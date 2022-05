LIVE: Nemen Caleb Ewan en Mark Cavendish revanche in massasprint?

clock 11:49

11 uur 49. Sprinten geblazen. In de 6de etappe van deze Giro krijgen de sprinters een nieuwe kans voorgeschoteld. Mark Cavendish en Caleb Ewan zullen deze morgen tevreden geweest zijn toen ze het profiel van deze rit zagen. In tegenstelling tot gisteren is de beginfase van deze etappe niet al te lastig. Wellicht krijgen we dan ook een klassieke massasprint in de straten van Scalea. .