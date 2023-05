LIVE: koninklijke massaspurt in de maak, opgave Hart na valpartij

clock 16:50 16 uur 50. Enkele rotondes in de laatste 10 kilometer zorgen voor wat splitsingen in het peloton, maar alles gaat gelukkig goed. Nu nog veilig door die laatste bocht komen op 500 meter van het einde. . Enkele rotondes in de laatste 10 kilometer zorgen voor wat splitsingen in het peloton, maar alles gaat gelukkig goed. Nu nog veilig door die laatste bocht komen op 500 meter van het einde.

clock 16:47 16 uur 47. Het peloton krijgt Rex nu in het vizier, zijn avontuur zal er weldra op zitten. Zo lijkt het een rustige sprintersrit met een standaard koersverloop, maar niets is minder waar. Vraag dat maar aan Ineos-Grenadiers...

clock 16:42 20 seconden. Bewonderenswaardig hoe Rex zich over zijn stuur blijft buigen, maar in het peloton is er in tegenstelling tot gisteren wel nog genoeg werkvolk aanwezig. Trek-Segafredo heeft zijn treintje voor Mads Pedersen al op de rails gezet. 16 uur 42. time difference 20 seconden

clock 16:40 16 uur 40. Nog 17 kilometer. Met een rotvaart stormt het peloton richting Tortona. Altijd tricky , massaspurten na lichtjes dalende aanlopen zoals deze. Al ligt er wel nog een bocht op 500 meter van het einde die de vaart in volle sprint er wat uit zal halen. Het is uiteraard zaak om daar al in de eerste posities op te draaien als je de massasprint wil winnen.

clock 16:38 16 uur 38. Rex Solo. Laurenz Rex steekt zijn hand uit naar de prijs voor de strijdlust van de dag. Hij laat zijn Servische metgezel achter en verdedigt in zijn eentje een voorsprong van 25 op het peloton.

clock 16:33 16 uur 33. Trek-Segafredo en Movistar slaan de handen in elkaar en organiseren de achtervolging op het kopduo Rex-Stojnic. Hun voorgift: 40 seconden met nog een goeie 20 kilometer te gaan.

clock 16:32 16 uur 32. Waar is Groves? De enige topsprinter over wiens doen en laten we op dit moment geen duidelijkheid hebben, is Kaden Groves. De Australiër van Alpecin-Deceuninck rijdt al heel de dag in de staart van de koers, dus de kans lijkt klein dat hij opeens zal meedoen om de overwinning in Tortona.

clock 16:25 16 uur 25. Het blijft opletten, zo bewijst Stojnic in de kopgroep. De regen valt steeds meer uit de Italiaanse hemelsluizen waardoor de Serviër zich bijna liet verrassen in een glibberige bocht. De wegen in deze laatste 30 kilometer gaan bovendien allemaal vals plat in dalende lijn. Hoge snelheden dus, die wel eens gevaarlijk zouden kunnen blijken in de finale.

clock 16:23 16 uur 23. Ook zeker in het peloton: Fernando Gaviria. Zijn ploegmaats van Movistar draaien mee aan kop van het peloton.

clock 16:22 16 uur 22. Kopduo met Laurenz Rex. Het is vechten tegen de bierkaai, maar Laurenz Rex en Veljko Stojnic geven niet op. Zij blijven doorbeuken met hun voorgift van 1 minuut op het peloton, waar Trek-Segafredo het heft weer in handen heeft genomen.

clock 16:19 16 uur 19. Sivakov op grote achterstand. Pavel Sivakov, nog een slachtoffer van de Ineos-valpartij daarnet, rijdt ver in de achtergrond van de koers. De nummer 8 van het algemeen klassement kunnen we dus ook schrappen uit de top 10. Hopelijk voor Sivakov valt de schade mee en kan hij zijn Giro nog vervolgen. Wel zijn er in 1 klap 2 renners van Ineos weggevallen uit de top van het klassement. Een zware dobber voor de Britse formatie.

clock 16:15 40 seconden. De 4 koplopers hebben nog een voorsprong van 40 seconden op de voorwacht van het peloton. Daar zien we Cavendish weer terugkeren in de afdaling, zo was het een snellere inhaaljacht dan gedacht. 16 uur 15. time difference 40 seconden

clock 16:12 16 uur 12. Stojnic pakt 5 op 5. Alles wat er te rapen viel, was voor de Serviër van Corratec vandaag. Hij heeft op die manier een aardig zakcentje verdiend onderweg. In het peloton troept het weer wat samen, maar Cavendish zien we naar boven krasselen. Voor de Brit beloven de laatste 40 kilometer een inhaaljacht te worden.

clock 16:09 16 uur 09. Ook het peloton wordt helemaal aan flarden gereden door Jayco-AlUla. Overal ontstaan er scheurtjes, het eerste deel van het peloton bestaat slechts uit een man of 40. Snelle mannen die van de partij zijn: uiteraard Matthews zelf, Mads Pedersen en Pascal Ackermann.

clock 16:09 16 uur 09. Kopgroep uitgedund. Konychev en Sevilla zijn de eersten die hun vluchtgezellen moeten laten rijden. Onze landgenoot Laurenz Rex is nog wel van de partij.

clock 16:08 16 uur 08. Ook Magnus Cort, de ritwinnaar van gisteren, zit achteraan het peloton. Wie we wel vooraan zien, zijn roze trui Thomas en ploeggenoot De Plus. Een goed teken na hun valpartij een halfuur geleden.

clock 16:06 16 uur 06. Bij Jayco-AlUla willen ze de gashendel nog wel eens opendraaien op 2 kilometer van de top. Het zal geen deugd doen voor Kaden Groves, die eerder al in moeilijkheden zat.

clock 16:02 Passo della Castagnola. De gegevens: 5 kilometer een 4,5% gemiddeld. Andermaal geen al te zware kost dus. Worden er op deze helling toch nog wat sprinters overboord gegooid? 16 uur 02. hill Passo della Castagnola

clock 15:59 Busalla. 4 op 4 voor Stojnic: de Serviër pakt ook de tweede tussensprint van de dag. Scoort hij zo meteen op de Passo della Castagnola een perfecte score van 5 op 5? 15 uur 59. sprint point Busalla