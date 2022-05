LIVE: Snelle mannen rekenen op rit naar Nibali-land, maar wat met lange klim onderweg?

clock 12:39

12 uur 39. In 2018 werd Hänninen knap derde op het WK U23 in Innsbruck. Dat bleek een topprestatie want de rest van de top 10 mag er wezen. Hirschi werd eerste voor de betreurde Bjorg Lambrecht. Ook Mäder, Pogacar en Hayter vinden we terug bij de beste 10. .