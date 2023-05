LIVE: peloton ligt helemaal uit elkaar na 10 kilometer koers, Pinot in kopgroep

Fase per fase

Fase per fase

clock 15:36 15 uur 36. Damiano Caruso voelt zich duidelijk in zijn sas vandaag. Hij laat zijn ploegmakker Buitrago het tempo de hoogte in jagen in de groep-Thomas. Caruso zelf zit in tweede positie. . Damiano Caruso voelt zich duidelijk in zijn sas vandaag. Hij laat zijn ploegmakker Buitrago het tempo de hoogte in jagen in de groep-Thomas. Caruso zelf zit in tweede positie.

clock 15:34 1'30". Met Swift keert er nog een knecht van Thomas terug in het peloton. Zo kan De Plus zijn krachten nog wat sparen tot de slotklim. De kloof met de 5 koplopers dikt aan tot 1'30". . 15 uur 34. time difference 1'30" Met Swift keert er nog een knecht van Thomas terug in het peloton. Zo kan De Plus zijn krachten nog wat sparen tot de slotklim. De kloof met de 5 koplopers dikt aan tot 1'30".

clock 15:32 15 uur 32. Ook jonkie Riccitello kan het tempo van Pinot niet aan. Gee, Rubio en Cepeda kunnen wel mee. . Ook jonkie Riccitello kan het tempo van Pinot niet aan. Gee, Rubio en Cepeda kunnen wel mee.

clock 15:31 15 uur 31. Pinot versnelt. Het tempo in de kopgroep ligt te laag voor Pinot. Hij versnelt al op 5 kilometer van de top en doet daarmee zijn landgenoot Paret-Peintre de das om. De broer van Aurelien moet eraf. . Pinot versnelt Het tempo in de kopgroep ligt te laag voor Pinot. Hij versnelt al op 5 kilometer van de top en doet daarmee zijn landgenoot Paret-Peintre de das om. De broer van Aurelien moet eraf.

clock 15:28 Laurens De Plus is van goudwaarde voor roze trui Geraint Thomas. 15 uur 28. Laurens De Plus is van goudwaarde voor roze trui Geraint Thomas.

clock 15:27 15 uur 27. 7-1=6. Armirail zijn werk zit erop, zijn kopman Pinot zit waar hij moet zitten: in de kopgroep. Pinot is overigens de best geplaatste van het groepje aanvallers. De Fransman staat op 4'48" van Thomas. . 7-1=6 Armirail zijn werk zit erop, zijn kopman Pinot zit waar hij moet zitten: in de kopgroep. Pinot is overigens de best geplaatste van het groepje aanvallers. De Fransman staat op 4'48" van Thomas.

clock 15:26 15 uur 26. Nog 7 kilometer klimmen en de Croix de Coeur wordt steeds steiler in het zicht van de top. Roglic rijdt duidelijk nog met overschot - en heel wat meer ploegmakkers in steun dan Thomas - rond in het peloton. . Nog 7 kilometer klimmen en de Croix de Coeur wordt steeds steiler in het zicht van de top. Roglic rijdt duidelijk nog met overschot - en heel wat meer ploegmakkers in steun dan Thomas - rond in het peloton.

clock 15:23 15 uur 23. 7 koplopers. De namen: Bruno Armirail en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost) Derek Gee en Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) Valentin Paret-Peintre (AG2R-Citroën) Einer Rubio (Movistar) Zij rijden een halve minuut voor het peloton uit. Daar bepaalt Ineos nog steeds het tempo. Met deze kopgroep kunnen ze wel leven. . 7 koplopers De namen: Bruno Armirail en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost) Derek Gee en Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) Valentin Paret-Peintre (AG2R-Citroën) Einer Rubio (Movistar)

Zij rijden een halve minuut voor het peloton uit. Daar bepaalt Ineos nog steeds het tempo. Met deze kopgroep kunnen ze wel leven.

clock 15:21 15 uur 21. Pinot op jacht. Samen met ploegmakker Armirail komt Pinot bij het achtervolgende trio. De Fransman is op jacht naar bergpunten. Cepeda besluit te wachten op de achtervolgers en laat zich inlopen door het vijftal. . Pinot op jacht Samen met ploegmakker Armirail komt Pinot bij het achtervolgende trio. De Fransman is op jacht naar bergpunten. Cepeda besluit te wachten op de achtervolgers en laat zich inlopen door het vijftal.

clock 15:19 15 uur 19. We zijn nog niet eens halverwege de Croix de Coeur en de schade is al aanzienlijk. Heel het peloton ligt in stukken en brokken. Cepeda rijdt nog steeds solo op kop van de koers. Daarachter proberen 3 achtervolgers de sprong te maken: Riccitello, Gee en V. Paret-Peintre. . We zijn nog niet eens halverwege de Croix de Coeur en de schade is al aanzienlijk. Heel het peloton ligt in stukken en brokken. Cepeda rijdt nog steeds solo op kop van de koers. Daarachter proberen 3 achtervolgers de sprong te maken: Riccitello, Gee en V. Paret-Peintre.

clock 15:17 15 uur 17. Ook Vine zit in de problemen. Daarnet was hij nog mee in de aanval, maar nu gaat het te snel voor de klimmer van UAE. . Ook Vine zit in de problemen. Daarnet was hij nog mee in de aanval, maar nu gaat het te snel voor de klimmer van UAE.

clock 15:17 15 uur 17. Haig moet het peloton laten rijden. Daar is de eerste klassementsrenner die een pak minuten aan zijn broek zal krijgen vandaag: Haig moet het peloton laten gaan na 6 kilometer klimmen. De Australiër kwam gisteren ten val in de bevoorrading en ondervindt daar misschien nog wat hinder van. . Haig moet het peloton laten rijden Daar is de eerste klassementsrenner die een pak minuten aan zijn broek zal krijgen vandaag: Haig moet het peloton laten gaan na 6 kilometer klimmen. De Australiër kwam gisteren ten val in de bevoorrading en ondervindt daar misschien nog wat hinder van.

clock 15:16 15 uur 16. De Plus brengt het pak weer samen. De eerste aanvalspoging is dus teniet gedaan: de groep-Carthy was te gevaarlijk voor het klassement. Cepeda trekt andermaal in zijn eentje ten aanval dan maar. Bij EF Education-EasyPost hebben ze er zin in. . De Plus brengt het pak weer samen De eerste aanvalspoging is dus teniet gedaan: de groep-Carthy was te gevaarlijk voor het klassement. Cepeda trekt andermaal in zijn eentje ten aanval dan maar. Bij EF Education-EasyPost hebben ze er zin in.

clock 15:13 15 uur 13. Thomas heeft nog 2 renners in steun in het peloton: De Plus en Arensman. Roglic heeft nog wat meer ploegmakkers rond zich. . Thomas heeft nog 2 renners in steun in het peloton: De Plus en Arensman. Roglic heeft nog wat meer ploegmakkers rond zich.

clock 15:11 15 uur 11. Carthy trekt ten aanval. De man van UAE is niet Brandon McNulty, maar wel Jay Vine. Hugh Carty is van de partij en dat is interessant voor het klassement. De Brit staat op 3'22" van zijn landgenoot Thomas in het klassement. Ineos-Grenadiers houdt de kloof dus klein, ze zien de aanvallers nog rijden. . Carthy trekt ten aanval De man van UAE is niet Brandon McNulty, maar wel Jay Vine. Hugh Carty is van de partij en dat is interessant voor het klassement. De Brit staat op 3'22" van zijn landgenoot Thomas in het klassement. Ineos-Grenadiers houdt de kloof dus klein, ze zien de aanvallers nog rijden.

clock 15:09 15 uur 09. Healy, Dombrowski, Riccitello en Mollema zitten ook in de groep aanvallers. Pinot zit mee en hoopt een zaak te doen in het bergklassement vandaag. Voor zijn concurrent Davide Bais, de huidige leider in dat klassement, gaat het te snel. . Healy, Dombrowski, Riccitello en Mollema zitten ook in de groep aanvallers. Pinot zit mee en hoopt een zaak te doen in het bergklassement vandaag. Voor zijn concurrent Davide Bais, de huidige leider in dat klassement, gaat het te snel.

clock 15:06 15 uur 06. Cepeda neemt wat voorsprong op de eerste achtervolgers. Daar herkennen we onder meer McNulty en wat renners van Movistar. Er lijken geen klassementsrenners bij de kop van de koers te zitten. Krijgen we dan toch iets wat op een vroege ontsnapping lijkt? . Cepeda neemt wat voorsprong op de eerste achtervolgers. Daar herkennen we onder meer McNulty en wat renners van Movistar. Er lijken geen klassementsrenners bij de kop van de koers te zitten. Krijgen we dan toch iets wat op een vroege ontsnapping lijkt?

clock 15:04 Croix de Coeur. Het is een zware dobber die op de renners wacht. Met een lengte van 15,4 kilometer en een gemiddelde steiltegraad van 8,8% belooft het een slijtageslag te worden. Gaviria komt ook al in moeilijkheden achteraan het peloton. . 15 uur 04. mountain Croix de Coeur Het is een zware dobber die op de renners wacht. Met een lengte van 15,4 kilometer en een gemiddelde steiltegraad van 8,8% belooft het een slijtageslag te worden. Gaviria komt ook al in moeilijkheden achteraan het peloton.

clock 15:02 15 uur 02. Sprinters Ackermann en Consonni moeten na nog geen kilometer al laten lopen. Karel Vacek was trouwens de man van Corratec die al een fietswissel nodig heeft. . Sprinters Ackermann en Consonni moeten na nog geen kilometer al laten lopen. Karel Vacek was trouwens de man van Corratec die al een fietswissel nodig heeft.