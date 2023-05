LIVE: Rust keert terug in het peloton na zenuwachtige beginfase, zieke Vlasov in de problemen

clock 13:20 13 uur 20. Stand van zaken. Regenen doet het nog steeds, maar de sportieve storm is toch wat gaan liggen. Het peloton volgt op 3 minuten van het aanvallende duo Derek Gee en Alessandro De Marchi. In niemandsland proberen Magnus Cort en ritwinnaar/bergtrui Davide Bais individueel de oversteek nog te maken. Bij de gelosten worden onder anderen Mads Pedersen, Aleksandr Vlasov en ook Bauke Mollema gemeld. De weersomstandigheden en zenuwachtige beginfase hebben er serieus ingehakt bij velen. . Stand van zaken Regenen doet het nog steeds, maar de sportieve storm is toch wat gaan liggen. Het peloton volgt op 3 minuten van het aanvallende duo Derek Gee en Alessandro De Marchi. In niemandsland proberen Magnus Cort en ritwinnaar/bergtrui Davide Bais individueel de oversteek nog te maken. Bij de gelosten worden onder anderen Mads Pedersen, Aleksandr Vlasov en ook Bauke Mollema gemeld. De weersomstandigheden en zenuwachtige beginfase hebben er serieus ingehakt bij velen.

clock 13:13 13 uur 13. Remco Evenepoel vertelde ons dat we onze motivatie niet mochten kwijtraken. Hij moedigde ons aan om de kracht van the Wolfpack te tonen en te vechten voor ritzeges. Pieter Serry, Soudal-Quick Step.

clock 13:12 13 uur 12. Pieter Serry: "Nieuwe maatregelen zijn nu zinloos". Pieter Serry: "Nieuwe maatregelen zijn nu zinloos"

clock 13:07 13 uur 07. Controle. Een slim schijnmanoeuvre van Ineos. Door het meeglippen van Tao Geoghegan Hart kropen andere ploegen uit hun schulp. De Brit wordt opnieuw gegrepen en de controle keert zo terug in het peloton. Dit is goed nieuws voor de vele gelosten. Zo krijgt ook Mads Pedersen de kans om eventueel opnieuw de aansluiting te maken.

clock 13:05 13 uur 05. 2 eenzame vluchters gaan een dagje in de regen tegemoet.

clock 13:04 13 uur 04. Slecht nieuws uit het kamp van Bora-Hansgrohe. Aleksandr Vlasov - die eerder in deze etappe de rol al moest lossen in het peloton - zou ziek op zijn fiets zitten. Afstappen doet hij voorlopig niet, maar zijn klassementsambities lijken alvast voor de vuilbak.

clock 12:56 12 uur 56. Go go Geoghegan Hart. Slag om slinger proberen er nog renners de oversteek te maken naar het vluchtersduo Gee en De Marchi. Magnus Cort lijkt alvast de aansluiting te kunnen maken en ook achter de Deen van EF is er opnieuw animo. Het is zowaar Tao Geoghegan Hart - de nummer 2 in het klassement - die zijn kans gaat in alle tumult.

clock 12:54 12 uur 54. Soudal-Quick Step is niet van start gegaan als een geslagen hond. Integendeel. Na Vaervaeke en Cattaneo probeert nu ook Ilan Van Wilder mee te springen in de ontsnapping. Ploegleider Klaas Lodewyck vertelde vanmorgen nog dat de ploeg "supergemotiveerd" was om nog een rit te pakken. Die queeste laat alvast niet lang op zich wachten.

clock 12:49 12 uur 49. Klaas Lodewyck: "We zouden nu graag nog een ritje winnen". Klaas Lodewyck: "We zouden nu graag nog een ritje winnen"

clock 12:42 12 uur 42. Vlasov in de problemen. Wat een bizarre beginfase. Na amper 10 kilometer staat de achterdeur van het peloton al wagenwijd open. Het grootste slachtoffer is klassementsman Aleksandr Vlasov. Daarnaast spat ook de kopgroep uit elkaar. Enkel De Marchi en Derek Gee blijven nog over na het beulenwerk. De weersomstandigheden vallen vandaag niet te onderschatten.

clock 12:42 12 uur 42. Soudal-Quick Step toont zich ook zonder Remco Evenepoel.

clock 12:36 12 uur 36. De bussen, die de renners uit voorzorg volgden, hebben het bericht gekregen om toch gewoon naar de finish te trekken. Is dit de officieuze bevestiging dat de etappe - ondanks de barre weersomstandigheden - toch gewoon volledig verreden zal worden?

clock 12:30 12 uur 30. Soudal-Quick Step meteen strijdvaardig. Change of plans. Zonder kopman Remco Evenepoel moet Soudal-Quick Step improviseren. Zo toont de ploeg zich meteen zeer bedrijvig in de beginfase. Zowel Mattia Cattaneo als Louis Vervaeke zijn mee met het aanvallende kwintet. Hun medevluchters zijn Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), Derek Gee (Israel-Premier Tech) en Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo).



clock 12:24 12 uur 24. Enkel laatste 70 kilometer? Het zou Italië niet zijn als er al duidelijkheid was over het al dan niet inkorten van de etappe. De renners zijn al stevig aan het koersen, maar ondertussen is de organisatie de situatie nog steeds aan het bespreken met alle stakeholders. Het plan B dat - volgens de voorzitter van de rennersvakbond, Adam Hansen - voorlopig op tafel ligt: iedereen de bus in en enkel de laatste 70 kilometer afwerken.

clock 12:20 12 uur 20 match begonnen start time Andiamo! Primoz Roglic is nog wat aan het prullen aan zijn fiets, maar ondertussen bolt het peloton over de officiële startstreep van de 10e rit. Meteen proberen er enkele renners zich los te rukken van de rest. Onze landgenoot Harm Vanhoucke is alvast de eerste die zich probeert op te warmen met een speldenprik.

clock 12:05 12 uur 05. Rit wordt (voorlopig) niet ingekort. Volgens de laatste berichten uit Italië gaat de rit gewoon van start zoals gepland. De ploegbussen volgen echter in het spoor van het peloton. Een voorzorgsmaatregel zodat de renners daar onderdak kunnen zoeken als de omstandigheden te slecht zouden worden. Dit geldt vooral voor de passage over de col van tweede categorie, waar de thermometer momenteel op -2 graden Celsius staat.