LIVE: kopgroep met onder meer 3 Belgen en Gaviria krijgt vrijgeleide van peloton

clock 15:34 15 uur 34. Koppeltjes bij de aanvallers. Het duo Serry-Ballerini van Soudal-Quick Step is zonder twijfel het meest bekende. Hun beste kans op winst lijkt Ballerini meesturen in een klein groepje. AG2R-Citroën heeft Larry Warbasse en Nicolas Prodhomme in de vuurlinie, maar de koers winnen wordt een moeilijke opgave voor hen. Jasha Sütterlin zal het met een solo moeten doen voor Bahrain Victorious, met Andrea Pasqualon hebben ze ook nog een snellere man mee. Bij Arkéa-Samsic spelen ze vandaag op Warren Barguil en Thibault Guernalec. Die eerste rijdt niet meteen rond op zijn favoriete terrein, terwijl Guernalec een tijdrijder is. . Koppeltjes bij de aanvallers Het duo Serry-Ballerini van Soudal-Quick Step is zonder twijfel het meest bekende. Hun beste kans op winst lijkt Ballerini meesturen in een klein groepje. AG2R-Citroën heeft Larry Warbasse en Nicolas Prodhomme in de vuurlinie, maar de koers winnen wordt een moeilijke opgave voor hen. Jasha Sütterlin zal het met een solo moeten doen voor Bahrain Victorious, met Andrea Pasqualon hebben ze ook nog een snellere man mee. Bij Arkéa-Samsic spelen ze vandaag op Warren Barguil en Thibault Guernalec. Die eerste rijdt niet meteen rond op zijn favoriete terrein, terwijl Guernalec een tijdrijder is.

clock 15:26 12 minuten. Het blijft relatief goed rond draaien in de kopgroep. Zo wordt de kloof met het peloton steeds groter. Wil Ineos de roze trui misschien afgeven aan Bruno Armirail? Dan moet hij een dikke 18 minuten voor Thomas eindigen finishen vandaag. Nog 73 kilometer blijven er over tot de finish in Cassano Magnago. . 15 uur 26. time difference 12 minuten Het blijft relatief goed rond draaien in de kopgroep. Zo wordt de kloof met het peloton steeds groter. Wil Ineos de roze trui misschien afgeven aan Bruno Armirail? Dan moet hij een dikke 18 minuten voor Thomas eindigen finishen vandaag. Nog 73 kilometer blijven er over tot de finish in Cassano Magnago.

clock 15:22 Laurenz Rex geeft zwemlessen in zijn vrije tijd. 15 uur 22. Laurenz Rex geeft zwemlessen in zijn vrije tijd.

clock 15:21 15 uur 21. Naast Mayrhoffer zijn er nog enkele snelle mannen van de tweede lijn aanwezig in de kopgroep. Mirco Maestri (EOLO-Kometa) sprintte al 2 keer naar een top 10-notering in deze Giro en heeft met de gebroeders Bais nog twee ploegmakkers mee. Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) doet zelfs nog iets beter met 3 top 10-plaatsen. In de Giro van vorig jaar pakte hij in Genova zijn eerste profzege. Zowel bij EOLO-Kometa en Alpecin-Deceuninck mochten ze al eens een glaasje prosecco drinken dus de druk is er misschien wat af. Maar Gaviria in de sprint kloppen lijkt toch moeilijk voor Maestri en Oldani. . Naast Mayrhoffer zijn er nog enkele snelle mannen van de tweede lijn aanwezig in de kopgroep. Mirco Maestri (EOLO-Kometa) sprintte al 2 keer naar een top 10-notering in deze Giro en heeft met de gebroeders Bais nog twee ploegmakkers mee. Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) doet zelfs nog iets beter met 3 top 10-plaatsen. In de Giro van vorig jaar pakte hij in Genova zijn eerste profzege. Zowel bij EOLO-Kometa en Alpecin-Deceuninck mochten ze al eens een glaasje prosecco drinken dus de druk is er misschien wat af. Maar Gaviria in de sprint kloppen lijkt toch moeilijk voor Maestri en Oldani.

clock 15:15 15 uur 15. Laurenz Rex in schoolslag naar de meet.

clock 15:15 15 uur 15. Te kloppen man Gaviria. Maar de snelste man vooraan is toch zonder twijfel Fernando Gaviria. Bij Movistar hebben ze gisteren dan wel de etappezege binnengehaald, hun honger is nog niet gestild. Gaviria himself was een van de eerste renners in de juiste ontsnapping. Zijn ploegmakkers Carlos Verona en Will Barta kwamen in een latere fase aansluiten en kunnen van goudwaarde blijken om de boel te controleren. De boodschap voor alle andere renners in de ontsnapping is duidelijk: aankomen in een groepje zonder Gaviria erbij. . Te kloppen man Gaviria Maar de snelste man vooraan is toch zonder twijfel Fernando Gaviria. Bij Movistar hebben ze gisteren dan wel de etappezege binnengehaald, hun honger is nog niet gestild. Gaviria himself was een van de eerste renners in de juiste ontsnapping. Zijn ploegmakkers Carlos Verona en Will Barta kwamen in een latere fase aansluiten en kunnen van goudwaarde blijken om de boel te controleren. De boodschap voor alle andere renners in de ontsnapping is duidelijk: aankomen in een groepje zonder Gaviria erbij.

clock 15:08 15 uur 08. Mayrhoffer is een van de snellere renners in de kopgroep. De Duitser van DSM eindigde al 3 keer in de top 10 na een massasprint in deze Giro. Eerder dit seizoen pakte Mayrhoffer zijn eerste profzege in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Vandaag moet hij het wel zonder ploegmaats zien te rooien in de kopgroep. . Mayrhoffer is een van de snellere renners in de kopgroep. De Duitser van DSM eindigde al 3 keer in de top 10 na een massasprint in deze Giro. Eerder dit seizoen pakte Mayrhoffer zijn eerste profzege in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Vandaag moet hij het wel zonder ploegmaats zien te rooien in de kopgroep.

clock 15:03 Tussensprint in Villadossola. Davide Bais probeerde ook hier nog te oogsten, maar moet tevreden zijn met de 4e plaats. Marius Mayrhoffer wint de tussensprint. . 15 uur 03. sprint point Tussensprint in Villadossola Davide Bais probeerde ook hier nog te oogsten, maar moet tevreden zijn met de 4e plaats. Marius Mayrhoffer wint de tussensprint.

clock 14:51 14 uur 51. Nog 100 kilometer. De laatste 100 kilometer zijn bijna een perfect platte pannenkoek met daarop uitgestrooid 2 tussensprints. Enkel in de laatste 30 kilometer vertoont het parcours weer ietsje meer reliëf, wat de aanvalspogingen daar alleen maar zal aanmoedigen. Die demarrages zullen er zeker komen. Het zal Movistar niet makkelijk gemaakt worden om zomaar met Gaviria naar de streep te rijden. . Nog 100 kilometer De laatste 100 kilometer zijn bijna een perfect platte pannenkoek met daarop uitgestrooid 2 tussensprints. Enkel in de laatste 30 kilometer vertoont het parcours weer ietsje meer reliëf, wat de aanvalspogingen daar alleen maar zal aanmoedigen. Die demarrages zullen er zeker komen. Het zal Movistar niet makkelijk gemaakt worden om zomaar met Gaviria naar de streep te rijden.

clock 14:44 14 uur 44. Welke ploegen maken al zeker geen kans op de overwinning vandaag? Van de 3 ploegen van de top 3 in de strijd om de roze trui is er niemand mee. De renners van Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma en UAE zitten allemaal in het peloton. Dat is op zich geen grote verrassing. De afwezigheid van Cofidis en vooral Corratec vooraan is frappanter. Deze ploegen kozen al vaker voor de aanval in deze Giro, maar hebben in deze belangrijke etappe dus de slag gemist. Krijgen we zo meteen nog een straftraining te zien? . Welke ploegen maken al zeker geen kans op de overwinning vandaag? Van de 3 ploegen van de top 3 in de strijd om de roze trui is er niemand mee. De renners van Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma en UAE zitten allemaal in het peloton. Dat is op zich geen grote verrassing. De afwezigheid van Cofidis en vooral Corratec vooraan is frappanter. Deze ploegen kozen al vaker voor de aanval in deze Giro, maar hebben in deze belangrijke etappe dus de slag gemist. Krijgen we zo meteen nog een straftraining te zien?

clock 14:34 14 uur 34. 3 Belgen in de kopgroep. Vandaag maken er dus 3 Belgen kans op de ritzege. Pieter Serry (Soudal-Quick Step) heeft met Davide Ballerini nog een snelle ploegmakker aan boord. Als de Italiaan vertrouwen heeft in zijn sprintkansen tegen Gaviria, dan zal Serry zich waarschijnlijk in de rol van helper schikken. Voor Intermarché-Circus-Wanty is Laurenz Rex de enige renner in de kopgroep. Hij mag dus sowieso zijn eigen kans gaan. Als hardrijder lijkt zijn beste winstkans met een solo te zijn. Otto Vergaerde is 1 van de 3 renners van Trek-Segafredo vooraan. Samen met Toms Skujins en Bauke Mollema is hun opdracht duidelijk: de koers hard maken en met een kleiner groepje naar de streep trekken. . 3 Belgen in de kopgroep Vandaag maken er dus 3 Belgen kans op de ritzege. Pieter Serry (Soudal-Quick Step) heeft met Davide Ballerini nog een snelle ploegmakker aan boord. Als de Italiaan vertrouwen heeft in zijn sprintkansen tegen Gaviria, dan zal Serry zich waarschijnlijk in de rol van helper schikken. Voor Intermarché-Circus-Wanty is Laurenz Rex de enige renner in de kopgroep. Hij mag dus sowieso zijn eigen kans gaan. Als hardrijder lijkt zijn beste winstkans met een solo te zijn. Otto Vergaerde is 1 van de 3 renners van Trek-Segafredo vooraan. Samen met Toms Skujins en Bauke Mollema is hun opdracht duidelijk: de koers hard maken en met een kleiner groepje naar de streep trekken.

clock 14:23 8 minuten. Het peloton bouwt de nodige voorzichtigheid en reserve in bij deze slechte weersomstandigheden. De ritwinnaar is een van de 29 koplopers, dat is al even duidelijk. . 14 uur 23. time difference 8 minuten Het peloton bouwt de nodige voorzichtigheid en reserve in bij deze slechte weersomstandigheden. De ritwinnaar is een van de 29 koplopers, dat is al even duidelijk.

clock 14:19 14 uur 19. Nu is het opletten geblazen in de afdaling van de renners. Bijna 40 kilometer lang krijgen ze dalende wegen voorgeschoteld. De regen valt nog steeds uit de Italiaans-Zwitserse hemel en de gevoelstemperatuur ligt ook niet zo gek ver boven het vriespunt. . Nu is het opletten geblazen in de afdaling van de renners. Bijna 40 kilometer lang krijgen ze dalende wegen voorgeschoteld. De regen valt nog steeds uit de Italiaans-Zwitserse hemel en de gevoelstemperatuur ligt ook niet zo gek ver boven het vriespunt.

clock 14:16 Opgave Verre. Gisteren kwam hij al maar net binnen tijd aan en vandaag is er blijkbaar geen beterschap te bespeuren in de conditie van Alessandro Verre. De Italiaan van Arkèa-Samsic stapt uit de Giro en is zo de derde uitvaller van de dag. . 14 uur 16. give up Opgave Verre Gisteren kwam hij al maar net binnen tijd aan en vandaag is er blijkbaar geen beterschap te bespeuren in de conditie van Alessandro Verre. De Italiaan van Arkèa-Samsic stapt uit de Giro en is zo de derde uitvaller van de dag.

clock 14:15 14 uur 15. Volle buit voor Bais. Bais volgt Armirail gezwind en gaat dan zelf aan op 200 meter van de top. De Fransman kan hem niets meer in de weg leggen. Zo neemt Bais de bergtrui weer over van Pinot. Zijn voorsprong bedraagt nu 30 punten. . Volle buit voor Bais Bais volgt Armirail gezwind en gaat dan zelf aan op 200 meter van de top. De Fransman kan hem niets meer in de weg leggen. Zo neemt Bais de bergtrui weer over van Pinot. Zijn voorsprong bedraagt nu 30 punten.

clock 14:12 14 uur 12. Armirail probeert Bais te verrassen met een demarrage van ver. Hij probeert wat punten af te snoepen van de Italiaan om zo zijn Franse ploeggenoot Pinot dichterbij te houden in het bergklassement. . Armirail probeert Bais te verrassen met een demarrage van ver. Hij probeert wat punten af te snoepen van de Italiaan om zo zijn Franse ploeggenoot Pinot dichterbij te houden in het bergklassement.

clock 14:08 14 uur 08. 4 kilometer tot de top. Na een klein uurtje klimmen zit de tocht naar de 2.004 meter boven zeeniveau er bijna op. Het wordt steeds kouder en natter, waardoor de renners een jasje aandoen voor de afdaling. Bettiol krijgt daarbij nog wat hulp van een renner van Movistar in de kopgroep. In de finale kan de Italiaan wel eens een taaie klant worden voor Gaviria en co. . 4 kilometer tot de top Na een klein uurtje klimmen zit de tocht naar de 2.004 meter boven zeeniveau er bijna op. Het wordt steeds kouder en natter, waardoor de renners een jasje aandoen voor de afdaling. Bettiol krijgt daarbij nog wat hulp van een renner van Movistar in de kopgroep. In de finale kan de Italiaan wel eens een taaie klant worden voor Gaviria en co.

clock 14:01 14 uur 01. Ik hoop dat ik eens mee kan zijn in de vroege vlucht. Ik heb het al 2 dagen op rij geprobeerd, maar het lukte me niet. Pieter Serry vanmorgen bij Renaat Schotte. Ik hoop dat ik eens mee kan zijn in de vroege vlucht. Ik heb het al 2 dagen op rij geprobeerd, maar het lukte me niet. Pieter Serry vanmorgen bij Renaat Schotte

clock 14:00 14 uur . Pieter Serry: "Mijn conditie is niet super". Pieter Serry: "Mijn conditie is niet super"