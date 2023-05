LIVE: valpartij schrikt peloton op in rustige sprintersrit, Geoghegan Hart moet opgeven

clock 15:49 15 uur 49. Roglic komt bij de volgwagen en springt weer op zijn eigen fiets. De schade lijkt mee te vallen voor de Sloveen, maar zijn lichaam heeft toch ook al wat klappen moeten verwerken in deze Giro. . Roglic komt bij de volgwagen en springt weer op zijn eigen fiets. De schade lijkt mee te vallen voor de Sloveen, maar zijn lichaam heeft toch ook al wat klappen moeten verwerken in deze Giro.

clock 15:48 Opgave Oscar Rodriguez. Daar is de bevestiging: ook voor de Spanjaard van Movistar eindigt de Giro in de afdaling van de Colla di Boasi na een zware smak. Deze Giro lijkt wel vervloekt. Na Remco Evenepoel moet met Tao Geoghegan Hart vandaag een tweede favoriet er de brui aan geven door pech. Bovendien lagen ook die 2 andere topfavorieten, Primoz Roglic en Geraint Thomas, daarnet op het asfalt. . 15 uur 48. give up Opgave Oscar Rodriguez Daar is de bevestiging: ook voor de Spanjaard van Movistar eindigt de Giro in de afdaling van de Colla di Boasi na een zware smak. Deze Giro lijkt wel vervloekt. Na Remco Evenepoel moet met Tao Geoghegan Hart vandaag een tweede favoriet er de brui aan geven door pech. Bovendien lagen ook die 2 andere topfavorieten, Primoz Roglic en Geraint Thomas, daarnet op het asfalt.

clock 15:44 15 uur 44. Ook voor de arme Oscar Rodriguez lijkt het einde verhaal te worden. De Spanjaard ligt nog steeds tegen het asfalt en zal hoogstwaarschijnlijk de 10e (!) opgever van de dag worden. . Ook voor de arme Oscar Rodriguez lijkt het einde verhaal te worden. De Spanjaard ligt nog steeds tegen het asfalt en zal hoogstwaarschijnlijk de 10e (!) opgever van de dag worden.

clock 15:42 15 uur 42. In alle hectiek is er ook een renner van Movistar iets verderop in de afdaling tegen een verkeersbord en een huisgevel geknald. Het zou om Oscar Rodriguez gaan, die er niet goed aan toe lijkt. . In alle hectiek is er ook een renner van Movistar iets verderop in de afdaling tegen een verkeersbord en een huisgevel geknald. Het zou om Oscar Rodriguez gaan, die er niet goed aan toe lijkt.

clock 15:40 Opgave Geoghegan Hart. Drama voor Ineos en Tao Geoghegan Hart: de Brit moet de Giro verlaten in de ambulance. En dat in een tot nu toe rustige sprintersrit... . 15 uur 40. give up Opgave Geoghegan Hart Drama voor Ineos en Tao Geoghegan Hart: de Brit moet de Giro verlaten in de ambulance. En dat in een tot nu toe rustige sprintersrit...

clock 15:39 15 uur 39. Giro Ook Ineos Grenadiers deelt zwaar in de klappen: Thomas valt, opgave van Hart

clock 15:39 15 uur 39. Wat met Tao? Het is niet meteen duidelijk of Geoghegan Hart alweer op de fiets zit. Hoe groot is de schade bij de Brit? . Wat met Tao? Het is niet meteen duidelijk of Geoghegan Hart alweer op de fiets zit. Hoe groot is de schade bij de Brit?

clock 15:36 15 uur 36. Helemaal vooraan het peloton is Thomas een van de eersten die valt, maar de roze trui klimt snel weer op zijn fiets. Geoghegan Hart lijkt het grootste slachtoffer van de valpartij. Ook Roglic lag erbij: zijn linkerkant ligt open. Hij is weer onderweg op de fiets van ploeggenoot Bouwman. . Helemaal vooraan het peloton is Thomas een van de eersten die valt, maar de roze trui klimt snel weer op zijn fiets. Geoghegan Hart lijkt het grootste slachtoffer van de valpartij. Ook Roglic lag erbij: zijn linkerkant ligt open. Hij is weer onderweg op de fiets van ploeggenoot Bouwman.

clock 15:34 Valpartij met veel volk van Ineos! In de afdaling opeens een valpartij die het peloton opschrikt! Een donderslag bij heldere hemel, we zien veel renners van Ineos liggen. Geoghegan Hart blijft het langst liggen. . 15 uur 34. fall Valpartij met veel volk van Ineos! In de afdaling opeens een valpartij die het peloton opschrikt! Een donderslag bij heldere hemel, we zien veel renners van Ineos liggen. Geoghegan Hart blijft het langst liggen.

clock 15:33 15 uur 33. Tussen de volgwagens probeert Groves in het gezelschap van ploegmaat Krieger nog eens terug te keren, maar meespelen in de massasprint straks lijkt een moeilijk verhaal te worden. Het zal een kwestie zijn van overleven vandaag (en de komende dagen?). . Tussen de volgwagens probeert Groves in het gezelschap van ploegmaat Krieger nog eens terug te keren, maar meespelen in de massasprint straks lijkt een moeilijk verhaal te worden. Het zal een kwestie zijn van overleven vandaag (en de komende dagen?).

clock 15:31 15 uur 31. Wat rest er nog? "Gas terugnemen" is de boodschap in het peloton. Ze komen iets te snel dichterbij de koplopers en laten het verschil weer aandikken tot anderhalve minuut. De renners trekken de vallei in: het gaat vanaf nu grotendeels over vals plat dalende stroken tot aan de finish in Tortona. Tussendoor gaat het nog wel even omhoog met de Passo della Castagnola, maar de laatste 40 kilometer gaan over brede, rechttoe rechtaan wegen. Reken dus maar op een hoge snelheid in het laatste wedstrijduur. . Wat rest er nog? "Gas terugnemen" is de boodschap in het peloton. Ze komen iets te snel dichterbij de koplopers en laten het verschil weer aandikken tot anderhalve minuut. De renners trekken de vallei in: het gaat vanaf nu grotendeels over vals plat dalende stroken tot aan de finish in Tortona. Tussendoor gaat het nog wel even omhoog met de Passo della Castagnola, maar de laatste 40 kilometer gaan over brede, rechttoe rechtaan wegen. Reken dus maar op een hoge snelheid in het laatste wedstrijduur.

clock 15:26 15 uur 26. Stojnic pakt opnieuw de volle buit bij de bergsprint, voor de 2e keer vandaag. De Serviër is de grote slokop van de kopgroep - na ook al de tussensprint gewonnen te hebben - en springt zo naar een virtuele 9e plaats in het bergklassement. Al is dat nog steeds op erg ruime achterstand van Davide Bais, die ook morgen in de bergtrui van start zal gaan. . Stojnic pakt opnieuw de volle buit bij de bergsprint, voor de 2e keer vandaag. De Serviër is de grote slokop van de kopgroep - na ook al de tussensprint gewonnen te hebben - en springt zo naar een virtuele 9e plaats in het bergklassement. Al is dat nog steeds op erg ruime achterstand van Davide Bais, die ook morgen in de bergtrui van start zal gaan.

clock 15:21 15 uur 21. Groves moet lossen uit het peloton. Wat we al een beetje voelden aankomen op de vorige klim van de dag, wordt hier werkelijkheid. Kaden Groves is niet meer zo fris als een hoentje: de Australiër moet de grote groep laten rijden. Geen nieuwe sprintzege dus voor Alpecin-Deceuninck en Groves. . Groves moet lossen uit het peloton Wat we al een beetje voelden aankomen op de vorige klim van de dag, wordt hier werkelijkheid. Kaden Groves is niet meer zo fris als een hoentje: de Australiër moet de grote groep laten rijden. Geen nieuwe sprintzege dus voor Alpecin-Deceuninck en Groves.

clock 15:20 15 uur 20. Movistar toont zich ondertussen een eerste keer op kop van het peloton. De Spaanse ploeg legt zijn boontjes vandaag andermaal te week bij Fernando Gaviria, die nog niet aan het feest was in deze Giro. Trek-Segafredo en Astana zijn niet weg te slaan uit de eerste gelederen vandaag. . Movistar toont zich ondertussen een eerste keer op kop van het peloton. De Spaanse ploeg legt zijn boontjes vandaag andermaal te week bij Fernando Gaviria, die nog niet aan het feest was in deze Giro.

Trek-Segafredo en Astana zijn niet weg te slaan uit de eerste gelederen vandaag.

clock 15:14 15 uur 14. Niets van dat noodweer vandaag: het peloton kon bijna heel de dag van het Italiaanse zonnetje genieten. Al begint het wel wat te druppelen nu op de Colla di Boasi. Hopelijk voor de renners blijft het daarbij. . Niets van dat noodweer vandaag: het peloton kon bijna heel de dag van het Italiaanse zonnetje genieten. Al begint het wel wat te druppelen nu op de Colla di Boasi. Hopelijk voor de renners blijft het daarbij.

clock 15:12 15 uur 12. Formule 1 De Grote Prijs Formule 1 in Emilia-Romagna gaat niet door vanwege dodelijke overstromingen

clock 15:12 15 uur 12. Het Italiaanse noodweer zorgt trouwens niet alleen voor een verstoorde Giro, ook de gemotoriseerde sport op 4 wielen ondervindt hinder van de vele regenbuien in het land. . Het Italiaanse noodweer zorgt trouwens niet alleen voor een verstoorde Giro, ook de gemotoriseerde sport op 4 wielen ondervindt hinder van de vele regenbuien in het land.

clock 15:03 Colla di Boasi. De 2e helling van de dag is er opnieuw eentje van 3e categorie. De Colla di Boasi heeft een gelijkaardig profiel als de Passo del Bracco eerder op de dag: relatief lang, maar met een makkelijk te verteren stijgingspercentage. Voelt een van de sprintersploegen zich geroepen om hier wat te versnellen? Zij zullen ongetwijfeld ook gezien hebben dat Kaden Groves niet de beste dag heeft. . 15 uur 03. hill Colla di Boasi De 2e helling van de dag is er opnieuw eentje van 3e categorie. De Colla di Boasi heeft een gelijkaardig profiel als de Passo del Bracco eerder op de dag: relatief lang, maar met een makkelijk te verteren stijgingspercentage. Voelt een van de sprintersploegen zich geroepen om hier wat te versnellen? Zij zullen ongetwijfeld ook gezien hebben dat Kaden Groves niet de beste dag heeft.

clock 14:59 14 uur 59. Champion met de meeste aanvalskilometers. Met 311 kilometer in de vuurlijn was Thomas Champion (Cofidis) tot gisteren de koploper in het klassement van de aanvalskilometers. Alessandro De Marchi was vanmorgen de man met de meeste kilometers op de teller na zijn 2e marathonvlucht van deze Giro. Het signaal voor Champion om vandaag andermaal in de aanval te trekken. Zo doet de Fransman met zijn 3e dag in de aanval opnieuw haasje-over met De Marchi. Een dag die serieus zal aandikken door de vele kilometers die vandaag op het menu staan. . Champion met de meeste aanvalskilometers Met 311 kilometer in de vuurlijn was Thomas Champion (Cofidis) tot gisteren de koploper in het klassement van de aanvalskilometers. Alessandro De Marchi was vanmorgen de man met de meeste kilometers op de teller na zijn 2e marathonvlucht van deze Giro. Het signaal voor Champion om vandaag andermaal in de aanval te trekken. Zo doet de Fransman met zijn 3e dag in de aanval opnieuw haasje-over met De Marchi. Een dag die serieus zal aandikken door de vele kilometers die vandaag op het menu staan.