andere coureurs de Giro moesten verlaten.

clock 10:44 10 uur 44. Giro Opgaves in de Giro: Battistella en De Bod blijven in het hotel

clock 10:28 10 uur 28.

clock 10:26 We verliezen ook vandaag een renner: Samuelle Battistella komt niet meer aan de start. Hij is ziek, al testte hij negatief op corona. Dat meldt zijn team Astana Qazaqstan. 10 uur 26. We verliezen ook vandaag een renner: Samuelle Battistella komt niet meer aan de start. Hij is ziek, al testte hij negatief op corona. Dat meldt zijn team Astana Qazaqstan.

clock 10:25 10 uur 25. Sierre. Het startschot weerklinkt in Sierre, de Zwitserse plek die voor altijd een gitzwarte rand zal hebben na de busramp met Belgische schoolkinderen in 2012. Aankomen doen we weer in Italië, in Cassano Magnago, in de provincie Varese. . Sierre Het startschot weerklinkt in Sierre, de Zwitserse plek die voor altijd een gitzwarte rand zal hebben na de busramp met Belgische schoolkinderen in 2012.



Aankomen doen we weer in Italië, in Cassano Magnago, in de provincie Varese.

clock 10:24 10 uur 24. Sprinten na col van 1e categorie? Ook bij het voorlaatste weekend van deze Giro is het hinken op twee gedachten. Hoe hard wordt er gekoerst op de Passo del Sempione, de enige hindernis vandaag, maar wel eentje van 1e categorie? Na de top van die Alpencol op een hoogte van 2.004 meter rest het peloton nog bijna 140 kilometer bergaf (met een technische afdaling) en vlak om een kopgroep bij elkaar te vegen. . Sprinten na col van 1e categorie? Ook bij het voorlaatste weekend van deze Giro is het hinken op twee gedachten. Hoe hard wordt er gekoerst op de Passo del Sempione, de enige hindernis vandaag, maar wel eentje van 1e categorie?



Na de top van die Alpencol op een hoogte van 2.004 meter rest het peloton nog bijna 140 kilometer bergaf (met een technische afdaling) en vlak om een kopgroep bij elkaar te vegen.