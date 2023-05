De langste etappe in de Giro wordt in code geel gereden

Gisteren kon een sterke vluchtersgroep uit de greep blijven van de sprintersploegen. Toen hadden we 2.600 hoogtemeters, maar vooral in het eerste deel van de rit. Vandaag zijn er toch ook weer 2.100 hoogtemeters, maar de bulten zijn minder robuust, we krijgen er 2 van derde categorie en 1 van vierde. Krijgen we in de sterfplaats van Fausto Coppi eindelijk een koninklijke sprint zonder turbulentie? Dat wordt alvast niet evident.

07 uur 30. Langste rit in code geel. Vandaag staat de langste etappe in deze Giro op het menu: tussen Camaiore en Tortona ligt 219 km. En wellicht is de regen en wind ook weer van de partij: Italië wordt geteisterd door noodweer. In Cesena, zondag nog aankomst van de tijdrit, zijn de rivieren buiten hun oevers getreden. In de stad is de noodtoestand uitgeroepen, de regio van Emilia-Romagna en Marken krijgt code oranje mee. Het peloton zit ondertussen aan de andere kant van de laars, het kreeg gisteren in rit 10 ook de volle regenlaag, en rijdt in code geel vanwege wind, onweersbuien en regen. .