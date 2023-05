LIVE: sprintersploegen zijn tevreden met kopgroep van 6, onder wie landgenoot Laurenz Rex

clock 13:42 13 uur 42. Status quo op de eerste kilometers van de Passo del Bracco: de 6 aanvallers behouden hun voorgift van 2'30". In het peloton lijkt Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) niet over de beste benen te beschikken vandaag. Hij rijdt zonder veel overschot achteraan het peloton en moet de grote groep zelfs even laten rijden. . Status quo op de eerste kilometers van de Passo del Bracco: de 6 aanvallers behouden hun voorgift van 2'30". In het peloton lijkt Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) niet over de beste benen te beschikken vandaag. Hij rijdt zonder veel overschot achteraan het peloton en moet de grote groep zelfs even laten rijden.

clock 13:39 13 uur 39. Filippo Magli. In zijn eerste volledige seizoen als prof mag Filippo Magli meteen proeven van de ronde van zijn thuisland. Bij zijn team Green Project-Bardiani staan ze erom bekend snel kansen te geven aan jonge renners in de Giro. Gisteren sprintte Magli nog naar een 15e plaats in de rituitslag. Ook eerder dit seizoen in Tirreno-Adriatico smeet de 24-jarige Italiaan zich er een paar keer tussen in de sprintersritten. Met als resultaat een notering rond plekje 20. . Filippo Magli In zijn eerste volledige seizoen als prof mag Filippo Magli meteen proeven van de ronde van zijn thuisland. Bij zijn team Green Project-Bardiani staan ze erom bekend snel kansen te geven aan jonge renners in de Giro. Gisteren sprintte Magli nog naar een 15e plaats in de rituitslag. Ook eerder dit seizoen in Tirreno-Adriatico smeet de 24-jarige Italiaan zich er een paar keer tussen in de sprintersritten. Met als resultaat een notering rond plekje 20.

clock 13:31 13 uur 31. Diego Pablo Sevilla. Met zijn 27 lentes is de Spanjaard van EOLO-Kometa de nestor van het vluchtersgezelschap. Veel ervaring op het hoogste niveau heeft Sevilla nog niet: hij maakt niet alleen zijn Grote Ronde-debuut in deze Giro, maar zelfs zijn debuut in een World Tour-rittenkoers. De erelijst van Sevilla oogt ook nog maagdelijk wit. Het zou al heel raar moeten lopen mocht daar vandaag verandering in komen. De Giro van zijn team is natuurlijk al geslaagd door de ritzege van ploegmakker Davide Bais in rit 7. . Diego Pablo Sevilla Met zijn 27 lentes is de Spanjaard van EOLO-Kometa de nestor van het vluchtersgezelschap. Veel ervaring op het hoogste niveau heeft Sevilla nog niet: hij maakt niet alleen zijn Grote Ronde-debuut in deze Giro, maar zelfs zijn debuut in een World Tour-rittenkoers. De erelijst van Sevilla oogt ook nog maagdelijk wit. Het zou al heel raar moeten lopen mocht daar vandaag verandering in komen. De Giro van zijn team is natuurlijk al geslaagd door de ritzege van ploegmakker Davide Bais in rit 7.

clock 13:24 13 uur 24. De voorbereiding op die tussensprint bracht het peloton wat dichter bij de 6 leiders. Het tempo wordt weer gedrukt bij het aansnijden van de eerste kilometers bergop in deze rit. 2'30" is de kloof bij het begin van de Passo del Bracco, een helling van 3e categorie. Geen te zware kost met een gemiddelde van 4,4% en een lengte van 10 kilometer. . De voorbereiding op die tussensprint bracht het peloton wat dichter bij de 6 leiders. Het tempo wordt weer gedrukt bij het aansnijden van de eerste kilometers bergop in deze rit. 2'30" is de kloof bij het begin van de Passo del Bracco, een helling van 3e categorie. Geen te zware kost met een gemiddelde van 4,4% en een lengte van 10 kilometer.

clock 13:17 Tussensprint Borghetto di Vara. Bij de tussensprint in Borghetto di Vara lijken zowat alle vluchters geïnteresseerd in de buit. Het klassement van de tussensprints ligt dan ook volledig open door de corona-opgave van de voormalige leider Stefano Gandin. Zijn ploeggenoot Veljko Stojnic pakt de volle buit, voor Laurenz Rex. In het peloton wint Milan de sprint voor Pedersen: zij sprokkelen nog respectievelijk 2 en 1 punten. Verwaarloosbaar, als je weet dat er straks aan de meet 50 stuks te rapen zijn. . 13 uur 17. sprint point Tussensprint Borghetto di Vara Bij de tussensprint in Borghetto di Vara lijken zowat alle vluchters geïnteresseerd in de buit. Het klassement van de tussensprints ligt dan ook volledig open door de corona-opgave van de voormalige leider Stefano Gandin. Zijn ploeggenoot Veljko Stojnic pakt de volle buit, voor Laurenz Rex. In het peloton wint Milan de sprint voor Pedersen: zij sprokkelen nog respectievelijk 2 en 1 punten. Verwaarloosbaar, als je weet dat er straks aan de meet 50 stuks te rapen zijn.

clock 13:07 13 uur 07. Thomas Champion. Zijn naam heeft de 23-jarige renner van Cofidis nog geen eer kunnen aandoen met een zegeruiker, maar aanvalslustig is Thomas Champion zeker wel. Vorige week toonde Champion zich al door 2 keer ten aanval te trekken, in de 2e en 5e etappe. Een goed voorteken voor de sprinters: beide keren eindigde die rit op een massasprint. De Fransman reed vorig jaar met de Vuelta zijn eerste Grote Ronde en is op die manier de meest ervaren renner in de kopgroep. Zijn 5 vluchtgezellen debuteren in deze Giro in het Grote Rondewerk. . Thomas Champion Zijn naam heeft de 23-jarige renner van Cofidis nog geen eer kunnen aandoen met een zegeruiker, maar aanvalslustig is Thomas Champion zeker wel. Vorige week toonde Champion zich al door 2 keer ten aanval te trekken, in de 2e en 5e etappe. Een goed voorteken voor de sprinters: beide keren eindigde die rit op een massasprint. De Fransman reed vorig jaar met de Vuelta zijn eerste Grote Ronde en is op die manier de meest ervaren renner in de kopgroep. Zijn 5 vluchtgezellen debuteren in deze Giro in het Grote Rondewerk.

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:55 12 uur 55. Tijd genoeg om de 6 koplopers één voor één voor te stellen in een etappe die wat op slot lijkt te zitten. Beginnen doen we met Laurenz Rex, zonder twijfel de bekendste naam vooraan voor ons. Onze landgenoot, die overigens perfect de 3 landstalen spreekt, rijdt zijn eerste Grote Ronde in deze Giro. De 'Wielermanager-favoriet' verraste dit voorjaar met een 9e plaats in Parijs-Roubaix en hoopt zich ook in Italië nog meer in de kijker te rijden in ontsnappingen. . Tijd genoeg om de 6 koplopers één voor één voor te stellen in een etappe die wat op slot lijkt te zitten. Beginnen doen we met Laurenz Rex, zonder twijfel de bekendste naam vooraan voor ons. Onze landgenoot, die overigens perfect de 3 landstalen spreekt, rijdt zijn eerste Grote Ronde in deze Giro. De 'Wielermanager-favoriet' verraste dit voorjaar met een 9e plaats in Parijs-Roubaix en hoopt zich ook in Italië nog meer in de kijker te rijden in ontsnappingen.

clock 12:41 12 uur 41. Rustig eerste wedstrijduur. Nog meer dan 180 kilometer staan er op de teller vandaag en de situatie lijkt voor even vast te liggen in deze rustige aanvangsfase. Astana heeft ook een pionnetje in de achtervolging geposteerd in dienst van Mark Cavendish. Zo duikt de voorsprong van de 6 koplopers al richting de 3 minuten. De controle is meer dan aanwezig, een koninklijke sprint lijkt zich aan te kondigen. . Rustig eerste wedstrijduur Nog meer dan 180 kilometer staan er op de teller vandaag en de situatie lijkt voor even vast te liggen in deze rustige aanvangsfase. Astana heeft ook een pionnetje in de achtervolging geposteerd in dienst van Mark Cavendish. Zo duikt de voorsprong van de 6 koplopers al richting de 3 minuten. De controle is meer dan aanwezig, een koninklijke sprint lijkt zich aan te kondigen.

clock 12:33 12 uur 33. Het was een vriendschappelijke babbel. Ik heb mijn standpunt gedeeld, hij het zijne. Iedereen trekt daar zijn conclusies uit. Mauro Vegni (koersbaas Giro) over gesprek met Patrick Lefevere in zaak-Evenepoel . Het was een vriendschappelijke babbel. Ik heb mijn standpunt gedeeld, hij het zijne. Iedereen trekt daar zijn conclusies uit. Mauro Vegni (koersbaas Giro) over gesprek met Patrick Lefevere in zaak-Evenepoel

clock 12:28 12 uur 28. Voorsprong stabiliseert. Ook Bahrain Victorious steekt een renner mee in steun op kop van het peloton. De 6 vluchters lijken zich geen illusies te mogen maken: de sprintersploegen zijn tuk op een nieuwe kans. We zijn bijna halverwege de vlakke aanloop van 60 kilometer langs de Ligurische kust. Daarna wacht eerst nog een tussensprint in Borghetto di Vara, waarna de eerste kilometers bergop eraan komen in deze etappe. . Voorsprong stabiliseert Ook Bahrain Victorious steekt een renner mee in steun op kop van het peloton. De 6 vluchters lijken zich geen illusies te mogen maken: de sprintersploegen zijn tuk op een nieuwe kans. We zijn bijna halverwege de vlakke aanloop van 60 kilometer langs de Ligurische kust. Daarna wacht eerst nog een tussensprint in Borghetto di Vara, waarna de eerste kilometers bergop eraan komen in deze etappe.

clock 12:22 Het vorige bezoek aan finishplaats Tortona was vrolijker voor het team van Patrick Lefevere. Fernando Gaviria was de sprintkoning in de Giro van 2017. . 12 uur 22. Het vorige bezoek aan finishplaats Tortona was vrolijker voor het team van Patrick Lefevere. Fernando Gaviria was de sprintkoning in de Giro van 2017.

clock 12:19 12 uur 19. De 3 overgebleven Wolven in de Giro aan het startpodium. De 3 overgebleven Wolven in de Giro aan het startpodium

clock 12:17 12 uur 17. Je kan proberen om alle juiste dingen te doen, maar soms is het gewoon niet te ontwijken. Het is altijd jammer om iemand de koers te zien verlaten, zeker met COVID. We dachten dat het voorbij was. . Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) over de vele corona-uitvallers. Je kan proberen om alle juiste dingen te doen, maar soms is het gewoon niet te ontwijken. Het is altijd jammer om iemand de koers te zien verlaten, zeker met COVID. We dachten dat het voorbij was. Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) over de vele corona-uitvallers

clock 12:14 12 uur 14. Geraint Thomas: "Geen contact meer gehad met Evenepoel na zijn opgave". Geraint Thomas: "Geen contact meer gehad met Evenepoel na zijn opgave"

clock 12:10 4 minuten. De voorsprong van de vluchters loopt razendsnel op. Het signaal voor Trek-Segafredo om 2 pionnen op kop te zetten in dienst van Mads Pedersen. Deze situatie lijkt in de kaart te spelen van de snelle mannen. Een groepje van 6 is zeker te controleren en de weersomstandigheden zitten ook mee. . 12 uur 10. time difference 4 minuten De voorsprong van de vluchters loopt razendsnel op. Het signaal voor Trek-Segafredo om 2 pionnen op kop te zetten in dienst van Mads Pedersen. Deze situatie lijkt in de kaart te spelen van de snelle mannen. Een groepje van 6 is zeker te controleren en de weersomstandigheden zitten ook mee.

clock 12:08 12 uur 08. Of de kans bestaat dat we Rome niet halen? Dat kan, maar het zou heel onfair zijn om de overgebleven renners in de steek te laten. Patrick Lefevere. Of de kans bestaat dat we Rome niet halen? Dat kan, maar het zou heel onfair zijn om de overgebleven renners in de steek te laten. Patrick Lefevere