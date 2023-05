LIVE: Peloton maakt jacht op sterk trio met onder meer Magnus Cort in uitgeregende 10e rit

clock 16:00 16 uur . Soudal-Quick Step voor Ballerini? Heeft Soudal-Quick Step een plannetje met Davide Ballerini? De ploeg zet alvast Louis Vervaeke op kop van het peloton om Bahrain-Victorious steun te bieden. Het hoopt zo om enerzijds Cavendish en Ackermann niet te laten aansluiten en anderzijds om de vluchters bij de lurven te vatten. . Soudal-Quick Step voor Ballerini? Heeft Soudal-Quick Step een plannetje met Davide Ballerini? De ploeg zet alvast Louis Vervaeke op kop van het peloton om Bahrain-Victorious steun te bieden. Het hoopt zo om enerzijds Cavendish en Ackermann niet te laten aansluiten en anderzijds om de vluchters bij de lurven te vatten.

clock 15:55 15 uur 55. De voorsprong van de vluchters slinkt zienderogen. Krijgen we dan toch de voorspelde sprint? Achter het peloton lijken er alvast enkele snelle mannen opnieuw aan te sluiten. Mads Pedersen haakt zijn wagonnetje opnieuw aan en ook de ploegen van Mark Cavendish en Pascal Ackermannn zijn goed op weg om hun sprinter opnieuw in stelling te brengen.

clock 15:42 15 uur 42. Stand van zaken. Met nog 75 kilometer voor de boeg, hebben Magnus Cort en co nog een voorsprong van twee en een halve minuut op het peloton - dat inmiddels de bende van Bahrain opgerold heeft. Davide Bais bolt ergens in niemandsland rond.



clock 15:39 Monteperpoli . Vooraleer de renners beginnen aan de relatief vlakke eindfase, botsen ze nog op een muurtje. De Monteperpoli is bijna drie kilometer lang aan een gemiddelde van 7,8%. Dit is toch even vloeken voor de verkleumde renners. De vluchters beginnen met een bonus van 3 minuten aan het laatste klimobstakel van de dag. . 15 uur 39. mountain Monteperpoli



clock 15:35 15 uur 35. Valpartij Vine en Barta. De glibberige omstandigheden eisen hun slachtoffers op. De Amerikaan van Movistar Will Barta mist zijn bocht en plooit zijn fiets in tweeën tegen de muur. UAE-schaduwkopman Jay Vine deelt eveneens in de klappen.

clock 15:24 15 uur 24. De waaghalzen van Bahrain-Victorious lijken de strijd te staken. Het doel heiligt niet altijd de middelen. In de ploegauto lijken ze ook door te hebben dat er weinig te winnen valt met dit manoeuvre, zeker omdat er straks nog een zeventigtal relatief vlakke kilometers volgen.

clock 15:20 15 uur 20. Coup van Bahrain-Victorious in afdaling. Animo in het peloton. De kamikaze-crew van Bahrain-Victorious gebruikt de afdaling om weg te snellen van het peloton. Ritwinnaar Jonathan Milan, Damiano Caruso en slechtvalk Andrea Pasqualon vliegen met gierende remmen door de bochten. Enkel Sivakov van Ineos durft het aan om te volgen.

clock 15:19 15 uur 19. Probleempje voor Gaviria in de afdaling.

clock 15:18 Gaviria aan de vangrail. Het gaat van kwaad naar erger voor Fernando Gaviria. De snelle man van Movistar leek initieel nog goed in orde te zijn in het begin van de rit. Hij liet zijn ploeg niet voor niets het tempo opvoeren. Maar met de top van de beklimming in zicht, moest hij het peloton uitzwaaien. In een poging om tijdens de afdaling opnieuw terreinwinst te boeken, eindigt hij te voet aan de kant. . 15 uur 18. fall

clock 15:02 15 uur 02. Watertrappelen. Het is opletten geblazen voor de renners, die momenteel aan de lange afdaling van de Passo delle Radici bezig zijn. Het glibberige wegdek ligt bedekt onder de bladeren en de plassen. De mannen van Ineos bouwen dan ook de nodige voorzichtigheid in. De vluchters net iets minder. Vooral De Marchi duikt als een waterballerina naar beneden. Davide Bais heeft geen zin in een schuiver en laat lopen.



clock 14:57 14 uur 57. Gaviria trekt zich terug om van outfit te wisselen. Het signaal voor zijn ploeg om de kop van het peloton over te leveren aan anderen. Het plichtsbewuste Ineos schuift op en neemt het commando over, maar de Grenadiers zullen niet volle petrol achter de ongevaarlijke vluchters knallen. Integendeel.

clock 14:55 14 uur 55. Team Ineos controleert in het peloton.

clock 14:50 4'30" voor Cort en co. Het vluchterskwartet komt aan op het dak van de etappe. Op de top van de Passo delle Radici hebben Bais - die overigens opnieuw een uitstekende zaak doet voor het bergklassement - De Marchi, Gee en Cort een mooie voorsprong van vier en een halve minuut. Nu volgt een lange afdaling en nog een relatief vlakke eindfase, ziet het peloton dit sterke viertal nog terug? . 14 uur 50. time point

clock 14:43 14 uur 43. Er is meer verantwoordelijkheidszin bij de ene dokter dan bij de andere. Dit virus is geen virus zoals een ander. Peter Lagour, dokter van Alpecin-Deceuninck.

clock 14:43 14 uur 43.

clock 14:32 14 uur 32. Favorieten? Het klassieke kat-en-muisspelletje tussen de ploegen van de sterke sprinters en de vluchters is volop aan de gang. Gee, De Marchi, Cort en Bais hopen ongetwijfeld vooruit te blijven voor de dagzege, maar dat zullen ploegen als Trek-Segafredo, Movistar, Jayco-AlUla en Bahrain-Victorious niet zomaar laten gebeuren. Die blokken hebben met Mads Pedersen, Fernando Gaviria, Michael Matthews en Jonathan Milan een explosieveling in hun rangen die ook wat hoogtemeters kunnen verteren. Het lijken - met deze koerssituatie - dan ook de uitgesproken favorieten voor de dagzege. Dat Movistar momenteel meester speelt over het peloton, is geen verrassing: van het viertal heeft enkel Gaviria nog geen streepje achter zijn naam staan. Ook Kaden Groves lijkt een kandidaat op de overwinning. De snelle man van Alpecin-Deceuninck kan een bergje op en heeft zijn snelle benen in de vijfde rit al geëtaleerd, maar voorlopig is hij in geen velden of wegen te bespeuren.

Ook Kaden Groves lijkt een kandidaat op de overwinning. De snelle man van Alpecin-Deceuninck kan een bergje op en heeft zijn snelle benen in de vijfde rit al geëtaleerd, maar voorlopig is hij in geen velden of wegen te bespeuren.

clock 14:30 14 uur 30. Leknessund mist zijn roze trui.

clock 14:27 Movistar verricht beulenwerk in beestachtig weer. 14 uur 27. Movistar verricht beulenwerk in beestachtig weer.