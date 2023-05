LIVE: etappezege lijkt naar de vluchters te gaan, bestookt Roglic roze trui Thomas op slotklim?

Fase per fase

Eindelijk beweging in de groep der favorieten. Lorenzo Fortunato probeert de boel aan te wakkeren, al staat die wel al op erg ruime achterstand in het klassement.

clock 16:55 Rubio nog maar eens met de comeback. Het blijft een rollercoaster in de kopgroep. Net op het moment dat Rubio weer komt aansluiten, heeft Pinot weer een cartouche in petto.

clock 16:52 Cepeda is op dit moment weer de enige die de Fransman kan volgen. In het peloton hetzelfde beeld: grote verschillen zullen we ook vandaag niet moeten noteren bij de klassementsmannen, zo lijkt het.

clock 16:51 Gee probeert. De Canadees gaat op en over zijn 3 vluchtgezellen, Pinot maakt gebruik van de springplank Gee en versnelt nog maar eens. Het troept al snel weer samen, tot Pinot een nieuwe poging lanceert.

clock 16:50 Het is veelzeggend dat het peloton niet veel dichter komt op de 4 aarzelende koplopers. Niemand is bereid daar de handschoen op te nemen.

clock 16:48 Ze staan bijna stil vooraan, Pinot ergert zich blauw aan Cepeda en Rubio. Zo keert Gee terug in de kop van de koers.

clock 16:47 Gezapig tempo in het peloton. De koers barst nog niet los bij de favorieten. Ineos-Grenadiers kiest voor een gezapig tempo in dienst van roze trui Thomas.

clock 16:46 Het sein voor Pinot om nog eens aan de boom te schudden. Hij laat de 2 Zuid-Amerikanen opnieuw achter, zij het maar voor eventjes.

clock 16:46 Rubio komt erbij. Gee lijkt te kraken onder het ritme van Rubio. De Colombiaan van Movistar komt aansluiten bij Pinot en Cepeda.

clock 16:44 Cepeda knalt vrij eenvoudig naar Pinot toe, Gee en Rubio zoeken hun eigen tempo. Voor Paret-Peintre gaat het al meteen te snel.

clock 16:43 Het steilste gedeelte van deze beklimming krijgen we meteen aan het begin. Dat weet Thibaut Pinot dus versnelt de Fransman in de eerste kilometer bergop al.

clock 16:41 Mechanische pech. Pech voor Koen Bouwman net aan de voet van Crans-Montana. Zo speelt Roglic een knecht kwijt die hij misschien nog kon gebruiken in de strijd om de ritzege.

clock 16:39 Nog 15 kilometer. Over 2 kilometer zijn de koplopers aan de voet van de slotklim van de dag, Crans-Montana. Daar kunnen ze proberen af te komen van stoorzender Cepeda. Die slotklim is trouwens minder zwaar dan de Croix de Coeur daarstraks. De klim van Crans-Montana is 13 kilometer lang en stijgt gemiddeld aan 7,2%.

clock 16:35 Cepeda blijft de sleper van de groep bij de koplopers. Verbiedt zijn ploeg hem om mee te rijden? Zijn medevluchter Pinot speelt voorlopig haasje-over met Carthy, de kopman binnen EF Education-EasyPost, het team van Cepeda.

clock 16:32 3'15". Met nog 20 kilometer op de teller loopt de voorsprong van het vijftal een beetje terug, maar het verval is niet spectaculair. Zij lijken om de etappezege te mogen gaan strijden.

clock 16:28 Wat doet de gele brigade? In de eerste plaats kijken we dan naar Jumbo-Visma. Zij zitten nog met bijna een voltallig team in de groep van de roze man. Wil Roglic nog voor de etappezege gaan? Hij lijkt daarvoor over de beste papieren te beschikken van de klassementsmannen.

clock 16:27 Riccitello en Armirail, die nog tussen de kopgroep en het peloton zwommen, worden opgeslokt door Ineos-Grenadiers. Zij verkleinen de kloof weer wat tot 3'30". Al moet het wel van een ander team komen als ze nog willen meespelen voor de etappezege.

clock 16:21 Het botert niet echt in de kopgroep. De Zuid-Amerikanen Cepeda en Rubio slaan geregeld eens een beurtje over of doen een wel erg korte kopbeurt. Zij hebben ook gevoeld dat Pinot de beste man was op de Croix de Coeur.

clock 16:20 De controle van Ineos-Grenadiers in het peloton. 16 uur 20. De controle van Ineos-Grenadiers in het peloton