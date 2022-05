LIVE Giro: Koplopers beginnen dadelijk aan Blockhaus, wanneer barst de strijd los?

Fase per fase

Fase per fase

clock 16:18 16 uur 18. Carapaz zet zijn Ineos-manschappen aan het werk. In het klassement volgt hij op 30 seconden van Yates. Vandaag is een ideale rit om daar iets aan te veranderen. . Carapaz zet zijn Ineos-manschappen aan het werk. In het klassement volgt hij op 30 seconden van Yates. Vandaag is een ideale rit om daar iets aan te veranderen.

clock 16:16 16 uur 16. Het peloton komt tot op 1'30" van Rosa. De klassementsrenners mogen zich stilaan voorbereiden op een strijd om de ritzege (en het roze?) . Het peloton komt tot op 1'30" van Rosa. De klassementsrenners mogen zich stilaan voorbereiden op een strijd om de ritzege (en het roze?)

clock 16:14 16 uur 14.

clock 16:12 16 uur 12. Hoe is het met Tesfatsion? De regie brengt hem niet in beeld. We weten dat hij zelf weer uit de berm kon stappen, maar hebben hem tot dusver niet meer op de fiets gezien. . Hoe is het met Tesfatsion? De regie brengt hem niet in beeld. We weten dat hij zelf weer uit de berm kon stappen, maar hebben hem tot dusver niet meer op de fiets gezien.

clock 16:12 Wilco Kelderman. Kelderman moet een nieuwe fiets gaan halen bij de ploegwagen. Vervelend moment voor de Nederlander. Dit gaat hem energie kosten. . 16 uur 12. mechanical breakdown Wilco Kelderman Kelderman moet een nieuwe fiets gaan halen bij de ploegwagen. Vervelend moment voor de Nederlander. Dit gaat hem energie kosten.

clock 16:08 16 uur 08. Voor de echte beklimming van de Blockhaus wacht nog een andere, kleinere klim. Rosa is ongeveer vijf kilometer verwijderd van de voet. . Voor de echte beklimming van de Blockhaus wacht nog een andere, kleinere klim. Rosa is ongeveer vijf kilometer verwijderd van de voet.

clock 16:07 16 uur 07.

clock 16:05 16 uur 05. De valpartij van Tesfatsion heeft ervoor gezorgd dat we nu één leider hebben. Diego Rosa rijdt alleen op kop en heeft een voorsprong van een halve minuut. . De valpartij van Tesfatsion heeft ervoor gezorgd dat we nu één leider hebben. Diego Rosa rijdt alleen op kop en heeft een voorsprong van een halve minuut.

clock 16:03 Tesfatsion. Tesfatsion neemt heel veel risico en rijdt weg van Rosa. In de afdaling schat hij de bocht echter volledig verkeerd in en raast hij over de vangrail heen. Gelukkig valt de Eritreër in een zachte berm. Dit kon veel slechter aflopen! . 16 uur 03. fall Tesfatsion Tesfatsion neemt heel veel risico en rijdt weg van Rosa. In de afdaling schat hij de bocht echter volledig verkeerd in en raast hij over de vangrail heen. Gelukkig valt de Eritreër in een zachte berm. Dit kon veel slechter aflopen!

clock 16:00 16 uur . Bilbao maakte daarstraks kennismaking met het Italiaanse asfalt en rijdt nu achteraan het peloton. Heeft hij pijn of zijn de benen niet top? . Bilbao maakte daarstraks kennismaking met het Italiaanse asfalt en rijdt nu achteraan het peloton. Heeft hij pijn of zijn de benen niet top?

clock 15:55 15 uur 55. Rosa nieuwe bergleider. Diego Rosa is de nieuwe leider in het bergklassement. Hij heeft nu 83 punten op zijn naam staan. Koen Bouwman heeft er 68 en moet zijn blauwe trui straks weer in de kast hangen. . Rosa nieuwe bergleider Diego Rosa is de nieuwe leider in het bergklassement. Hij heeft nu 83 punten op zijn naam staan. Koen Bouwman heeft er 68 en moet zijn blauwe trui straks weer in de kast hangen.

clock 15:52 15 uur 52.

clock 15:50 15 uur 50. De koplopers rijden weg van het peloton op deze beklimming. Het verschil bedraagt weer 3'14". Wanneer zet Carapaz zijn manschappen aan het werk? . De koplopers rijden weg van het peloton op deze beklimming. Het verschil bedraagt weer 3'14". Wanneer zet Carapaz zijn manschappen aan het werk?

clock 15:46 15 uur 46. Vansevenant. Achteraan in het peloton herkennen we de witte trui van Mauri Vansevenant. De Belg lijkt moeite te hebben met het tempo en probeert aan te klampen. . Vansevenant Achteraan in het peloton herkennen we de witte trui van Mauri Vansevenant. De Belg lijkt moeite te hebben met het tempo en probeert aan te klampen.

clock 15:44 15 uur 44. Grote Prijs Vermarc Sport LIVESTREAM GP Vermarc: welke fonkelende naam wint er op en rond de Muur van Wezemaal?

clock 15:43 15 uur 43.

clock 15:41 15 uur 41. Tesfatsion. Natnael Tesfatsion (Drone Hopper) rijdt een sterke Giro en toont ook vandaag zijn talent. Benieuwd of de 22-jarige Eritreër volgend seizoen nog voor zijn huidige ploeg uitkomt. . Tesfatsion Natnael Tesfatsion (Drone Hopper) rijdt een sterke Giro en toont ook vandaag zijn talent. Benieuwd of de 22-jarige Eritreër volgend seizoen nog voor zijn huidige ploeg uitkomt.

clock 15:38 15 uur 38. Rosa in het blauw? Als Rosa als eerste bovenkomt op de Passo Lanciano, dan verzekert de Italiaan zich van de blauwe trui. Hij heeft blijkbaar geen geduld want hij probeert weg te springen uit de kopgroep. Tesfatsion is de enige die mee kan. . Rosa in het blauw? Als Rosa als eerste bovenkomt op de Passo Lanciano, dan verzekert de Italiaan zich van de blauwe trui. Hij heeft blijkbaar geen geduld want hij probeert weg te springen uit de kopgroep. Tesfatsion is de enige die mee kan.

clock 15:37 15 uur 37. Nog 50 kilometer. Rosa is geslaagd in zijn missie en vervoegt de drie koplopers. Nu nog de bergpunten wegkapen natuurlijk. . Nog 50 kilometer Rosa is geslaagd in zijn missie en vervoegt de drie koplopers. Nu nog de bergpunten wegkapen natuurlijk.