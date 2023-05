LIVE: sprintersploegen zijn tevreden met kopgroep van 6, waaronder landgenoot Laurenz Rex

clock 12:10 4 minuten. De voorsprong van de vluchters loopt razendsnel op. Het signaal voor Trek-Segafredo om 2 pionnen op kop te zetten in dienst van Mads Pedersen. Deze situatie lijkt in de kaart te spelen van de snelle mannen. Een groepje van 6 is zeker te controleren en de weersomstandigheden zitten ook mee. . 12 uur 10. time difference 4 minuten De voorsprong van de vluchters loopt razendsnel op. Het signaal voor Trek-Segafredo om 2 pionnen op kop te zetten in dienst van Mads Pedersen. Deze situatie lijkt in de kaart te spelen van de snelle mannen. Een groepje van 6 is zeker te controleren en de weersomstandigheden zitten ook mee.

12:08 Of de kans bestaat dat we Rome niet halen? Dat kan, maar het zou heel onfair zijn om de overgebleven renners in de steek te laten. Patrick Lefevre.

12:02 De namen in de kopgroep. De 6 vluchters: Thomas Champion (Cofidis) Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) Filippo Magli (Green Project-Bardiani) Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) Alexander Konychev (Corratec) Veljko Stojnic (Corratec)

11:59 5 + 1 = 6. Rex krijgt het gezelschap van 5 renners die hem zullen vergezellen in de rest van deze etappe: 2 stuks van Corratec, en enkelingen van EOLO-Kometa, Green Project-Bardiani en Cofidis. Het peloton spreidt zich breed uit over de weg, de sprintersploegen zien deze kopgroep wel zitten.

11:56 Onze landgenoot Laurenz Rex is de enige die een kloof van betekenis kan slaan richting het peloton in de beginfase. Daarachter zijn er nog enkele geïnteresseerden die de oversteek willen maken, maar daar nog niet in slagen.

clock 11:52 11 uur 52 match begonnen start time Start Enkele minuten later dan gepland wordt de 11e etappe op gang gevlagd. De Italiaanse wildcardploegen zitten prominent voorin en wagen hun kans.

11:50 De hamvraag van de dag is of de rappe mannen zich net als gisteren de kaas van het brood laten eten door enkele hardrijders in de kopgroep. Het zou vandaag wel eens de laatste kans voor de sprinters kunnen zijn in de 2e week. Zaterdag is nog een twijfelgeval, afhankelijk van het tempo op de Simplonpass in het begin van de etappe. Anders zou het wel eens overleven en geduldig wachten kunnen zijn tot volgende week woensdag voor de 17e etappe. En welke sprinters zijn dan nog aan boord in dit peloton? Het coronaspook hangt dreigend boven alle renners in het peloton – ook de sprinters – en de vele kilometers bergop de komende 10 dagen zijn ook niet bepaald uitnodigend.

11:42 Daar is de zon! Een opluchting voor de renners: de zon schijnt bij de geneutraliseerde start in Camaiore. Het peloton rijdt richting de kust, om in Lido di Camaiore echt aan deze 11e rit te beginnen. Schijnt de zon ook langs de Ligurische kustlijn?

11:32 Start over een kwartier. De tocht richting het noorden van Italië, waar de apotheose van deze Giro op het programma staat, wordt verder gezet in deze 11e etappe. Het gaat zo goed als heel de dag in noordwestelijke richting. In de eerste helft van de etappe is dat langs de Ligurische kust, daarna buigt de route steeds meer noordwaarts naar het binnenland. Renners die hoopten op makkelijker verteerbare wegen langs de kustlijn komen bedrogen uit. Zo draait het peloton een beetje af naar het binnenland om na een dikke 60 kilometer koers de Passo del Bracco aan te doen: een klim van 10 kilometer aan 4,4% gemiddeld.

11:26 De roze man voor de 2e dag op rij: Geraint Thomas.

11:23 (Lido di) Camaiore. Starten doen de renners vandaag in Camaiore, net ten noorden van de aankomstplaats van gisteren, Viareggio. De officiële start ligt trouwens in Lido di Camaiore om precies te zijn. Een naam die ongetwijfeld bekend in de oren klinkt. De badplaats aan de westkust van Italië is namelijk al een kleine 10 jaar het decor van de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico.

11:17 Nu de stortvloed aan opgaves (voorlopig?) voorbij is, gaan we over naar het menu van de dag: de rit tussen Camaiore en Tortona krijgt van de organisatie de categorie van 2 sterren, met een goeie 2000 hoogtemeters. Bovendien is het de langste rit in deze Giro: 219 kilometer staan vandaag op de teller. Vooraf lijkt het een dubbeltje op zijn kant: wordt het voor de aanvallers of slaan de snelle mannen toch nog eens toe?

11:09 Bij afwezigheid van Remco Evenepoel mag Thibaut Pinot zijn balkunsten tonen.

11:05 Nog 5 ploegen compleet. En toen waren ze nog met 5. Door de opgave van Tesfatsion valt Trek-Segafredo uit de boot van teams die voorlopig gespaard bleven van het grote pechspook. Jumbo-Visma kreeg voor de start van de Giro al voldoende tegenslagen te verwerken en is nog voltallig. Ook UAE, Astana, Movistar en Bahrain-Victorious zijn nog met 8 renners in koers.

10:58 Onze woorden zijn nog niet koud of daar is al de 8e opgave van vandaag. Bij EF Education-Easy Post verlaat Jonathan Caicedo de Giro. Zijn team deelt mee dat de Ecuadoraan een virale infectie heeft, maar dat het niet om corona zou gaan.

10:52 Al een zevende opgave van de dag: bij Trek-Segafredo verschijnt de Eritreër Natnael Tesfatsion niet meer aan de start. Hij kampt met griepsymptomen.

