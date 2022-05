LIVE Giro: Wie zet roze ambities kracht bij in loodzware bergetappe?

Op weg naar de Etna in rit 4 vielen al enkele klassementsrenners (genre Dumoulin en Nibali) uit de boot, maar de rit van vandaag is de eerste échte afspraak voor de mannen die mikken op de eindzege of een goed klassement. De rit telt 5.000 hoogtemeters, de finale is zwaar met 2 cols van 1e categorie met aankomst op de Blockhaus. Volg de koers vanaf 11.45 u.