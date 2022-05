LIVE: Interessante kopgroep met Van der Poel trekt ten aanval in korte heuveletappe

In de kopgroep herkennen we onder anderen het Lotto-Soudal trio Moniquet, De Gendt en Vanhoucke. Ook van der Poel, Girmay, Ulissi, Martin en Schmid zitten in deze interessante formatie.

De wielerfans worden verwend. Gisteren kregen we een geweldige etappe en ook vandaag beginnen we met vuurwerk!

Simon Carr (Education First) is de enige renner die vandaag niet meer van start gaat.

13 uur 45. Van der Poel al in de aanval. Van der Poel is gestart met het mes tussen de tanden. Hij kiest resoluut voor de aanval en trekt met een groepje renners op avontuur .

Daar gaan we! De officiële start is gegeven. De koers kan beginnen.

De laatste keer dat de finish van een Giro-rit in Napels lag, won een zekere Mark Cavendish. Mag hij vandaag weer de handen in de lucht steken? De Brit zal het alvast moeten doen zonder Michael Morkov. Zijn lead-out partner kwam gisteren niet meer aan de start.

12 uur 50. Het parcours. Het is al geleden van 2013 dat de Giro nog eens naar Napels trok. Na de start in Napels maken de renners een lus van een kilometer of vijftig. Nadien draaien ze het circuit op, dat het hart van de race vormt. Het is 19 kilometer lang en de coureurs moeten er vier keer over. Tot slot keert het peloton terug naar Napels. .