Einer Rubio is de beste klimmer in superkorte bergetappe, geen verschillen in top van het klassement

clock 17:18 17 uur 18. Op anderhalve minuut komen de grote tenoren over de meet gebold. Broederlijk samen komen zij over de streep: andermaal een maat voor niets dus deze bergetappe. . Op anderhalve minuut komen de grote tenoren over de meet gebold. Broederlijk samen komen zij over de streep: andermaal een maat voor niets dus deze bergetappe.

clock 17:17 17 uur 17. Thomas trekt nog serieus door in de achtergrond, maar zowel Roglic als Almeida kunnen mee. Ook Caruso zit erbij. . Thomas trekt nog serieus door in de achtergrond, maar zowel Roglic als Almeida kunnen mee. Ook Caruso zit erbij.

clock 17:16 17 uur 16 match afgelopen end time Rubio wint! Pinot komt er niet meer aan, Rubio mag de etappezege op zijn naam schrijven. Cepeda begon veel te vroeg aan de sprint en wordt 3e.

clock 17:16 17 uur 16. Helemaal plafonneren is wat Cepeda doet. Rubio is op weg naar de grootste zege uit zijn carrière. . Helemaal plafonneren is wat Cepeda doet. Rubio is op weg naar de grootste zege uit zijn carrière.

clock 17:15 17 uur 15. Cepeda zet de sprint van ver in, Rubio is de enige die in eerste instantie mee kan. . Cepeda zet de sprint van ver in, Rubio is de enige die in eerste instantie mee kan.

clock 17:15 Laatste km. Ze zullen voor de etappezege moeten sprinten vooraan. Wie is de snelste van de 3? . 17 uur 15. last km Laatste km. Ze zullen voor de etappezege moeten sprinten vooraan. Wie is de snelste van de 3?

clock 17:14 17 uur 14. Caruso slaat een kloofje richting Thomas en co, die blijven zitten. Arensman moet het oplossen. . Caruso slaat een kloofje richting Thomas en co, die blijven zitten. Arensman moet het oplossen.

clock 17:14 17 uur 14. Bahrein met de move. Damiano Caruso voelt zich goed en gaat nog iets proberen. Op 2 kilometer van de top stuurt hij Buitrago naar het front, waarna Caruso zelf op de trappers gaat staan. . Bahrein met de move Damiano Caruso voelt zich goed en gaat nog iets proberen. Op 2 kilometer van de top stuurt hij Buitrago naar het front, waarna Caruso zelf op de trappers gaat staan.

clock 17:13 17 uur 13. Carthy rijdt Fortunato uit het wiel en probeert nog stand te houden voor de aanstormende favorietengroep. . Carthy rijdt Fortunato uit het wiel en probeert nog stand te houden voor de aanstormende favorietengroep.

clock 17:12 17 uur 12. 2 kilometer nog voor Cepeda, Pinot en Rubio. Een versnelling van die eerste zorgde opnieuw niet voor afscheiding. . 2 kilometer nog voor Cepeda, Pinot en Rubio. Een versnelling van die eerste zorgde opnieuw niet voor afscheiding.

clock 17:11 17 uur 11. Fortunato en Carthy rijden een seconde of 20 voor de groep der favorieten. Zij worden binnen schot gehouden. . Fortunato en Carthy rijden een seconde of 20 voor de groep der favorieten. Zij worden binnen schot gehouden.

clock 17:09 17 uur 09. De Plus is nog steeds de machinist van de Ineos-trein. Daarnaast heeft Thomas enkel nog Arensman in steun, terwijl Roglic nog een renner of 4 in steun heeft. Maar het tempo de hoogte in jagen hoeft niet voor Jumbo-Visma blijkbaar. . De Plus is nog steeds de machinist van de Ineos-trein. Daarnaast heeft Thomas enkel nog Arensman in steun, terwijl Roglic nog een renner of 4 in steun heeft. Maar het tempo de hoogte in jagen hoeft niet voor Jumbo-Visma blijkbaar.

clock 17:08 17 uur 08. Nog 3 kilometer. Het lastigste gedeelte van de slotklim is achter de rug, in het zicht van de top vlakt de weg namelijk wat af. Komt er nog afscheiding voorin? Rubio sluit weer aan bij Pinot en Cepeda. . Nog 3 kilometer Het lastigste gedeelte van de slotklim is achter de rug, in het zicht van de top vlakt de weg namelijk wat af. Komt er nog afscheiding voorin? Rubio sluit weer aan bij Pinot en Cepeda.

clock 17:06 17 uur 06. Terugkeer Pinot. Het lijkt krachten gekost te hebben, maar Pinot keert terug bij Cepeda. Meteen daarna gaat Pinot weer op de trappers staan, maar Cepeda breekt niet. Wat een vreemd spektakel maken ze er vooraan van! . Terugkeer Pinot Het lijkt krachten gekost te hebben, maar Pinot keert terug bij Cepeda. Meteen daarna gaat Pinot weer op de trappers staan, maar Cepeda breekt niet. Wat een vreemd spektakel maken ze er vooraan van!

clock 17:06 17 uur 06. Pinot heeft niet meteen een antwoord klaar. Op eigen tempo probeert hij de kloof binnen de perken te houden. . Pinot heeft niet meteen een antwoord klaar. Op eigen tempo probeert hij de kloof binnen de perken te houden.

clock 17:04 17 uur 04. Ook vooraan trekt een EF-renner ten aanval. En dat is natuurlijk Cepeda. Hij vindt diep in zijn krachtenarsenaal nog wat restjes en de Ecuadoraan rijdt weg van Pinot en Rubio. Is dit dan de beslissende aanval voor de ritzege? . Ook vooraan trekt een EF-renner ten aanval En dat is natuurlijk Cepeda. Hij vindt diep in zijn krachtenarsenaal nog wat restjes en de Ecuadoraan rijdt weg van Pinot en Rubio. Is dit dan de beslissende aanval voor de ritzege?

clock 17:03 17 uur 03. Carthy versnelt. Komt nu het spel op de wagen dan in het peloton? Hugh Carthy, de nummer 12 van het klassement, waagt zijn kans. De reactie blijft uit voorlopig. De Plus schroeft het tempo wat op. . Carthy versnelt Komt nu het spel op de wagen dan in het peloton? Hugh Carthy, de nummer 12 van het klassement, waagt zijn kans. De reactie blijft uit voorlopig. De Plus schroeft het tempo wat op.

clock 17:01 17 uur 01. De demarrages van Pinot zijn ondertussen niet meer op 2 handen te tellen. Maar even vaak keerden zijn 'speelkameraadjes' terug bij de Fransman. Wie lacht als laatste bovenop Crans-Montana? . De demarrages van Pinot zijn ondertussen niet meer op 2 handen te tellen. Maar even vaak keerden zijn 'speelkameraadjes' terug bij de Fransman. Wie lacht als laatste bovenop Crans-Montana?

clock 16:59 16 uur 59. Haig overboord. Op 8 kilometer van de top is het einde verhaal voor Jack Haig in de groep van de roze trui. De Australiër verkeerde al in moeilijkheden op de Croix de Coeur maar kon nog even profiteren van de wapenstilstand bij zijn concurrenten. . Haig overboord Op 8 kilometer van de top is het einde verhaal voor Jack Haig in de groep van de roze trui. De Australiër verkeerde al in moeilijkheden op de Croix de Coeur maar kon nog even profiteren van de wapenstilstand bij zijn concurrenten.