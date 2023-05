LIVE: Opnieuw hondenweer in de Giro, organisatie onderzoekt of rit ingekort moet worden

clock 12:03 12 uur 03. Of dit de Giro is waarvan ik droomde? Ik had toch gehoopt op een Italiaans zonnetje. Dat zit er vandaag opnieuw niet in. Gelukkig ben ik goed hersteld na de rustdag. Het is hopen op een sprint, maar ook de vluchters lonken naar deze etappe. Arne Marit. Of dit de Giro is waarvan ik droomde? Ik had toch gehoopt op een Italiaans zonnetje. Dat zit er vandaag opnieuw niet in. Gelukkig ben ik goed hersteld na de rustdag. Het is hopen op een sprint, maar ook de vluchters lonken naar deze etappe. Arne Marit

clock 11:43 Sommige renners zijn nu al paraplu. Dat belooft ... . 11 uur 43. Sommige renners zijn nu al paraplu. Dat belooft ...

clock 11:37 Toen waren ze al met 6. Corona blijft de Ronde van Italië domineren. Intermarché-Circus-Wanty neemt dan toch afscheid van coronapatiënt Sven Erik Bystrøm. Zijn ploegmakker Rein Taaramäe moet met maag- en darmproblemen eveneens verstek laten gaan. Eerder stapten Stefan Küng (rust), Domenico Pozzovivo (corona) en Mads Würtz Schmidt (ziekte) al uit de race. Callum Scotson van Jayco-AlUla dikt de teller van de dag inmiddels aan tot 6 opgaven, ook de Australië van Jayco-AlUla is niet opgewassen tegen corona. . 11 uur 37. give up Toen waren ze al met 6 Corona blijft de Ronde van Italië domineren. Intermarché-Circus-Wanty neemt dan toch afscheid van coronapatiënt Sven Erik Bystrøm. Zijn ploegmakker Rein Taaramäe moet met maag- en darmproblemen eveneens verstek laten gaan. Eerder stapten Stefan Küng (rust), Domenico Pozzovivo (corona) en Mads Würtz Schmidt (ziekte) al uit de race. Callum Scotson van Jayco-AlUla dikt de teller van de dag inmiddels aan tot 6 opgaven, ook de Australië van Jayco-AlUla is niet opgewassen tegen corona.

clock 11:25 11 uur 25. Wordt ook rit van vandaag ingekort? De organisatie buigt zich momenteel over het vraagstuk of de rit van vandaag ingekort moet worden. "We wachten op een beslissing, maar misschien zal er - door de koude en de regen - geknipt worden in de rit. We zitten naast de radio te wachten op een uitspraak", klinkt het bij Corratec-renner Charlie Quarterman. . Wordt ook rit van vandaag ingekort? De organisatie buigt zich momenteel over het vraagstuk of de rit van vandaag ingekort moet worden. "We wachten op een beslissing, maar misschien zal er - door de koude en de regen - geknipt worden in de rit. We zitten naast de radio te wachten op een uitspraak", klinkt het bij Corratec-renner Charlie Quarterman.



clock 11:21 11 uur 21.

clock 11:16 11 uur 16. Top 5 op 22 seconden. 1 Geraint Thomas (GBr) Ineos 34u34'28" 2 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma + 2" 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos + 5" 4 João Almeida (Por) UAE + 22" 5 Andreas Leknessund (Noo) DSM + 22" 6 Aleksander Vlasov BORA-hansgrohe + 1'03" 7 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious + 1'18" 8 Lennard Kämna (Dui) BORA-hansgrohe + 1'52" 9 Pavel Siakov (Fra) Ineos + 2'25" 10 Jay Vine (Aus) UAE + 2'34" . Top 5 op 22 seconden 1 Geraint Thomas (GBr) Ineos 34u34'28" 2 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma + 2" 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos + 5" 4 João Almeida (Por) UAE + 22" 5 Andreas Leknessund (Noo) DSM + 22" 6 Aleksander Vlasov BORA-hansgrohe + 1'03" 7 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious + 1'18" 8 Lennard Kämna (Dui) BORA-hansgrohe

clock 11:05 11 uur 05. Grand-Saint-Bernard light. De kogel is door de kerk. Het hing al even in de lucht, maar organisator RCS heeft vandaag officieel beslist dat de 13e etappe niet over de volledige Col du Grand-Saint-Bernard zal voeren. Dit vanwege de hevige sneeuwval de laatste dagen en een hoog risico op lawines. Door de parcourswijziging is de rit ingekort van 206 naar 199 kilometer. In plaats van de volledige beklimming zullen de renners in de rit naar Crans-Montana door de 600 meter lager gelegen tunnel rijden, waardoor de top nu op 1.878 meter hoogte ligt. . Grand-Saint-Bernard light De kogel is door de kerk. Het hing al even in de lucht, maar organisator RCS heeft vandaag officieel beslist dat de 13e etappe niet over de volledige Col du Grand-Saint-Bernard zal voeren. Dit vanwege de hevige sneeuwval de laatste dagen en een hoog risico op lawines.



clock 11:05 11 uur 05. Giro Giro-organisatie kort 13e etappe in door hevige sneeuwval op Col du Grand-Saint-Bernard

clock 11:05 Rust voor Küng, corona bij Pozzovivo. Het Giro-peloton is bezig aan een stevige afslankkuur. Naast Remco Evenepoel gaat ook Stefan Küng niet meer van start in de 10e rit. De Zwitserse tempobeul neemt - na een stevig voorjaar - even pauze. Daarnaast deelt ook Israel-Premier Tech in de klappen. Het verliest vandaag met Domenico Pozzovivo en Mads Würtz Schmidt plotsklaps twee pionnen. Klassementsman Pozzovivo heeft corona, zijn ploegmakker testte niet positief, maar staakt de strijd met ziekteverschijnselen. . 11 uur 05. give up Rust voor Küng, corona bij Pozzovivo Het Giro-peloton is bezig aan een stevige afslankkuur. Naast Remco Evenepoel gaat ook Stefan Küng niet meer van start in de 10e rit. De Zwitserse tempobeul neemt - na een stevig voorjaar - even pauze. Daarnaast deelt ook Israel-Premier Tech in de klappen. Het verliest vandaag met Domenico Pozzovivo en Mads Würtz Schmidt plotsklaps twee pionnen. Klassementsman Pozzovivo heeft corona, zijn ploegmakker testte niet positief, maar staakt de strijd met ziekteverschijnselen.

clock 10:54 10 uur 54. Het post-Evenepoel-tijdperk. Het hart van de Belgische wielerfan bloedt sinds zondagavond: de wereldkampioen ligt uit de Ronde van Italië. Maar de wereld draait door en het peloton telt nog genoeg kampioenen om er een spetterend festijn van te maken. Wij zien alvast genoeg redenen om de Giro op de voet te blijven volgen. Van Belgische ontbolstering tot spektakelweek als ontknoping: lees hieronder meer. . Het post-Evenepoel-tijdperk Het hart van de Belgische wielerfan bloedt sinds zondagavond: de wereldkampioen ligt uit de Ronde van Italië. Maar de wereld draait door en het peloton telt nog genoeg kampioenen om er een spetterend festijn van te maken. Wij zien alvast genoeg redenen om de Giro op de voet te blijven volgen. Van Belgische ontbolstering tot spektakelweek als ontknoping: lees hieronder meer.

clock 10:54 10 uur 54. Giro Schaken, bibberen en nieuwe kansen: waarom de Giro nog altijd boeiend blijft

clock 10:50 Geraint Thomas zal vandaag in het roze van Remco Evenepoel van start gaan. De 36-jarige kopman van Ineos kreeg alvast de zegen van Patrick Lefevere. 10 uur 50. Geraint Thomas zal vandaag in het roze van Remco Evenepoel van start gaan. De 36-jarige kopman van Ineos kreeg alvast de zegen van Patrick Lefevere.

clock 10:47 10 uur 47. Vluchten of sprinten? Het peloton in de 106e Ronde van Italië heeft er een verdiende rustdag op zitten. Vandaag begint de 2e week met een trip die uitnodigt om te sprinten. Al gaat het in de eerste helft wel bergop. Met 2.600 hoogtemeters kunnen we verre van een vlakke rit spreken, maar de top van de col van 2e categorie onderweg ligt op meer dan 100 kilometer van de finish in Viareggio. Sterke vluchters komen mogelijk ook aan hun trekken. . Vluchten of sprinten? Het peloton in de 106e Ronde van Italië heeft er een verdiende rustdag op zitten. Vandaag begint de 2e week met een trip die uitnodigt om te sprinten. Al gaat het in de eerste helft wel bergop.



clock 10:46 Het venijn zit in het voorgerecht. 10 uur 46. Het venijn zit in het voorgerecht.

clock 10:40 Regen, regen en nog eens regen. De Italiaanse versie van Sabine Hagedoren heeft de renners vanmorgen opnieuw geen leuk nieuws gebracht. Tot nu toe heeft het peloton in de Giro nog maar weinig kunnen genieten van het zonnetje en ook vandaag zullen ze zich weer goed moeten induffelen. Het lokale weerbericht geeft aan dat het de volledige dag zal regenen. Opnieuw een aanslag op de fragiele topsportlichamen van de renners. . 10 uur 40. rain Regen, regen en nog eens regen De Italiaanse versie van Sabine Hagedoren heeft de renners vanmorgen opnieuw geen leuk nieuws gebracht. Tot nu toe heeft het peloton in de Giro nog maar weinig kunnen genieten van het zonnetje en ook vandaag zullen ze zich weer goed moeten induffelen. Het lokale weerbericht geeft aan dat het de volledige dag zal regenen. Opnieuw een aanslag op de fragiele topsportlichamen van de renners.

clock 10:40 Here we go again ... 10 uur 40. Here we go again ...

clock 09:54 09 uur 54. Wel roze Thomas. In zijn podcast laat Geraint Thomas er geen twijfel over bestaan: hij verschijnt straks in de maglia rosa aan de start. . Wel roze Thomas In zijn podcast laat Geraint Thomas er geen twijfel over bestaan: hij verschijnt straks in de maglia rosa aan de start.