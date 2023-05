LIVE: groepje met Rex en Ballerini rijdt weg van medevluchters

Fase per fase

clock 16:12 16 uur 12. De voorsprong van Rex, Oldani, Ballerini en Skujins dikt aan. Ze doen dan ook alle 4 letterlijk en figuurlijk een jasje uit. In tegenstelling tot de achtervolgers hebben de koplopers geen regenjasje meer aan. . De voorsprong van Rex, Oldani, Ballerini en Skujins dikt aan. Ze doen dan ook alle 4 letterlijk en figuurlijk een jasje uit. In tegenstelling tot de achtervolgers hebben de koplopers geen regenjasje meer aan.

clock 16:09 30 seconden. De 4 koplopers beginnen zo stilaan aan de finale, waarin de route weer ietsje meer reliëf vertoont. Die finale leidt grotendeels door een stedelijke omgeving, met dus hier en daar het nodige verkeersmeubilair. Al zijn het voor het overige wel rechttoe rechtaan wegen, zonder veel bochten. . 16 uur 09. time difference 30 seconden De 4 koplopers beginnen zo stilaan aan de finale, waarin de route weer ietsje meer reliëf vertoont. Die finale leidt grotendeels door een stedelijke omgeving, met dus hier en daar het nodige verkeersmeubilair. Al zijn het voor het overige wel rechttoe rechtaan wegen, zonder veel bochten.

clock 16:05 16 uur 05. Bahrain Victorious steunt Movistar. Jasha Sütterlin trekt het tempo nog eens op in de achtervolgende groep. Allemaal in dienst van snelle man Andrea Pasqualon dus. . Bahrain Victorious steunt Movistar Jasha Sütterlin trekt het tempo nog eens op in de achtervolgende groep. Allemaal in dienst van snelle man Andrea Pasqualon dus.

clock 16:03 16 uur 03. De Brit ziet het zinloze in van zijn onderneming. Williams laat zich terugzakken naar de groep-Gaviria. De voorsprong van de 4 leiders bedraagt 30 seconden met nog 42 kilometer op de teller. . De Brit ziet het zinloze in van zijn onderneming. Williams laat zich terugzakken naar de groep-Gaviria. De voorsprong van de 4 leiders bedraagt 30 seconden met nog 42 kilometer op de teller.

clock 16:02 16 uur 02. Williams blijft wat hangen, dat lijkt op een chasse patate uit te gaan draaien. In dienst van Gaviria houdt Barta het tempo hoog bij de achtervolgers. . Williams blijft wat hangen, dat lijkt op een chasse patate uit te gaan draaien. In dienst van Gaviria houdt Barta het tempo hoog bij de achtervolgers.

clock 15:59 15 uur 59. Israel-Premier Tech moet reageren met 3 renners in de achtervolgende groep. Williams probeert de oversteek in zijn eentje te maken, maar het draait goed rond bij de 4 leiders. . Israel-Premier Tech moet reageren met 3 renners in de achtervolgende groep. Williams probeert de oversteek in zijn eentje te maken, maar het draait goed rond bij de 4 leiders.

clock 15:58 15 uur 58. De vier koplopers: Rex, Oldani, Skujins en Ballerini

clock 15:54 15 uur 54. 3+1=4. Skujins komt bij de 3 koplopers. Zo is er weer een ploeg minder die achteraan zal werken om de 4 leiders terug te halen. Hun voorgift loopt op tot 20 seconden op de groep-Gaviria. . 3+1=4 Skujins komt bij de 3 koplopers. Zo is er weer een ploeg minder die achteraan zal werken om de 4 leiders terug te halen. Hun voorgift loopt op tot 20 seconden op de groep-Gaviria.

clock 15:53 15 uur 53. In zijn eentje probeert Toms Skujins nog de oversteek te maken. Trek-Segafredo is samen met EOLO-Kometa, Israel-Premier Tech en Movistar een van de ploegen die met 3 stuks aanwezig zijn in de aanval. Om maar te zeggen dat er bij de achtervolgers nog voldoende pionnen zijn om op te souperen. . In zijn eentje probeert Toms Skujins nog de oversteek te maken. Trek-Segafredo is samen met EOLO-Kometa, Israel-Premier Tech en Movistar een van de ploegen die met 3 stuks aanwezig zijn in de aanval. Om maar te zeggen dat er bij de achtervolgers nog voldoende pionnen zijn om op te souperen.

clock 15:51 15 uur 51. Zowel Rex, Oldani als Ballerini hebben geen enkele reden om te aarzelen. Die eerste 2 zijn de enige afgevaardigden van hun ploegen in de kopgroep. Ballerini heeft dan wel Serry in de achtervolgende groep, de Italiaan lijkt de beste kaart van Soudal-Quick Step op ritwinst. . Zowel Rex, Oldani als Ballerini hebben geen enkele reden om te aarzelen. Die eerste 2 zijn de enige afgevaardigden van hun ploegen in de kopgroep. Ballerini heeft dan wel Serry in de achtervolgende groep, de Italiaan lijkt de beste kaart van Soudal-Quick Step op ritwinst.

clock 15:49 15 uur 49. Nu hebben we zelfs 3 Belgische ploegen die een entente opzetten. Ballerini sluipt op kousenvoeten naar Rex en Oldani toe. . Nu hebben we zelfs 3 Belgische ploegen die een entente opzetten. Ballerini sluipt op kousenvoeten naar Rex en Oldani toe.

clock 15:48 15 uur 48. De actie van Bettiol heeft ervoor gezorgd dat de koers al openbarst op de vlakte. Vanaf kilometer 30 van het einde begint de weg wat meer te glooien. . De actie van Bettiol heeft ervoor gezorgd dat de koers al openbarst op de vlakte. Vanaf kilometer 30 van het einde begint de weg wat meer te glooien.

clock 15:47 15 uur 47. Rex-Oldani. 2 Belgische ploegen samen in de aanval. Namens Alpecin-Deceuninck maakt Oldani de sprong naar Rex. . Rex-Oldani 2 Belgische ploegen samen in de aanval. Namens Alpecin-Deceuninck maakt Oldani de sprong naar Rex.

clock 15:46 15 uur 46. Het plan van Bettiol is duidelijk, hij wil er een lange en harde finale van maken. Dat klinkt wel als spek voor de bek van Laurenz Rex, die het als volgende probeert. . Het plan van Bettiol is duidelijk, hij wil er een lange en harde finale van maken. Dat klinkt wel als spek voor de bek van Laurenz Rex, die het als volgende probeert.

clock 15:45 15 uur 45. Denz en Bettiol samen. Allebei hebben ze geen enkele reden om te aarzelen als enige renners van hun ploeg in de kopgroep. Ze beseffen het gevaar achter hen en zo lijkt alles weer samen te troepen. . Denz en Bettiol samen Allebei hebben ze geen enkele reden om te aarzelen als enige renners van hun ploeg in de kopgroep. Ze beseffen het gevaar achter hen en zo lijkt alles weer samen te troepen.

clock 15:43 15 uur 43. Bettiol trekt er alleen op uit, Nico Denz probeert aan te pikken.

clock 15:43 15 uur 43. Nico Denz probeert de oversteek te maken. Op die manier zouden we 2 hardrijders in de spits van de koers krijgen. De ritwinnaar van eergisteren heeft al bewezen in goeden doen te zijn. . Nico Denz probeert de oversteek te maken. Op die manier zouden we 2 hardrijders in de spits van de koers krijgen. De ritwinnaar van eergisteren heeft al bewezen in goeden doen te zijn.

clock 15:42 15 uur 42. Voorlopig blijft Bettiol in zijn eentje voor zijn vluchtgezellen uitrijden. De Italiaan moet natuurlijk wat verzinnen als eenzaat in de omvangrijke kopgroep, maar een solo van 60 kilometer afronden wordt een lastige opgave. . Voorlopig blijft Bettiol in zijn eentje voor zijn vluchtgezellen uitrijden. De Italiaan moet natuurlijk wat verzinnen als eenzaat in de omvangrijke kopgroep, maar een solo van 60 kilometer afronden wordt een lastige opgave.

clock 15:40 15 uur 40. Bettiol opent de debatten. Op 62 kilometer van het einde is Alberto Bettiol de eerste die de knuppel in het hoenderhok gooit. Enkele dagen geleden bleef hij gefrustreerd achter toen hij aan de foute kant van de split in de kopgroep zat. Nu neemt de Italiaanse ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen zelf het heft in handen. . Bettiol opent de debatten Op 62 kilometer van het einde is Alberto Bettiol de eerste die de knuppel in het hoenderhok gooit. Enkele dagen geleden bleef hij gefrustreerd achter toen hij aan de foute kant van de split in de kopgroep zat. Nu neemt de Italiaanse ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen zelf het heft in handen.