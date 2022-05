Gedaan met sprinten: Giro-peloton smeert kuiten in voor dagje op en neer

clock 07:49

07 uur 49. 2, 1, 2, 3. De sprinters hebben de voorbije 2 dagen hun kansen gehad, optimaal benut door Arnaud Démare. Vandaag is het weer de beurt aan vluchters of klassementsmannen: rit 7 gaat stevig op en neer met 4.510 hoogtemeters. Tussen Diamante en Potenza moet het peloton achtereenvolgens over een col van tweede, eerste, tweede en derde categorie. In aankomstplaats Potenza wacht nog een niet-gecatalogiseerd klimmetje van 2 kilometer aan 5 procent, de slothectometers gaan ook nog aan 8 procent omhoog. Voelen er Belgen zich geroepen om aan te vallen? Misschien probeert Mauri Vansevenant het weer, de vijfde in de stand, zoals hij deed in de rit naar de Etna. .