LIVE: landgenoten Van Wilder en Huys in omvangrijke kopgroep, opgave Groves

clock 14:45 14 uur 45. Ineos Grenadiers houdt de kloof min of meer constant rond de 3 minuten. De kopgroep krijgt niet al te veel speelruimte, Konrad staat namelijk op de niet overdreven verre achterstand van 8'43". Voor de etappezege zullen ze vooraan wel mogen strijden, een zaakje in het klassement doen zal er niet in zitten.

clock 14:43 14 uur 43. Ineos, met leider Thomas, controleert het peloton.

clock 14:43 Opgave Chérel. Ook AG2R-Citroën speelt vandaag nog een renner kwijt. Al vroeg in de etappe zagen we Mikaël Chérel lossen, onder meer in het gezelschap van Harm Vanhoucke. 14 uur 43. give up

clock 14:41 Pedersen doet waarvoor hij mee zit. Trek-Segafredo piloteert Mads Pedersen andermaal perfect en de Deen pakt de volle buit van 12 punten bij de tussensprint. Matthews is 2e en graait nog 8 punten mee. Pedersen loopt zo in op maglia ciclamino Milan. Zijn achterstand bedraagt nu nog 24 punten. 14 uur 41. sprint point

clock 14:36 De zon is verdwenen. Bij de start konden de renners nog lachen om het zonnetje, maar net als gisteren lijken de weersomstandigheden te verslechteren in de loop van de etappe. Het wordt steeds bewolkter en hier en daar verschijnt er een druppeltje op de lens. 14 uur 36. rain

clock 14:26 14 uur 26. 4 ploegen niet vertegenwoordigd. Bij de ruime kopgroep van 30 zijn slechts 4 ploegen niet vertegenwoordigd. Op zich is het geen grote verrassing dat Ineos Grenadiers, de ploeg van roze trui Thomas, niet mee is. Al probeerden ze in het begin van de etappe wel onder meer Laurens De Plus mee te sturen. De afwezigheid van DSM, Groupama-FDJ en Arkéa Samsic is toch opvallender. Alle 3 hebben ze nog geen rit gewonnen in deze Giro.

clock 14:17 14 uur 17. Renners krijgen wellicht rustige overgangsetappe in de Giro. Renners krijgen wellicht rustige overgangsetappe in de Giro

clock 14:15 14 uur 15. Snelle mannen Cavendish en Gaviria zien we intussen weer in de grote groep rijden, maar Harm Vanhoucke hebben we al even niet meer gezien. De Belg moest als een van de eerste renners lossen in de openingsfase. Zijn Giro hangt aan een zijden draadje door maagproblemen en oververmoeidheid.

clock 14:13 14 uur 13. De noordwaartse route richting Turijn en Rivoli, een voorstad van de regio- en provinciehoofdstad, is grotendeels vlak. We krijgen de komende 100 kilometer dus een vlak tussenstuk. Het klimwerk begint pas weer met de Colle Braida, een helling van 10,7 km aan 5,9% gemiddeld. De top van die laatste klim van de dag ligt op een kleine 30 kilometer van het einde.

clock 14:08 14 uur 08. Konrad best geplaatste. Patrick Konrad is de nummer 16 in het klassement, op 8'43" van Geraint Thomas. Logisch dus dat Ineos Grenadiers de kloof niet overdreven groot laat worden: 3 minuten.

clock 14:02 14 uur 02. Nog een rechtzetting: niet Andrea Pasqualon was mee in de groep van 26, wel Stephen Williams. Zo komen we tot volgende 30 namen: Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) Alex Baudin & Valentin Paret-Peintre (AG2R-Citroën) Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) Samuele Battistella, Vadim Pronskiy & Christian Scaroni (Astana) Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) Nico Denz & Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) Jonathan Lastra (Cofidis) Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) Luca Covili, Davide Gabburo & Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani) Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) Sebastian Berwick, Marco Frigo & Stephen Williams (Israel-Premier Tech) Michel Hessmann & Sepp Kuss (Jumbo-Visma) Einer Rubio (Movistar) Veljko Stojnic (Corratec) Michael Matthews (Jayco-AlUla) Mads Pedersen, Amanuel Ghebreigzabhier, Bauke Mollema & Toms Skuijns (Trek-Segafredo) Davide Formolo (UAE)

clock 13:58 13 uur 58. Het leek een wanhoopspoging, maar na een sterk nummertje hebben de 4 tegenaanvallers toch de oversteekboot genomen. Zo hebben we 30 koplopers nu.

clock 13:56 30 seconden. De 4 achtervolgers lijken toch te slagen in hun opzet. In de dalende lijn van de voorbije kilometers maken ze heel wat terrein goed op de kopgroep. Al is het maar de vraag of hen dit niet te veel krachten zal gekost hebben met het oog op de lastige finale. 13 uur 56. time difference

clock 13:51 Milan bij de dokter. Maglia ciclamino Jonathan Milan, daarnet in de spotlight met zijn tegenaanval naar de kopgroep, rijdt nu achteraan het peloton. Hij heeft verzorging nodig aan het aangezicht. Een bloedneus? Het is niet helemaal duidelijk wat het probleem is. 13 uur 51. medical issue

clock 13:49 13 uur 49. 4 achtervolgers. De 4 Italianen die de slag gemist hadden in eerste instantie, proberen de scheve situatie nog steeds recht te zetten. Oldani en Gaburro hebben het gezelschap gekregen van Fortunato en Covilli. Slagen ze er met z'n vieren wel in om de sprong te maken?

clock 13:47 13 uur 47. Ook gisteren hing Groves bij elke meter bergop aan de rekker. Geen gebruikelijk zicht voor de normaal gezien vlot klimmende sprinter. Alpecin-Deceuninck verliest op deze manier al zijn 4e renner in deze Giro. Groves won wel de 5e etappe in Salerno.

clock 13:44 Opgave Kaden Groves. Het zat eraan te komen: de Giro van Kaden Groves eindigt in de 12e etappe. Moederziel alleen reed de Australiër op grote achterstand van het peloton, hij zag zelf ook in dat dat een zinloze onderneming werd om binnen tijd te komen. 13 uur 44. give up

clock 13:41 13 uur 41. Voorin is Trek-Segafredo de motor van de groep. Niet onlogisch natuurlijk met 4 renners in de kopgroep. Zij zijn voor de volle 100% tevreden met de kopgroep en wilden zeker niet dat Milan erbij kwam. De Italiaan toont zich misschien wel de snelste sprinter van deze Giro, maar op deze manier kan Pedersen een zaakje doen.