LIVE: Opnieuw hondenweer in de Giro, Thomas neemt (dan toch) het roze van Evenepoel over

10 uur 47. Vluchten of sprinten? Het peloton in de 106e Ronde van Italië heeft er een verdiende rustdag op zitten. Vandaag begint de 2e week met een trip die uitnodigt om te sprinten. Al gaat het in de eerste helft wel bergop. Met 2.600 hoogtemeters kunnen we verre van een vlakke rit spreken, maar de top van de col van 2e categorie onderweg ligt op meer dan 100 kilometer van de finish in Viareggio. Sterke vluchters komen mogelijk ook aan hun trekken. .

08 uur 47. Geen roze (Remco). Remco Evenepoel had zondag de leiderstrui heroverd in de tijdrit, maar hij zal die niet meer kunnen verdedigen.Zondagavond stapte de wereldkampioen uit de koers, nadat hij positief getest had op corona. Het is nog maar de vraag of we vandaag het roze zullen zien in het peloton. De nieuwe leider is Geraint Thomas, maar het is niet duidelijk of die de trui zal aantrekken. In principe wordt Evenepoel vandaag geregistreerd als DNS (Did not start). Daarmee is hij pas officieel zijn roze trui kwijt. Blijkbaar zou de organisatie de keuze laten aan Thomas of hij vandaag het roze wil aantrekken, dan wel - desgevallend - morgen. .