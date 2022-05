LIVE: Eenzame Italiaan mag een dagje publiciteit rapen van het Giro-peloton

clock 14:46 14 uur 46.

clock 14:45 14 uur 45. Gisteren had ik gewoon pech, vandaag wil ik een nieuwe kans grijpen. Caleb Ewan.

clock 14:42 14 uur 42. Caleb Ewan laat zijn ploegmakkers al de hele dag op kop van het peloton rijden. Niet dat ze veel moeite moeten doen om de voorsprong van Diego Rosa binnen de perken te houden, maar het straalt wel vertrouwen uit.

clock 14:39 14 uur 39.

clock 14:29 14 uur 29. Mauri Vansevenant zwaait eens naar de camera. De witte trui staat hem goed.

clock 14:25 14 uur 25. Diego Rosa knabbelt wat calorieën naar binnen. Hij kan ze gebruiken, er wacht hem nog een lange tocht.

clock 14:14 14 uur 14. We zijn nog net op tijd om hun namen mee te geven: Ravanelli, Sepulveda en Tagliani worden gegrepen door de rode brigade van Lotto-Soudal.

clock 14:09 Sprint. Diego Rosa komt als eerste over de finish bij de tussenspurt, na de drie mannetjes van Drone Hopper lijkt het Girmay te zijn die de sprint in het peloton wint. Démare haalde het net niet. Opvallend: Cavendish roert zich zelf niet in de debatten, maar laat zijn lead-out Morkov sprinten. 14 uur 09. sprint point

clock 14:00 14 uur . Jawel hoor, de mannen van Drone Hopper - Androni Gioccatoli gaan met zijn drieën (!) in de achtervolging op Rosa.

clock 13:48 Kämna doet zijn werk. Op het enige klimmetje van de dag graait Diego Rosa de drie bergpunten mee. In het peloton is bergkoning Lennard Kämna bij de pinken. Hij pakt twee punten, De Gendt sprokkelt nog een puntje. 13 uur 48. mountain

clock 13:48 13 uur 48. Diego Rosa zal het echt alleen moeten doen. Het peloton heeft hem een voorgift gegeven van 4'00".

clock 13:41 13 uur 41.

clock 13:40 13 uur 40. Hopelijk beseft Rosa waar hij aan begonnen is. Met nog 165 km voor de boeg mag hij een stevige trainingsrit afwerken.



clock 13:32 13 uur 32. Er heeft dan toch iemand zin om aan te vallen: Diego Rosa (EOLO - Kometa) snelt weg uit het peloton.

clock 13:24 13 uur 24. We zijn bijna 20 km ver en er is nog steeds geen ontsnapping. Trekken we dan maar met z'n allen naar Scalea? Laat ons hopen van niet.

clock 13:08 13 uur 08.

clock 13:06 13 uur 06. Of het om een plasje gaat of een bezoekje aan de ploegleider weten we niet. Maar Mathieu van der Poel hangt even tussen de auto's. De Nederlander kennende zou het ook gewoon om verveling te kunnen gaan.

clock 13:05 13 uur 05. Twee Belgen zetten zich op hun dooie gemak op kop van het peloton. Thomas De Gendt en Dries De Bondt slaan een babbeltje.