LIVE: kopgroep van 6 met Laurenz Rex lijkt vogel voor de kat, massaspurt kondigt zich aan

clock 15:14 15 uur 14. Niets van dat noodweer vandaag: het peloton kon bijna heel de dag van het Italiaanse zonnetje genieten. Al begint het wel wat te druppelen nu op de Colla di Boasi. Hopelijk voor de renners blijft het daarbij. . Niets van dat noodweer vandaag: het peloton kon bijna heel de dag van het Italiaanse zonnetje genieten. Al begint het wel wat te druppelen nu op de Colla di Boasi. Hopelijk voor de renners blijft het daarbij.

clock 15:12 15 uur 12. Formule 1 De Grote Prijs Formule 1 in Emilia-Romagna gaat niet door vanwege dodelijke overstromingen

clock 15:12 15 uur 12. Het Italiaanse noodweer zorgt trouwens niet alleen voor een verstoorde Giro, ook de gemotoriseerde sport op 4 wielen ondervindt hinder van de vele regenbuien in het land. . Het Italiaanse noodweer zorgt trouwens niet alleen voor een verstoorde Giro, ook de gemotoriseerde sport op 4 wielen ondervindt hinder van de vele regenbuien in het land.

clock 15:03 Colla di Boasi. De 2e helling van de dag is er opnieuw eentje van 3e categorie. De Colla di Boasi heeft een gelijkaardig profiel als de Passo del Bracco eerder op de dag: relatief lang, maar met een makkelijk te verteren stijgingspercentage. Voelt een van de sprintersploegen zich geroepen om hier wat te versnellen? Zij zullen ongetwijfeld ook gezien hebben dat Kaden Groves niet de beste dag heeft. . 15 uur 03. hill Colla di Boasi De 2e helling van de dag is er opnieuw eentje van 3e categorie. De Colla di Boasi heeft een gelijkaardig profiel als de Passo del Bracco eerder op de dag: relatief lang, maar met een makkelijk te verteren stijgingspercentage. Voelt een van de sprintersploegen zich geroepen om hier wat te versnellen? Zij zullen ongetwijfeld ook gezien hebben dat Kaden Groves niet de beste dag heeft.

clock 14:59 14 uur 59. Champion met de meeste aanvalskilometers. Met 311 kilometer in de vuurlijn was Thomas Champion (Cofidis) tot gisteren de koploper in het klassement van de aanvalskilometers. Alessandro De Marchi was vanmorgen de man met de meeste kilometers op de teller na zijn 2e marathonvlucht van deze Giro. Het signaal voor Champion om vandaag andermaal in de aanval te trekken. Zo doet de Fransman met zijn 3e dag in de aanval opnieuw haasje-over met De Marchi. Een dag die serieus zal aandikken door de vele kilometers die vandaag op het menu staan. . Champion met de meeste aanvalskilometers Met 311 kilometer in de vuurlijn was Thomas Champion (Cofidis) tot gisteren de koploper in het klassement van de aanvalskilometers. Alessandro De Marchi was vanmorgen de man met de meeste kilometers op de teller na zijn 2e marathonvlucht van deze Giro. Het signaal voor Champion om vandaag andermaal in de aanval te trekken. Zo doet de Fransman met zijn 3e dag in de aanval opnieuw haasje-over met De Marchi. Een dag die serieus zal aandikken door de vele kilometers die vandaag op het menu staan.

clock 14:53 Het is vandaag werkendag voor Otto Vergaerde op kop van het peloton. . 14 uur 53. Het is vandaag werkendag voor Otto Vergaerde op kop van het peloton.

clock 14:48 14 uur 48. Tortona. Aankomstplaats Tortona mag voor de 3e keer de finish van een rit in de Giro organiseren. De laatste keer was in 2017, toen Fernando Gaviria de snelste van het pak was, voor Sam Bennett en Jasper Stuyven. Kan de Colombiaanse sprinter zich daaraan optrekken? Gisteren leek Movistar een plan te hebben, maar gesukkel met de koude en een valpartij strooiden roet in het eten voor Gaviria en co. Misschien vindt hij net als 6 jaar geleden in Tortona zijn goede benen terug. Gaviria staat nog droog in deze Giro en zoveel kansen komen er niet meer voor hem. Aan de 4 etappezeges die hij in 2017 behaalde, waaronder dus die in Tortana, zal de Colombiaan niet meer komen dit jaar. . Tortona Aankomstplaats Tortona mag voor de 3e keer de finish van een rit in de Giro organiseren. De laatste keer was in 2017, toen Fernando Gaviria de snelste van het pak was, voor Sam Bennett en Jasper Stuyven. Kan de Colombiaanse sprinter zich daaraan optrekken? Gisteren leek Movistar een plan te hebben, maar gesukkel met de koude en een valpartij strooiden roet in het eten voor Gaviria en co. Misschien vindt hij net als 6 jaar geleden in Tortona zijn goede benen terug. Gaviria staat nog droog in deze Giro en zoveel kansen komen er niet meer voor hem. Aan de 4 etappezeges die hij in 2017 behaalde, waaronder dus die in Tortana, zal de Colombiaan niet meer komen dit jaar.

clock 14:33 14 uur 33. Massale plaspauze. Er is nog tijd voor een massale plaspauze in het peloton. Het zegt veel over de rust en de controle die heersen in de grote groep. De voorsprong van de 6 aanvallers blijft rond de 2 en een halve minuut hangen. Nog eens hun namen: Thomas Champion (Cofidis) Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) Filippo Magli (Green Project-Bardiani) Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) Alexander Konychev (Corratec) Veljko Stojnic (Corratec) . Massale plaspauze Er is nog tijd voor een massale plaspauze in het peloton. Het zegt veel over de rust en de controle die heersen in de grote groep. De voorsprong van de 6 aanvallers blijft rond de 2 en een halve minuut hangen. Nog eens hun namen: Thomas Champion (Cofidis) Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) Filippo Magli (Green Project-Bardiani) Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) Alexander Konychev (Corratec) Veljko Stojnic (Corratec)

clock 14:31 14 uur 31. Nog ongeveer 110 kilometer staan op de teller van het peloton en de weg begint stilaan weer zachtjes omhoog te lopen. We draaien weg van de kust, richting het noorden. Ook meer in het binnenland in het tweede deel van de rit staan nog de nodige hoogtemeters op het menu. 2 daarvan zijn gecatalogeerde hellingen met de Colla di Boasi (9,2 km aan 4%) en de Passo della Castagnola (5 km aan 4,5%). Niet de zwaarste kost dus, maar de vele hoogtemeters zullen zeker geen deugd doen voor heel wat renners. In de eerste plaats denken we aan Kaden Groves, die daarnet al in moeilijkheden kwam. . Nog ongeveer 110 kilometer staan op de teller van het peloton en de weg begint stilaan weer zachtjes omhoog te lopen. We draaien weg van de kust, richting het noorden. Ook meer in het binnenland in het tweede deel van de rit staan nog de nodige hoogtemeters op het menu. 2 daarvan zijn gecatalogeerde hellingen met de Colla di Boasi (9,2 km aan 4%) en de Passo della Castagnola (5 km aan 4,5%). Niet de zwaarste kost dus, maar de vele hoogtemeters zullen zeker geen deugd doen voor heel wat renners. In de eerste plaats denken we aan Kaden Groves, die daarnet al in moeilijkheden kwam.

clock 14:25 14 uur 25. Alexander Konychev. De zesde en laatste vluchter van de dag is qua achternaam de meest klinkende van allemaal. Alexander Konychev is de zoon van Dmitri Konychev, winnaar van in totaal 9 ritten in de 3 Grote Rondes. Voor zoonlief Alexander verlopen zijn eerste profjaren iets minder rooskleurig. Hij kon in 3 seizoenen in de World Tour bij Mitchelton-Scott en later BikeExchange geen potten breken. De Italiaan zette dan maar een stapje terug naar de Pro Continentale formatie van Corratec en mocht zich meteen opmaken voor de Giro. Op dag 3 toonde Konychev zich al in de vlucht van de dag. . Alexander Konychev De zesde en laatste vluchter van de dag is qua achternaam de meest klinkende van allemaal. Alexander Konychev is de zoon van Dmitri Konychev, winnaar van in totaal 9 ritten in de 3 Grote Rondes. Voor zoonlief Alexander verlopen zijn eerste profjaren iets minder rooskleurig. Hij kon in 3 seizoenen in de World Tour bij Mitchelton-Scott en later BikeExchange geen potten breken. De Italiaan zette dan maar een stapje terug naar de Pro Continentale formatie van Corratec en mocht zich meteen opmaken voor de Giro. Op dag 3 toonde Konychev zich al in de vlucht van de dag.

clock 14:18 14 uur 18. Astana, Trek-Segafredo en Bahrain Victorious. Dezelfde 3 ploegen die al heel de dag prominent voorin rijden op kop van het peloton, blijven de boel controleren. Ze houden de voorsprong van de 6 aanvallers op een kleine 3 minuten. . Astana, Trek-Segafredo en Bahrain Victorious. Dezelfde 3 ploegen die al heel de dag prominent voorin rijden op kop van het peloton, blijven de boel controleren. Ze houden de voorsprong van de 6 aanvallers op een kleine 3 minuten.

clock 14:00 14 uur . Veljko Stojnic. De snelle Serviër Veljko Stojnic is de volgende renner uit de kopgroep die we introduceren. Zowel bij de tussensprint als voor de bergprijs toonde de renner van Corratec zich de rapste vooraan. Stojnic is de enige renner vooraan met al een profzege op zijn naam: hij won 2 keer het Servische kampioenschap tijdrijden, in 2018 en 2020. Hij is in deze Giro bezig aan zijn eerste koers in de World Tour. . Veljko Stojnic De snelle Serviër Veljko Stojnic is de volgende renner uit de kopgroep die we introduceren. Zowel bij de tussensprint als voor de bergprijs toonde de renner van Corratec zich de rapste vooraan. Stojnic is de enige renner vooraan met al een profzege op zijn naam: hij won 2 keer het Servische kampioenschap tijdrijden, in 2018 en 2020. Hij is in deze Giro bezig aan zijn eerste koers in de World Tour.

clock 13:57 13 uur 57. Een kleine 3 minuten na de kopgroep bereikt ook het peloton de top van de Passo del Bracco. Nu wacht hen een afdaling in 2 trapjes van een kleine 20 kilometer. Daarna is het parcours weer wat malser met een vlak tussenstuk langs de kust. . Een kleine 3 minuten na de kopgroep bereikt ook het peloton de top van de Passo del Bracco. Nu wacht hen een afdaling in 2 trapjes van een kleine 20 kilometer. Daarna is het parcours weer wat malser met een vlak tussenstuk langs de kust.

clock 13:52 Passo del Bracco. Voor het bergklassement lijkt het niet echt belangrijk, maar voor het prijzengeld sprinten de kleinere Italiaanse ploegen natuurlijk gretig mee. Net als bij de tussensprint toont Stojnic zich de snelste op de afgevlakte top van de Passo del Bracco. . 13 uur 52. hill Passo del Bracco Voor het bergklassement lijkt het niet echt belangrijk, maar voor het prijzengeld sprinten de kleinere Italiaanse ploegen natuurlijk gretig mee. Net als bij de tussensprint toont Stojnic zich de snelste op de afgevlakte top van de Passo del Bracco.

clock 13:42 13 uur 42. Status quo op de eerste kilometers van de Passo del Bracco: de 6 aanvallers behouden hun voorgift van 2'30". In het peloton lijkt Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) niet over de beste benen te beschikken vandaag. Hij rijdt zonder veel overschot achteraan het peloton en moet de grote groep zelfs even laten rijden. . Status quo op de eerste kilometers van de Passo del Bracco: de 6 aanvallers behouden hun voorgift van 2'30". In het peloton lijkt Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) niet over de beste benen te beschikken vandaag. Hij rijdt zonder veel overschot achteraan het peloton en moet de grote groep zelfs even laten rijden.

clock 13:39 13 uur 39. Filippo Magli. In zijn eerste volledige seizoen als prof mag Filippo Magli meteen proeven van de ronde van zijn thuisland. Bij zijn team Green Project-Bardiani staan ze erom bekend snel kansen te geven aan jonge renners in de Giro. Gisteren sprintte Magli nog naar een 15e plaats in de rituitslag. Ook eerder dit seizoen in Tirreno-Adriatico smeet de 24-jarige Italiaan zich er een paar keer tussen in de sprintersritten. Met als resultaat een notering rond plekje 20. . Filippo Magli In zijn eerste volledige seizoen als prof mag Filippo Magli meteen proeven van de ronde van zijn thuisland. Bij zijn team Green Project-Bardiani staan ze erom bekend snel kansen te geven aan jonge renners in de Giro. Gisteren sprintte Magli nog naar een 15e plaats in de rituitslag. Ook eerder dit seizoen in Tirreno-Adriatico smeet de 24-jarige Italiaan zich er een paar keer tussen in de sprintersritten. Met als resultaat een notering rond plekje 20.

clock 13:31 13 uur 31. Diego Pablo Sevilla. Met zijn 27 lentes is de Spanjaard van EOLO-Kometa de nestor van het vluchtersgezelschap. Veel ervaring op het hoogste niveau heeft Sevilla nog niet: hij maakt niet alleen zijn Grote Ronde-debuut in deze Giro, maar zelfs zijn debuut in een World Tour-rittenkoers. De erelijst van Sevilla oogt ook nog maagdelijk wit. Het zou al heel raar moeten lopen mocht daar vandaag verandering in komen. De Giro van zijn team is natuurlijk al geslaagd door de ritzege van ploegmakker Davide Bais in rit 7. . Diego Pablo Sevilla Met zijn 27 lentes is de Spanjaard van EOLO-Kometa de nestor van het vluchtersgezelschap. Veel ervaring op het hoogste niveau heeft Sevilla nog niet: hij maakt niet alleen zijn Grote Ronde-debuut in deze Giro, maar zelfs zijn debuut in een World Tour-rittenkoers. De erelijst van Sevilla oogt ook nog maagdelijk wit. Het zou al heel raar moeten lopen mocht daar vandaag verandering in komen. De Giro van zijn team is natuurlijk al geslaagd door de ritzege van ploegmakker Davide Bais in rit 7.

clock 13:24 13 uur 24. De voorbereiding op die tussensprint bracht het peloton wat dichter bij de 6 leiders. Het tempo wordt weer gedrukt bij het aansnijden van de eerste kilometers bergop in deze rit. 2'30" is de kloof bij het begin van de Passo del Bracco, een helling van 3e categorie. Geen te zware kost met een gemiddelde van 4,4% en een lengte van 10 kilometer. . De voorbereiding op die tussensprint bracht het peloton wat dichter bij de 6 leiders. Het tempo wordt weer gedrukt bij het aansnijden van de eerste kilometers bergop in deze rit. 2'30" is de kloof bij het begin van de Passo del Bracco, een helling van 3e categorie. Geen te zware kost met een gemiddelde van 4,4% en een lengte van 10 kilometer.