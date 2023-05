Tik! Tak! Aftellen naar het gevecht tegen de klok in de Ronde van Italië

Louis Vervaeke is klaar voor zijn 7e grote ronde. Hij speelt een belangrijke rol in de trein rond Remco Evenepoel.

Na een relatief vlakke tijdrit gaat het in de finale nog goed bergop tussen Fossacesia en aankomstplaats Ortona. Is dit het stuk waar Evenepoel het verschil moet maken op Filippo Ganna?

Dit is ze dan: de definitieve (?) ploeg van Jumbo-Visma. In de laatste week werd die door corona en een valpartij van Tratnik - gisteren nog - keer op keer door elkaar geschud.

De communicatieman van Soudal-Quick Step heeft er zin in:

Tactische tijdrit in de Giro? "Evenepoel zou de eerste roze trui beter aan Ganna geven"

21 uur 18. Ook Rudy Molard aangereden. Niet alleen Jan Tratnik is tijdens zijn laatste training voor de Giro van de weg gemaaid. Ook Rudy Molard kwam vrijdag in aanraking met een voertuig, zo meldt zijn ploeg Groupama-FDJ. In tegenstelling tot Tratnik kan Molard morgen wel van start gaan. "Onderzoeken hebben uitgewezen dat hij gewoon zal kunnen koersen", klinkt het. .