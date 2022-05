LIVE: Nederlands-Italiaans duel in de Giro, Tom Dumoulin geraakt niet weg

Juan Pedro Lopez kan opgelucht ademhalen. Zijn roze trui is helemaal veilig.

16 uur 48. Juan Pedro Lopez kan opgelucht ademhalen. Zijn roze trui is helemaal veilig. .

16 uur 48. Over 2 km zijn we aan de voet van het klimmetje. Probeert Tom Dumoulin het daar nog eens? .

16 uur 46. Opvallend: de vier koplopers deden het in het verleden uitstekend in het klassement. Tom Dumoulin (1e), Bauke Mollema (5e), Davide Formolo (10e) en Koen Bouwman (12e). .

16 uur 44. Wat rest er ons nog? Het gaat nu een tijdlang in dalende lijn. Op 7 km van de finish bereiken we nog een klein klimmetje, daarna volgt opnieuw een afdaling richting Potenza. De laatste rechte lijn loopt verraderlijk op. Een aankomst voor de punchers. .

16 uur 37. Davide Formolo probeert de rest wat onder druk te zetten in de afdaling. Zonder problemen. .

Berkoning Bouwman. Ook deze puntjes laat Koen Bouwman niet liggen. Hij pakt 9 punten mee op de top. Davide Formolo is tweede en lijkt ook wel geïnteresseerd in die blauwe trui. . 16 uur 36.

16 uur 33. We zijn weer met vier: Tom Dumoulin, Davide Formolo, Bauke Mollema en Koen Bouwman. .

16 uur 27. En nu, Nederland? Daar gaat Davide Formolo. In de achtervolging weigert Bauke Mollema over te nemen van Tom Dumoulin. .

16 uur 26. Het liedje van Koen Bouwman is uit. De twee Nederlanders en Formolo zullen het onderling uitvechten. .

16 uur 23. Mathieu van der Poel haakt af in het peloton, vermoedelijk met de rit van morgen in het achterhoofd. Die is namelijk op zijn lijf geschreven. .