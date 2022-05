Korte Napels-rit vol met kuitenbijters: voer voor Van der Poel en co?

clock 09:13

09 uur 13. Punchers aan het woord: rit voor Van der Poel en Girmay. Als we zoeken naar favorieten, komen we uit bij types à la Mathieu van der Poel en Biniam Girmay. In de eerste rit, met een finish op een stevige puist van 5 kilometer, haalde Van der Poel het voor Girmay. Voor sprinters die ook bergop wel uit de voeten kunnen, lijken de korte muurtjes misschien net wel van het goede te veel. Vorig jaar in de Tirreno liet Van der Poel zich verleiden tot een dramatische zege in een muurtjesrit met een solo van 50 kilometer in slechte weersomstandigheden. De gevolgen daarvan droeg de Nederlander nog lang mee. .