Nog meer ongelukken vlak voor de Giro: ook Rudy Molard wordt aangereden, maar kan wel starten

Of de eerste etappe echt doorslaggevend zal zijn in de eindafrekening, valt te betwijfelen als je kijkt naar wat er nadien nog allemaal op het bord van de renners wordt opgeschept.



Maar voor Remco Evenepoel is de openingsdag meteen een ijkpunt. Een tijdrit van 19,6 kilometer in de Abruzzen trapt deze Giro af.



Een oud treinspoor is omgetoverd in een fietspad langs de kust en is spek voor de bek van de snelheidstreinen.



Bekijk het grondplan: linea recta. Je komt geen bocht tegen tot de renners afslaan richting finishplaats Ortona.



Op 3 kilometer van de finish loopt het wegdek met enkele haarspeldbochten pittig op, daarna vlakt het weer uit. Bekijkt Evenepoel na dag 1 de Giro al door een roze bril? Of zijn Filippo Ganna, Stefan Küng of Primoz Roglic sneller?