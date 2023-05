Bergetappe door noodweer ingekort tot 74 kilometer, renners na officieuze start weer de bus op

clock 13:27 13 uur 27. Primoz Roglic. Reed daarnet bij de officieuze start met de glimlach rond achteraan het peloton: Primoz Roglic. Dit parcours moet perfect op zijn maat zijn als meest explosieve renner van de klassementsmannen. De Sloveen kan misschien op de Croix de Coeur de boel al laten ontploffen in deze ultrakorte bergetappe. . Primoz Roglic Reed daarnet bij de officieuze start met de glimlach rond achteraan het peloton: Primoz Roglic. Dit parcours moet perfect op zijn maat zijn als meest explosieve renner van de klassementsmannen. De Sloveen kan misschien op de Croix de Coeur de boel al laten ontploffen in deze ultrakorte bergetappe.

clock 13:17 13 uur 17. Hebben de renners nog tijd om zich op te warmen? Om meteen de Croix de Coeur (15,4 km aan 8,8%) aan te snijden na de start zou dat wel welkom zijn. Het is een zware beklimming van bijna een uur die steeds steiler wordt. Dat kan voor vreemde taferelen zorgen, want reken er maar op dat niet elke renner even goed met deze unieke situatie kan omgaan. De eerste echte D-day in de bergen zal dus zonder twijfel voor verrassingen zorgen in het klassement, met renners die door het ijs zakken bij deze eerste – en in deze tweede week de laatste - test in het hooggebergte. . Hebben de renners nog tijd om zich op te warmen? Om meteen de Croix de Coeur (15,4 km aan 8,8%) aan te snijden na de start zou dat wel welkom zijn. Het is een zware beklimming van bijna een uur die steeds steiler wordt. Dat kan voor vreemde taferelen zorgen, want reken er maar op dat niet elke renner even goed met deze unieke situatie kan omgaan. De eerste echte D-day in de bergen zal dus zonder twijfel voor verrassingen zorgen in het klassement, met renners die door het ijs zakken bij deze eerste – en in deze tweede week de laatste - test in het hooggebergte.

clock 13:12 De bus van Groupama-FDJ is al aangekomen in Le Chable, de nieuwe startplaats van vandaag. 13 uur 12. De bus van Groupama-FDJ is al aangekomen in Le Chable, de nieuwe startplaats van vandaag.

clock 13:04 13 uur 04. Nog anderhalf uur tot de start. Het is voorlopig niet meteen duidelijk of de renners nog een goede mogelijkheid tot opwarming krijgen alvorens aan de Croix de Coeur te beginnen. De timing is normaal gezien geen probleem, wel de faciliteiten. De start in Le Chable zou gegeven worden aan een sporthal, waar de organisatie fietstrainers zou installeren. Of dat logistiek nog allemaal geregeld zal raken, is nog maar de vraag. . Nog anderhalf uur tot de start Het is voorlopig niet meteen duidelijk of de renners nog een goede mogelijkheid tot opwarming krijgen alvorens aan de Croix de Coeur te beginnen. De timing is normaal gezien geen probleem, wel de faciliteiten. De start in Le Chable zou gegeven worden aan een sporthal, waar de organisatie fietstrainers zou installeren. Of dat logistiek nog allemaal geregeld zal raken, is nog maar de vraag.

clock 13:01 13 uur 01. Voor wie deze inkorting zeker geen goed nieuws is, zijn de mindere klimmers van het peloton. Normaal had de etappe nog een vlakke aanloop van 60 kilometer, maar die verdwijnt nu. Op een dal van 20 kilometer tussen de 2 beklimmingen van de dag na gaat het heel de dag bergop of bergaf. Wat doet de organisatie met de tijdslimiet vandaag? . Voor wie deze inkorting zeker geen goed nieuws is, zijn de mindere klimmers van het peloton. Normaal had de etappe nog een vlakke aanloop van 60 kilometer, maar die verdwijnt nu. Op een dal van 20 kilometer tussen de 2 beklimmingen van de dag na gaat het heel de dag bergop of bergaf. Wat doet de organisatie met de tijdslimiet vandaag?

clock 12:45 Het asfalt op de Croix de Coeur is alleen niet in de beste staat, zo blijkt. Als dat maar goed gaat... 12 uur 45. Het asfalt op de Croix de Coeur is alleen niet in de beste staat, zo blijkt. Als dat maar goed gaat...

clock 12:41 12 uur 41. Van 3 naar 2. Door de inkorting van de etappe blijven er nog 2 bergen van 1e categorie over op slechts 74 kilometer koers. De Croix de Coeur is een monster dat met de top in zicht steeds steiler wordt: 15,4 km aan een gemiddelde van 8,8%. Daarna volgt een afdaling van 20 kilometer en een vlak stuk van 30 kilometer om op adem te komen voor de slotklim. De klim naar Crans Montana is vooral bekend van in de Zwitserse World Tour-koersen Ronde van Romandië en Ronde van Zwitserland. Met een lengte van 13,1 km en een steiltegraad van gemiddeld 7,2% kunnen ook hier nog serieuze verschillen vallen. . Van 3 naar 2 Door de inkorting van de etappe blijven er nog 2 bergen van 1e categorie over op slechts 74 kilometer koers. De Croix de Coeur is een monster dat met de top in zicht steeds steiler wordt: 15,4 km aan een gemiddelde van 8,8%. Daarna volgt een afdaling van 20 kilometer en een vlak stuk van 30 kilometer om op adem te komen voor de slotklim. De klim naar Crans Montana is vooral bekend van in de Zwitserse World Tour-koersen Ronde van Romandië en Ronde van Zwitserland. Met een lengte van 13,1 km en een steiltegraad van gemiddeld 7,2% kunnen ook hier nog serieuze verschillen vallen.

clock 12:26 De renners zijn ondertussen ongeveer halfweg hun busrit van een tweetal uur. . 12 uur 26. De renners zijn ondertussen ongeveer halfweg hun busrit van een tweetal uur.

clock 12:18 Onze man ter plaatse, Renaat Schotte, maakt de helse toestanden vanop de eerste rij mee. 12 uur 18. Onze man ter plaatse, Renaat Schotte, maakt de helse toestanden vanop de eerste rij mee.

clock 12:14 12 uur 14. 5 sterren-rit. Vooraf werd deze 13e etappe gezien als een van de 4 sleutelritten in de strijd om de roze trui. Net als 3 ritten in de slotweek kreeg ook deze dag het label van 5 sterren opgeplakt. De Cima Coppi, het dak van de Giro, was normaal gezien ook voorzien in deze rit. Maar door de hevige sneeuwval op de Col du Grand Saint-Bernard werd plan A, klimmen tot de top, eerder al geschrapt. Plan B was om een tunnel in te slaan op een kleine 1900 meter hoogte, maar ook dat is dus van de baan. De Grand Saint-Bernard is volledig geschrapt uit de etappe. . 5 sterren-rit Vooraf werd deze 13e etappe gezien als een van de 4 sleutelritten in de strijd om de roze trui. Net als 3 ritten in de slotweek kreeg ook deze dag het label van 5 sterren opgeplakt. De Cima Coppi, het dak van de Giro, was normaal gezien ook voorzien in deze rit. Maar door de hevige sneeuwval op de Col du Grand Saint-Bernard werd plan A, klimmen tot de top, eerder al geschrapt. Plan B was om een tunnel in te slaan op een kleine 1900 meter hoogte, maar ook dat is dus van de baan. De Grand Saint-Bernard is volledig geschrapt uit de etappe.

clock 12:09 12 uur 09.

clock 12:09 En dan weer de bus op. 12 uur 09. En dan weer de bus op

clock 12:09 Even een plaatstelijke ronde. 12 uur 09. Even een plaatstelijke ronde

clock 12:07 Bizar beeld: de renners gaan van start voor een kort rondje. 12 uur 07. Bizar beeld: de renners gaan van start voor een kort rondje

clock 11:59 11 uur 59.

clock 11:51 11 uur 51. Gemengde reacties. De beslissing van Giro-organisator RCS om de etappe in te korten, maar wel de Croix de Coeur erin te laten, zorgt voor verdeelde meningen in het peloton. Bij de ploegleiders kan het nieuwe plan op bijval rekenen van Klaas Lodewyck (Soudal-Quick Step), terwijl Bart Leysen (Alpecin-Deceuninck) scherp is voor de organisatie. Roze trui Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) zou zich ook kunnen vinden in de beslissing van RCS. . Gemengde reacties De beslissing van Giro-organisator RCS om de etappe in te korten, maar wel de Croix de Coeur erin te laten, zorgt voor verdeelde meningen in het peloton. Bij de ploegleiders kan het nieuwe plan op bijval rekenen van Klaas Lodewyck (Soudal-Quick Step), terwijl Bart Leysen (Alpecin-Deceuninck) scherp is voor de organisatie. Roze trui Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) zou zich ook kunnen vinden in de beslissing van RCS.

clock 11:44 11 uur 44. Klaas Lodewyck: "Vermoed dat herstart er zal komen, voorlopig is het daar droog". Klaas Lodewyck: "Vermoed dat herstart er zal komen, voorlopig is het daar droog"

clock 11:42 11 uur 42. Ze nemen er 127 kilometer uit, wat de renners veel koude en regen bespaart, maar de Croix de Coeur was het oorspronkelijke probleem. . Bart Leysen (ploegleider Alpecin-Deceuninck). Ze nemen er 127 kilometer uit, wat de renners veel koude en regen bespaart, maar de Croix de Coeur was het oorspronkelijke probleem. Bart Leysen (ploegleider Alpecin-Deceuninck)

clock 11:41 11 uur 41. Bart Leysen: "De stakingsbereidheid in het peloton was vrij groot". Bart Leysen: "De stakingsbereidheid in het peloton was vrij groot"