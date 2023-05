LIVE: Pedersen in hot seat, pakt Evenepoel straks roze in openingstijdrit van de Giro?

Fase per fase

clock 15:38 15 uur 38. De tijd van Pedersen zal wel nog eventjes blijven staan. Het is, om eerlijk te zijn, gewoon wachten op de tijden van Evenepoel en Ganna straks. . De tijd van Pedersen zal wel nog eventjes blijven staan. Het is, om eerlijk te zijn, gewoon wachten op de tijden van Evenepoel en Ganna straks.

clock 15:36 15 uur 36. Belangrijkste renners. 13.50 uur (eerste) Laurens Huys 24:28 14.23 uur Rohan Dennis (Aus) 23:20 15.13 uur Hugh Carthy (GBr) 23:14 15.28 uur Ilan Van Wilder 15.33 uur Tao Geoghegan Hart (GBr) 15.45 uur Jack Haig (Aus) 15.46 uur Jay Vine (Aus) 16.08 uur Joao Almeida (Por) 16.15 uur Geraint Thomas (GBr) 16.16 uur Lennard Kämna (Dui) 16.34 uur Remco Evenepoel 16.35 uur Primoz Roglic (Svn) 16.36 uur Stefan Küng (Zwi) 16.37 uur Filippo Ganna (Ita) 16.38 uur Aleksandr Vlasov (Rus) 16.45 uur (laatste) Stefano Oldani (Ita) . Belangrijkste renners 13.50 uur (eerste) Laurens Huys 24:28 14.23 uur Rohan Dennis (Aus) 23:20 15.13 uur Hugh Carthy (GBr) 23:14 15.28 uur Ilan Van Wilder

clock 15:36 15 uur 36. Serry: "Op basis van het parcours is Ganna in het voordeel van Remco". Serry: "Op basis van het parcours is Ganna in het voordeel van Remco"

clock 15:34 15 uur 34. De tijdrit is vlak en niet zo technisch. Ganna zal hier wel in het voordeel zijn, al zal Remco ook wel meedoen voor de prijzen. Pieter Serry (ploegmaat Evenepoel). De tijdrit is vlak en niet zo technisch. Ganna zal hier wel in het voordeel zijn, al zal Remco ook wel meedoen voor de prijzen. Pieter Serry (ploegmaat Evenepoel)

clock 15:31 De Italiaanse straten kleuren weer roze. 15 uur 31. De Italiaanse straten kleuren weer roze.

clock 15:28 15 uur 28. 22:20 voor Pedersen. Een nieuwe leider! Ex-wereldkampioen Mads Pedersen zoeft gewoon verder over de helling op het einde en stoot De Bod van zijn troon. . 22:20 voor Pedersen Een nieuwe leider! Ex-wereldkampioen Mads Pedersen zoeft gewoon verder over de helling op het einde en stoot De Bod van zijn troon.

clock 15:24 15 uur 24. Pedersen (Trek-Segafredo) breidt zijn voorsprong uit aan het tweede tussenpunt. Prijkt de Deen straks bovenaan de tussenstand? . Pedersen (Trek-Segafredo) breidt zijn voorsprong uit aan het tweede tussenpunt. Prijkt de Deen straks bovenaan de tussenstand?

clock 15:16 15 uur 16. Mads Pedersen veegt de snelste tijd aan het eerste tussenpunt weg. Dat garandeert nog niks, weten we inmiddels. . Mads Pedersen veegt de snelste tijd aan het eerste tussenpunt weg. Dat garandeert nog niks, weten we inmiddels.

clock 15:12 Pluske is aardig gestart aan deze Giro. 15 uur 12. Pluske is aardig gestart aan deze Giro.

clock 15:11 15 uur 11. Ik vind deze openingstijdrit vooral mentaal heel belangrijk. Dit is een eerste kans. Christophe Vandegoor. Ik vind deze openingstijdrit vooral mentaal heel belangrijk. Dit is een eerste kans. Christophe Vandegoor

clock 15:04 22:32. Dat is op dit moment nog steeds de richttijd. Stefan de Bod zit nog vrij stevig op zijn stoeltje. . 15 uur 04. time difference 22:32 Dat is op dit moment nog steeds de richttijd. Stefan de Bod zit nog vrij stevig op zijn stoeltje.

clock 15:02 15 uur 02. Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) heeft er zin in. Hij klokt halfweg de derde tijd en lijkt klaar voor zijn eerste grote ronde in vier jaar. . Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) heeft er zin in. Hij klokt halfweg de derde tijd en lijkt klaar voor zijn eerste grote ronde in vier jaar.

clock 14:59 14 uur 59. Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) pakt uit aan het eerste meetpunt. Het is maar de vraag of de sprintbom zijn 84 kilo straks snel genoeg over de klim kan sleuren voor een toptijd. . Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) pakt uit aan het eerste meetpunt. Het is maar de vraag of de sprintbom zijn 84 kilo straks snel genoeg over de klim kan sleuren voor een toptijd.

clock 14:55 14 uur 55. Ik verwachtte vandaag niet op mijn best te zijn. Wie de meeste power heeft, wint hier. Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Ik verwachtte vandaag niet op mijn best te zijn. Wie de meeste power heeft, wint hier. Rohan Dennis (Jumbo-Visma)

clock 14:53 14 uur 53. Healy zet de voorlopig zevende tijd neer. . Healy zet de voorlopig zevende tijd neer.

clock 14:52 14 uur 52. Jungels was net iets sneller dan De Bod bij de tussenmetingen, maar aan de finish zijn de rollen omgedraaid. De Zuid-Afrikaan heeft lekker doorgepeerd op het klimmetje in Ortona. . Jungels was net iets sneller dan De Bod bij de tussenmetingen, maar aan de finish zijn de rollen omgedraaid. De Zuid-Afrikaan heeft lekker doorgepeerd op het klimmetje in Ortona.

clock 14:46 14 uur 46. Er zijn ondertussen een heel pak renners op het parcours. De eerste die in de buurt van de 22:32 van De Bod gaat komen, is wellicht Bob Jungels (BORA-hansgrohe). . Er zijn ondertussen een heel pak renners op het parcours. De eerste die in de buurt van de 22:32 van De Bod gaat komen, is wellicht Bob Jungels (BORA-hansgrohe).

clock 14:43 14 uur 43. Healy gaat hard. Ben Healy (EF Education) trekt zijn hoogvorm van in de Ardense klassiekers gewoon door. In zijn trui van Iers kampioen haalt hij de renner die voor hem is gestart gezwind in. . Healy gaat hard Ben Healy (EF Education) trekt zijn hoogvorm van in de Ardense klassiekers gewoon door. In zijn trui van Iers kampioen haalt hij de renner die voor hem is gestart gezwind in.