LIVE: Elitegroepje met Tom Dumoulin en Bauke Mollema rijdt weg na nerveuze openingsfase

clock 15:00 15 uur . We gaan beginnen aan de volgende klim: de Monte Grande di Viggiano. De weg loopt 6,6 km lang op aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1%.

clock 14:59 14 uur 59. Opgelet ook: het is vandaag vrijdag de 13de. Altijd gevaarlijk. Klassementsmannen met bijgeloof nemen maar beter niet al te veel risico's.

clock 14:53 14 uur 53. Bauke Mollema verkeert in een ideale situatie. Zijn ploegmaten rijden op kop van het peloton in dienst van roze trui Juan Pedro Lopez terwijl hij mee in de vlucht zit.

clock 14:47 14 uur 47. Moeten we van Tom Dumoulin nu plots weer een favoriet voor het eindklassement maken? De Nederlander kan vandaag wel uitstekende zaken doen.

clock 14:45 38,9 km/h. Intussen is de rust wedergekeerd in het peloton, maar in de openingsfase van deze etappe ging het bijzonder snel. Na bijna drie uur koers hebben we al 114 kilometer afgelegd.

clock 14:43 14 uur 43. Er komen nog veel mooie kansen voor mij in deze Giro. Sylvain Moniquet.

clock 14:40 14 uur 40. Als we even chauvinistisch mogen zijn: het is toch jammer dat er geen Belgen mee zijn in deze vlucht van de dag. We hadden wel zin in een mooi Nederlands-Belgisch duel. Onze landgenoten probeerden het nochtans in de openingsfase van deze etappe. Onder meer Thomas De Gendt, Dries De Bondt en Sylvain Moniquet probeerden weg te geraken.

clock 14:37 14 uur 37. Trek-Segafredo houdt het tijdsverschil binnen de perken. Logisch, want Koen Bouwman is niet zomaar een meeloper. De Nederlander werd vorig jaar nog 12de in het algemene klassement van de Giro.

clock 14:37 14 uur 37. Koen Bouwman gaat even een praatje slaan met de ploegleiders in de volgwagen. Zouden ze het over de roze trui hebben?

clock 14:35 14 uur 35. Koen Bouwman is de virtuele rozetruidrager. Het tijdsverschil loopt op tot 5'35, dat is net voldoende.

clock 14:34 14 uur 34. Goed én slecht nieuws voor het Giro-peloton. Het goede nieuws is dat we met de Monte Sirino de langste beklimming van deze rittenkoers al achter de rug hebben. Het slechte nieuws is dat het niet de zwaarste beklimming van deze rittenkoers is.

clock 14:22 14 uur 22. Opnieuw een fietswissel voor Tom Dumoulin. Hij zit weer op zijn oude, lichtere fiets. De Nederlander sluit zo weer aan bij zijn kompanen.

clock 14:20 14 uur 20. Tussenstand bergklassement. Lennard Kämna 43 Koen Bouwman 41 Wout Poels 27 Micro Maestri 18 Juan Pedro Lopez 18

Koen Bouwman 41

Wout Poels 27

Micro Maestri 18

Juan Pedro Lopez 18