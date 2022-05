LIVE: Interessante groep met Van der Poel, Girmay en De Gendt trekt ten aanval in korte heuveletappe

Fase per fase

Van der Poel en Girmay hadden voor de start ongetwijfeld getekend voor een scenario als dit. Het parcours is op hun lijf geschreven en beide renners kunnen regelmatig uit de wind gaan zitten.

In de Giro van 2013 kwam Mark Cavendish als eerste over de streep in Napels. Vandaag loopt het anders voor de Brit. Er wordt gemeld dat hij moeite heeft om het tempo van het peloton te volgen.

clock 15:55 15 uur 55.

2'55". Geleidelijk aan stijgt de voorsprong van de koplopers. Het verschil nadert de drie minuten.

Net zoals gisteren heeft Demi Vollering ook vandaag gewonnen in de Ronde van het Baskenland. Voorlopig staat er geen maat op de Nederlandse. Komt er vandaag ook een Nederlander als eerste over de streep? Van der Poel heeft de beste kaarten maar ook Wout Poels zit mee in de vlucht van de dag.

De vod van de laatste kilometer.

Jasha Sütterlin doet een poging om zoveel mogelijk drinkflessen te vervoeren.

Het spektakel is al een tijdje gaan liggen en de verschillen blijven min of meer gelijk. Daar zal vooral Guillaume Martin tevreden mee zijn. De Fransman maakt op dit moment een grote sprong in het virtuele klassement.

clock 15:28 15 uur 28.

In de kopgroep probeert Moniquet het eens met een kleine versnelling. Van der Poel duikt maar al te graag in zijn wiel, maar het duo wordt al snel weer ingerekend.

De kans lijkt eerder klein dat Van der Poel en co rekening houden met het Strava-record van deze fan.

Van der Poel is niet mijn enige rivaal voor ritwinst. Biniam Girmay.

Parcours. We beginnen stilaan aan de plaatselijke omloop van 19 km die 4 keer moet gedaan worden. Onderweg liggen 2 stevige kuitenbijters. De wegen zijn goed berijdbaar, maar smal en bochtig. De Lago Lucrino is 600 meter aan 9,4 procent, de Monte di Procida 1,5 kilometer aan 6,8 procent. De vierde en laatste beklimming van de Monte di Procida is de enige gecatalogiseerde col.

De Lago Lucrino is 600 meter aan 9,4 procent, de Monte di Procida 1,5 kilometer aan 6,8 procent. De vierde en laatste beklimming van de Monte di Procida is de enige gecatalogiseerde col.

3 op 3 voor Calmejane? Kan Lilian Calmejane zich vandaag bij een mooie verzameling renners scharen? De Fransman won al een etappe in de Tour en in de Vuelta. Proeft hij vandaag van het succes in de Giro?

Het feit dat Guillaume Martin meedraait in de kopgroep zit duidelijk niet lekker bij een aantal ploegen in het peloton. Bora en Bahrain komen Trek-Segafredo vooraan een handje helpen.

Na een relatief vlakke passage gaat het landschap dadelijk nog wat meer golven. Het parcours zit vol met verraderlijke hellingen en heuvels.

clock 14:51 14 uur 51.

In de kopgroep zitten vijf renners die al eens een rit wonnen in de Giro. Het gaat om Ulissi (8), Van der Poel (1), De Gendt (1), Schmid (1) en Vendrame (1).