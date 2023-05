Zijn de vluchters nog eens aan zet in overgangsetappe naar Rivoli?

clock 12:10 12 uur 10. Lastig eerste wedstrijduur. Er zal zich zonder twijfel een sterke kopgroep vormen in de lastige beginfase van deze etappe. In de eerste 40 kilometer gaat het voortdurend op en af, tot de top van de Pedaggera. Renners met mindere benen zullen dus genadeloos overboord gegooid worden in de strijd om mee te zitten in de vlucht van de dag. . Lastig eerste wedstrijduur Er zal zich zonder twijfel een sterke kopgroep vormen in de lastige beginfase van deze etappe. In de eerste 40 kilometer gaat het voortdurend op en af, tot de top van de Pedaggera. Renners met mindere benen zullen dus genadeloos overboord gegooid worden in de strijd om mee te zitten in de vlucht van de dag.

clock 12:04 12 uur 04. De Colle Braida, een helling van 2e categorie in de finale van deze 12e etappe, is te zwaar voor de pure sprinters en ligt bovendien op 30 kilometer van de streep in Rivoli. Te ver dus om groot spektakel bij de klassementsrenners te verwachten, laat staan dat die alles op alles zullen zetten om de etappe te winnen. Zij zitten met hun gedachten al bij de 5 sterren-rit van morgen in de Zwitserse Alpen. Vandaag is dus een gouden kans voor de aanvallers om toe te slaan.

clock 12:02 Kunnen de 3 renners van de Wolfpack zich vandaag tonen? Voor Pieter Serry en Ilan Van Wilder lijkt dit een goede mogelijkheid om in de vroege ontsnapping mee te schuiven. 12 uur 02.

clock 11:54 11 uur 54. Nog slechts 3 teams voltallig. Waar we gisteren nog konden schrijven dat er nog 5 8-koppige selecties aanwezig zijn in de Giro, zijn dat er nu nog maar 3. Movistar verloor gisteren tijdens de etappe al Oscar Rodriguez na een lelijke val tegen een verkeersbord en huisgevel. Vandaag kwam ook UAE dan met het nieuws van hun eerste opgave naar buiten. Zo zijn enkel Jumbo-Visma, Astana en Bahrain Victorious nog compleet.

clock 11:49 11 uur 49. Gisteren was Tom Dumoulin, Giro-winnaar van 2017, te gast in Wielerclub Wattage. Daar kwamen ze nog eens terug op de kritiek vanuit Sloveense en Italiaanse hoek op de gedwongen opgave van Remco Evenepoel. "Die jongen is het meest van iedereen teleurgesteld en hij krijgt nu nog eens de hoon van een hele natie over zich heen. Zó onterecht", vindt Dumoulin.

clock 11:42 11 uur 42. Het lijkt vandaag dus bij die ene opgave te blijven. Pavel Sivakov, nog een groot slachtoffer van diezelfde valpartij met Covi, kwam gisteren binnen op een kwartier met heel veel pijn aan de heupen. In tegenstelling tot bij zijn ploeggenoot Tao Geoghegan Hart zijn er bij Sivakov geen breuken vastgesteld.

clock 10:17 Nog een slachtoffer van de zware valpartij in de 11e etappe. Alessandro Covi (UAE Team Emirates) start vandaag niet meer. 10 uur 17.

clock 09:24 09 uur 24. Vrijbuiters aan zet. De avonturiers zullen bij afreis naar Italië de 12e etappe hebben omcirkeld op hun kalender, want het parcours naar Rivoli biedt kansen. In de beginfase is er tijd om metgezellen uit te kiezen, daarna volgen met de Pedaggera en Colle Braida twee beklimmingen om de kuiten al op te warmen voor morgen. Houden de vluchters het vol tot de streep?

clock 09:21 09 uur 21. Giro Primoz Roglic houdt niets over aan val, Tao Geoghegan Hart wacht operatie na gebroken heup