LIVE: Almeida in de hot seat, pakt Evenepoel straks roze in openingstijdrit van de Giro?

Fase per fase

clock 16:34 16 uur 34. Evenepoel is weg! Remco Evenepoel rijdt voor het eerst in zijn Belgische tijdrittrui. Hij opent het kwartet van de kanonnen, met vlak achter hem Roglic, Küng en Ganna. . Evenepoel is weg! Remco Evenepoel rijdt voor het eerst in zijn Belgische tijdrittrui. Hij opent het kwartet van de kanonnen, met vlak achter hem Roglic, Küng en Ganna.

clock 16:32 16 uur 32. Almeida laat hier zien dat het weleens een bijzonder spannende Ronde van Italië zou kunnen worden. Christophe Vandegoor. Almeida laat hier zien dat het weleens een bijzonder spannende Ronde van Italië zou kunnen worden. Christophe Vandegoor

clock 16:31 16 uur 31. Belangrijkste renners. 13.50 uur (eerste) Laurens Huys 24:28 14.23 uur Rohan Dennis (Aus) 23:20 15.13 uur Hugh Carthy (GBr) 23:14 15.28 uur Ilan Van Wilder 22:30 15.45 uur Jack Haig (Aus) 22:54 15.46 uur Jay Vine (Aus) 22:04 15.53 uur Tao Geoghegan Hart (GBr) 21:58 16.08 uur Joao Almeida (Por) 21:48 16.15 uur Geraint Thomas (GBr) 16.16 uur Lennard Kämna (Dui) 16.34 uur Remco Evenepoel 16.35 uur Primoz Roglic (Svn) 16.36 uur Stefan Küng (Zwi) 16.37 uur Filippo Ganna (Ita) 16.38 uur Aleksandr Vlasov (Rus) 16.45 uur (laatste) Stefano Oldani (Ita) . Belangrijkste renners 13.50 uur (eerste) Laurens Huys 24:28 14.23 uur Rohan Dennis (Aus) 23:20 15.13 uur Hugh Carthy (GBr) 23:14 15.28 uur Ilan Van Wilder 22:30 15.45 uur Jack Haig (Aus) 22:54 15.46 uur Jay Vine (Aus) 22:04 15.53 uur Tao Geoghegan Hart (GBr) 21:58 16.08 uur Joao Almeida (Por) 21:48 16.15 uur Geraint Thomas (GBr)

clock 16:30 16 uur 30. Uitstekende Almeida! Omdat er twee renners vlak voor hem finishen is het nog even gissen naar zijn tijd, maar Joao Almeida wordt de nieuwe leider! Ferme inspanning van de Portugees. . Uitstekende Almeida! Omdat er twee renners vlak voor hem finishen is het nog even gissen naar zijn tijd, maar Joao Almeida wordt de nieuwe leider! Ferme inspanning van de Portugees.

clock 16:28 16 uur 28. Nog even en de tenoren beginnen aan hun tijdrit (en aan hun Giro). . Nog even en de tenoren beginnen aan hun tijdrit (en aan hun Giro).

clock 16:21 16 uur 21. Heel Team UAE staat op scherp. Almeida gaat loeihard in de eerste helft van deze tijdrit. . Heel Team UAE staat op scherp. Almeida gaat loeihard in de eerste helft van deze tijdrit.

clock 16:17 16 uur 17. We komen stilaan op het terrein van de kanshebbers op de eindzege. Joao Almeida en Geraint Thomas zijn van het startpodium gerold. . We komen stilaan op het terrein van de kanshebbers op de eindzege. Joao Almeida en Geraint Thomas zijn van het startpodium gerold.

clock 16:15 16 uur 15. Hart pakt Vine! Een statement van Tao Geoghegan Hart, die als eerste onder de 22 minuten duikt. De Brit neemt de voorlopige leiding over. . Hart pakt Vine! Een statement van Tao Geoghegan Hart, die als eerste onder de 22 minuten duikt. De Brit neemt de voorlopige leiding over.

clock 16:09 16 uur 09. Vine klopt McNulty. Twee seconden is het minieme verschil tussen de twee ploegmaats bij UAE. 22:04 is de nieuwe richttijd. . Vine klopt McNulty Twee seconden is het minieme verschil tussen de twee ploegmaats bij UAE. 22:04 is de nieuwe richttijd.

clock 16:05 16 uur 05. Vine verliest wat van zijn pluimen ten opzichte van McNulty. De winnaar van de Zwift Academy zal uit zijn pijp moeten komen op de slotklim. . Vine verliest wat van zijn pluimen ten opzichte van McNulty. De winnaar van de Zwift Academy zal uit zijn pijp moeten komen op de slotklim.

clock 16:03 16 uur 03. Vine is in ieder geval fris, met dit jaar amper twaalf koersdagen op zijn teller. . Vine is in ieder geval fris, met dit jaar amper twaalf koersdagen op zijn teller.

clock 15:58 15 uur 58. Opgelet, er is een straaljager onderweg! Jay Vine (UAE) zet een bijzonder scherpe tussentijd neer. . Opgelet, er is een straaljager onderweg! Jay Vine (UAE) zet een bijzonder scherpe tussentijd neer.

clock 15:53 15 uur 53. Sterke Van Wilder. Ilan Van Wilder (Soudal-Quick-Step) is in orde, dat mag duidelijk zijn! Hij bolt over de streep na 22:30, goed voor een voorlopig derde tijd. Stevig! . Sterke Van Wilder Ilan Van Wilder (Soudal-Quick-Step) is in orde, dat mag duidelijk zijn! Hij bolt over de streep na 22:30, goed voor een voorlopig derde tijd. Stevig!

clock 15:53 15 uur 53. Dit is een parcours voor echte tijdrijders, ik denk een goed parcours voor Ganna. Of Remco (lacht). Laurens De Plus (Ineos). Dit is een parcours voor echte tijdrijders, ik denk een goed parcours voor Ganna. Of Remco (lacht). Laurens De Plus (Ineos)

clock 15:53 15 uur 53. De Plus: "Dit is een parcours voor echte tijdrijders, echt iets voor Ganna". De Plus: "Dit is een parcours voor echte tijdrijders, echt iets voor Ganna"

clock 15:50 15 uur 50. McNulty was op het klimmetje stukken sneller dan de rest. Hij vlamde naar boven met 43,448 km/h, Toms Skujins staat met 39,842 km/h niet eens op de foto. . McNulty was op het klimmetje stukken sneller dan de rest. Hij vlamde naar boven met 43,448 km/h, Toms Skujins staat met 39,842 km/h niet eens op de foto.

clock 15:48 15 uur 48. Evenepoel is zich ondertussen aan het opwarmen op de rollen, de rits volledig open en prop in de neus. . Evenepoel is zich ondertussen aan het opwarmen op de rollen, de rits volledig open en prop in de neus.

clock 15:46 15 uur 46. Uit het niets! Brandon McNulty (UAE) is als een speer de helling naar Ortona opgereden. We hebben geen tussentijden van hem doorgekregen, maar hij finisht in 22:06. Pedersen wordt van zijn stoel gesmeten. . Uit het niets! Brandon McNulty (UAE) is als een speer de helling naar Ortona opgereden. We hebben geen tussentijden van hem doorgekregen, maar hij finisht in 22:06. Pedersen wordt van zijn stoel gesmeten.